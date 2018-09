Megszakadt a Kécske veretlenségi sorozata

Megszakadt a Tiszakécske négy meccs óta tartó veretlenségi sorozata. A TVSE vasárnap a bajnoki címre hajtó Zalaegerszegtől kapott ki.

Tizenhárom perc. Ennyit kellett várni az első gólra a tegnapi, Duna Aszfalt-Tiszakécske VSE–Zalaegerszegi TE meccsen az NB II 7. fordulójában. A vendégek szerezték meg a vezetést, egy szögletet követően Bedi Bence közelről kotorta be a labdát a kapuba (0–1). A folytatásban is a ZTE-nek volt több helyzete, Molnár Márk, a hazaiak kapusa többször is bravúrosan védett. A Zalaiak játszottak fölényben, a Kécskének mégis sikerült egyenlítenie a 30. percben: Gergényi Bence talált a saját kapujába Szabó Dávid beadása után (1–1). A szünetre azonban a dunántúliak vonulhattak vonulhattak előnnyel, Gajdos Zsolt talált be a 39. percben (1–2).

A fordulást követően az első gólszerzési lehetőség a hazaiak előtt adódott, Puskás Zoltán lőtt 18 méterről, a labda a kapu fölé szállt. Majd Babati Benjamin lőtt (50. perc) a tizenhatosról, Molnár azonban a helyén volt. A meccs végére is jutott izgalom: a 88. perben Kardos Norbert késett el egy becsúszással, az játékvezető a tizenegyes pontra mutatott, de az asszisztens jelzésére végül még sem adott büntetőt, maradt az 1–2-es végeredmény.

– Izgalmas, jó mérkőzést láthattak a nézők, persze nem lehetünk elégedettek, mert kikaptunk. El kell ismerni, hogy a Zalaegerszegnek jobb játékosai vannak, ezt próbáltuk küzdéssel és csapatszellemmel korrigálni. Voltak lövéseink, helyzeteink, de ezeket nem tudtuk jól befejezni. Sajnálom, mert úgy éreztem, hogy megérdemeltük volna a döntetlent. Helyenként azért fel tudtuk venni a versenyt a Zalaegerszeggel. Nekik más a stílusuk, képzettebbek, mint mi vagyunk – mondta Szabó István, a Tiszakécske vezetőedzője.

Tiszakécske–Zalaegerszeg 1–2 (1–2)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, Tiszakécske 600 néző. Vezette: Pillók, (Medovárszki J., Csatári)

Tiszakécske: Molnár M. – Oláh, Kardos, Csáki, Polyák – Szabó D., Puskás (Juhász -71.), Kocsis G. (Ludánszki, 53.), Szabó L. (Károly, 63.), Tölgyesi, – Batizi-Pócsi. Vezetőedző: Szabó István

Zalaegerszegi TE: Zöldesi – Kónya, Lesják, Devecseri, Gergényi (Horváth, 46.) – Madarász, Kiss M., Bedi, Babati (Balázs, 84.), Popin (Hudák, 61) – Gajdos. Vezetőedző: Nagy Tamás

Gólszerző: Gergényi (öngól) a 31., ill. Bedi a 13., Gajdos a 39. percben.