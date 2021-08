Megrendezték a 26. Csólyospálos Nagydíjat

Huszonhat esztendő után döntetlenre áll a falurészek évenkénti, nyaranta esedékes versengése.

Meglehetősen ritka jelenség, hogy egy focimeccs a kormányablakokban kezdődjön, de a csó­lyos­pá­lo­si­ak­nak nem kell szomszédolniuk egy kis fifi­káért. Persze nem akármilyen meccset előzött meg a hivatali procedúra, hanem a 26. Csólyospálos Nagydíj résztvevői igyekeztek megfelelni a derbi szigorú előírásainak.

A két falurész, Csólyos és Pálos évenkénti mérkőzéseinek szabályzatában ugyanis rögzítették: „a csapatokban csak csólyosi, illetve pálosi lakosok játszhatnak”, vita esetén pedig a lakcímkártya a mérvadó. Utóbbi megszerzése nem túl bonyolult feladat, aminek köszönhetően a lassan két évtizede Páloson élő Török „Kefe” Ferenc – akinek eddig majsai volt a lakcíme – is pályára léphetett. A csólyosiak is alkalmazták ezt a módszert, akiknek „villámigazolása” Telek Máté lett Szegedről. A Telek fivérekből egy sem hiányzott a fehérben pályára lépő csólyosi csapatból, hiszen András, János és Péter is ott voltak a játéktéren.

Az „előcsatározásokról” maga a falu polgármestere, Á. Fúrús János számolt be, aki némi meglepetésre nem húzott szerelést, holott eddig egyszer hagyta ki a nagydíjat.

– Az a fajta politikus vagyok, ha én valamit kijelentek, azt be is tartom. Tavaly a huszonötödik mérkőzés után jeleztem, hogy ez volt az utolsó szereplésem

– közölte mosolyogva a falu vezetője, aki ezúttal a meccs szpíkere volt.

Az összecsapás pálosi mezőnyfölénnyel indult, de gólnak a csólyosiak örülhettek. A 8. percben Telek János kerülte meg védőjét a bal oldalon, majd befelé cselezve, a 16-os környékéről sistergős bombát eresztett a jobb alsóba (0–1).

A kék mezes hazaiak – akik állandóan otthon vannak, mivel a pálya a pálosi oldalon van – derekasan küzdöttek, de Elekes Tibor kapus jó napot fogott ki és többször bravúrral hárított.

A pálosiak kezdőjében ott volt a 16 éves Rabi Ramóna is, aki a szegedi Szent Mihály FC játékosaként mindkét U16-os bajnokságban házi gólkirály lett, pontosan 100 gólt szerezve. A korosztályos válogatott keretében is számításba vett csatárra nagyon büszkék falusfelei, és remélik, hogy Rami idővel a felnőttek között is címeres mezt húzhat.

Az 57 éves Rákóczi Ferenc (Csólyos) is játszott, aki már 1996-ban az első hivatalos mérkőzésen is szerepelt és ő szerezte a csólyosiak gólját a 2–1-es pálosi sikert hozó találkozón. A „fejedelmi nevű” játékos mostantól egyedüli, aki minden nagydíjnak részese volt. A mostani meccsen is közel járt a gólszerzéshez, de a Rákóczi–Török „összecsapás” végén nem sikerült kapuba juttatnia a játékszert.

A meccs legfiatalabb résztvevője a 13 éves Kovács Kevin volt, de sem neki, sem másoknak nem sikerült módosítaniuk az eredményen. Helyzetek ugyan adódtak mindkét oldalon, de valamennyi kimaradt. Az egygólos csólyosi sikerrel, összesítésben 13–13 lett a Csólyos–Pálos meccsek állása.

A győzelemért járó, Erdélyben faragott „Csólyospálos Nagydíj” fakupát így a csólyosiak őrizhetik egy évig. A győzteseknek a vándorserleg mellé még járt egy állandó is. Sőt, átvehették azt a díszes kupát is, amit az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága ajánlott fel a 26. nagydíjra. A kupát Szabó Mihály társadalmi elnök adta át a győzteseknek. Végül a pálosiak sem maradtak kupa nélkül, mert a meccs legjobbja Engi János lett.