Megosztoztak a pontokon Akasztón

A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójában az Akasztó a Kecelt fogadta. Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Lendületesen kezdett a vendégcsapat. A 2. percben Herczeg Róbert életveszélyes szögletét fejelték ki a hazaiak, a 16-os előterébe, Vata elé, aki levette, majd nagy lövést küldött meg a bal alsó sarok irányába, Piránszki bravúrral védett. Az első negyedóra végén Patai Balázs jobbról tört be a vendégek 16-osára, és ballal lőtt nem sokkal a bal sarok mellé. A 30. percben Vincze adott be a jobb oldalról, a berobbanó Kudron fölé fejelt. Öt percre rá Herczeg Róbertnek egy jobb oldali szögletből kis híján sikerült meglepnie a hazaiakat, a labda azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. A 38. percben Csanádi jó passzát követően Doszpod lőtt balról, éles szögből jobbal félmagasan kapura, az akasztói hálóőr bravúrral mentett. Gólnélküli első félidő után vonultak az öltözőbe a csapatok.

Az 50. percben ismét az egész mérkőzésen agilis Herceg Róbert, a keceliek számára Csicsa próbálkozott az oldalvonal mellől, szabadrúgásból, ez a labda azonban kapuscsemege volt. Egy percre rá a hazai Kerekes robbant be egy jó beadásra, ám az ötösről mellé lőtt. Az 57. percben Kovács László kapott labdát középütt, 18 méterről leadott egy erős, lapos lövést, Piránszki azonban ismét vetődve hárított. Két perc múlva óriási kavarodás alakult ki a hazai büntetőterületen belül, elképesztő tűzijátékot rendezett a Kecel, volt olyan lövés, amelyet a hazai kapus hárított, volt olyan kísérlet, amelyet követően a gólvonalon mentett egy védő, felszabadítani azonban nem sikerült, és hozzávetőlegesen az ötödik próbálkozásból végül Herczeg Róbert volt az, aki tíz méterről a kapuba durrantott úgy, hogy a labda a felső lécről vágódott a hálóba, 0–1. A gól felrázta a hazai gárdát, több ígéretes támadást vezettek, mint a mérkőzés korábbi szakaszában, többek között átlövésekkel is próbálkoztak, de sem Juhász, sem Patai Balázs nem talált a kapuba. Végül a 67. percben Kerekes tört előre, háromszögezett Patai Balázzsal, a visszakapott labdával gólhelyzetbe került, és a jobb sarokba lőtt, 1–1. Próbálkozott még mindkét csapat, érezhetően mindkét fél szerette volna megszerezni a három pontot, de újabb gólt lőni már nem sikerült, bár Szabó Zsolt ordító helyzetet hagyott ki a hosszabbításban. Talán nem is lett volna igazságos, ha a Kecel, amely a kezdő sípszótól kezdve sokat, az első félidőben a hazaiaknál többet tett a pontszerzésért, üres kézzel távozik.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Beigazolódott, amitől tartottunk, valóban felrázta a Kecelt a közelmúltbeli edzőváltás. Sajnos hiába dolgoztunk ki helyzeteket, azok közül csak egyet sikerült értékesíteni. Az első félidőben nem nyújtottunk jó teljesítményt, a másodikban aztán végre rákapcsoltak a fiúk. Sajnáljuk az elveszített pontot, de az eredmény talán így igazságos.

Márton Zsolt: – Pontot vagy pontokat akartunk ma elvinni. Egy kicsit keserű a szám íze, mert ezt a mérkőzést meg lehetett volna nyerni, de a múlt hetihez képest sokat előreléptünk, és ehhez gratulálok a csapatnak.

Akasztó–Kecel 1–1 (0–0)

Akasztó, 350 néző, v: Virág (Kakuk, Mígh)

Akasztó: Piránszki – Patai G. (Biber J.67.), Tratter, Kerekes, Kudron (Lázár 67.), Juhász, Szabó ZS., Cebei, Vincze (Megyes 75.), Palla, Patai B. Edző: Szrenkó István.

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Csanádi (Bányai 67.), Mindszenti, Sendula P., Kovács L. (Herczeg P. 75.), Bajnok (Krahulecz 87.), Doszpod, Sendula J., Herczeg R. (Bleszák 67.). Edző: Márton Zsolt.

Gól: Kerekes 67., ill. Herczeg R. 59. perc.

Sárga lap: Kudron 15., Vincze 68., Tratter 80., Lázár 88.