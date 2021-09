Megnyitotta az idei szezont a Kecskeméti Sportiskola

Szombaton tartotta évnyitó ünnepségét a Kecskeméti Sportiskola a Messzi István Sportcsarnokban. Az eseményen a 2020/2021-es szezon legjobbjait is díjazták

A megnyitón részt vett Bogason István, Kecskemét önkormányzati főtanácsadó, Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola szakmai igazgatója és Ivkovicsné Béres Tímea, a Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki az elmúlt szezonról beszélt.

– Nagy öröm, hogy ismét együtt lehetünk és ennyien eljöttek a sportcsarnokba. Itt mindig dübörög a sport, ez tavaly sem volt másként. 63 aranyérem és bajnoki cím, 40 válogatott meghívó a kecskeméti sportiskola tavalyi mérlege – mondta Ivkovicsné Béres Tímea.

– A sportiskola nem csak városi, de országos szinten is jegyzett név, melyet elismernek, valamint támogatják is az itt folyó szakmai munkát.

Az elmúlt esztendőben több támogatást is elnyert a sportiskola, melyek által egy kondicionáló terem alakulhatott a Bóbis Gyula Sportcsarnokban, illetve az asztaliteniszezők, úszók, atléták, ökölvívók, birkózók és cselgáncsozók is részesülhettek sportfelszerelésben és sporteszközökben. De a folytatásban is vannak terveink, idén továbbfejlesztenénk az atlétikai centrumot, a cselgáncs és ökölvívó termek öltözőinek felújítása, az asztalitenisz központ korszerűsítése és a sporttechnikai háttér fejlesztése a célunk – mondta.

A folytatásban a röplabda szakosztály adott műsort, majd Czigány Zsombor, a Judo szakosztály beszélt a KESI életérzésről. A folytatásban a közelmúlt eseményeiről és az elmúlt időszakról számolt be a Sportiskola szakmai igazgatója.

– A biztos háttér és a színvonalas szakmai munkának köszönhetően a 2008-as induláshoz képest a sportágak folyamatosan bővülnek. Mára 11 sportágban, közel 1200 fő sportol a KESI-ben – mondta Fritz Ágnes. – A tehetségnek, szorgalomnak és a munkának köszönhetően 9 utánpótlás sportoló már a felnőtt csapatok színeiben is bemutatkozhatott. A Kecskeméti Sportiskola sikerességét is mutatja, hogy 5 korábbi versenyző részt vett Európa- és világbajnokságon a 2020/2021-es szezonban. Ők az atlétika szakosztálytól Szűcs Szabina és Palkovits István. A kézilabda szakosztálytól Molnár Dorottya és a röplabda szakosztálytól Kiss Gréta és Vezsenyi Adrienn. A magas szintű szakmai munka mellett a társaságunk egyik feladata, hogy a városi sportlétesítményeket fejlessze a pályázatok adta lehetőségeknek köszönhetően. Az elmúlt években megvalósult beruházások mellett az idei szezonban kivitelezésre került a Zrínyi Ilona Általános Iskola sportudvara két röplabdapályával és elkészült a Kocsi Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola tornatermének felújítása is. A szép eredmények szerzése mellett a céljaink, a beruházások segítségével minél megfelelőbb sportolási lehetőséget biztosítsunk, hogy minél több gyerek egyenlő esélyekkel sportolhasson – tette hozzá.

A köszöntőket követően a szakosztályok legjobbjait díjazták. Zárásul Bogasov István megnyitotta a 2021/2022-es szezont.