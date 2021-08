Megnyerte második felkészülési meccsét a KTE

Hazai pályán játszotta a második felkészülési mérkőzését a férfi kézilabda NB I. rajtára készülő Kecskeméti TE, Bencze József tanítványai a Dabast látták vendégül, és győzték le.

Végig kiegyenlített, szoros mérkőzést vívott a két szomszédvár, a KTE és a Dabas. Az első félidőben számszerűen is döntetlen volt az eredmény, hiszen 16–16 állt az eredményjelzőn azon a meccsen, ahol újra szurkolók is biztathatták a hazaiakat. A végén pedig örülhettek is, hiszen a végeredmény 30–28 lett a hazai csapat javára.

– Küzdelmes mérkőzés volt, jól szolgálta a felkészülésnek ezen szakaszát

– értékelt a lefújás után Bencze József, a kecskemétiek vezetőedzője. – Nem mondanám, hogy mind a két gárda szenzációs játékkal rukkolt elő, de becsülettel egymásnak estek és küzdöttek a felek. Persze voltak hiányzók mindkét oldalon, tehát messzemenő következtetést ezért sem vonunk le ebből az eredményből. Ez csak egy edzőmérkőzés volt, de fontos volt, hogy nyerni tudtunk. Megyünk tovább ezen az úton.

A KTE NB I.-es felnőtt kerete a jövő héten fog véglegesülni, annyit azonban elmondott az újakkal kapcsolatban Bencze József, hogy még jó néhány mérkőzésre szükség lesz ahhoz, hogy mindenkinek a képességeinek megfelelően találják meg a pontos helyét a gépezetben.

Egy hét múlva a Ceglédet fogadják.

– Az eredmény azon a mérkőzésen is másodlagos. Bárkivel is játszunk a felkészülés során, minden egyes mérkőzésen az az elsődleges, hogy azokat a dolgokat szeretném viszont látni, amiket az edzéseken gyakorolunk, akár védekezésben, akár támadásban. Ezeket kell besulykolnunk majd kicsiszolnunk annak érdekében, hogy a játékosok képesek legyenek alkalmazni majd az éles szituációkban is.

A mester elmondta, hogy egyelőre a védekezés megszilárdítása a legfontosabb feladat. – A védekezésünk még csak periodikusan működik, vannak időszakok, amikor elmaradnak a szükséges faultolások. Ezen még dolgoznunk kell, hiszen az, hogy tizenöt, húsz percen át jól tudunk védekezni, kevés, hamarosan hatvan percen át kell majd helytállnunk az ellenfelekkel szemben.

Annak ugyanakkor nagyon örült, hogy egyrészt végre nézők előtt játszhattak, másrészt pedig szép számban tekintették meg a KTE-t a szurkolók az edzőmérkőzésen is. – Mindig jobb nézők előtt játszani, ők be tudják hergelni, fel tudják dobni a játékosokat, ahogy ma este is átsegítettek minket a holtponton. Mindig örülünk, ha vannak nézők, sivár csarnokban nem jó játszani. Ezúttal is szeretném megköszönni a kilátogató szurkolóknak, hogy kíváncsiak voltak ránk és biztattak minket.