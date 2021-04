Megnyerte a bajnokságot a Kunbaja

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában a legfontosabb kérdés az aranyérem sorsa már négy körrel a zárás előtt, a 18. fordulóban eldőlt, a Kunbaja ugyanis a Dusnok elleni győzelmével behozhatatlan előnyre tett szert az élen, és így megnyerte a bajnokságot.

A hétvégén szombaton csak egy mérkőzést vívtak meg a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, a Kunbaja–Dusnok mérkőzést, a többit vasárnap játsszák le. Annál nagyobb jelentőségű volt ez az egy mérkőzés, ugyanis tudható volt, hogy amennyiben a száz százalékos Kunbaja – egy ponttal kevesebb van ugyan a tabellán az általuk megszerezhetőnél, azt az egy pontot azonban nem a pályán veszítették el, hanem az ifi csapat ki nem állása miatt vont le tőlük egy egységet a megyei igazgatóság – legyőzi a 2. helyen álló Dusnokot, akkor megnyeri a bajnokságot.

A kiemelt jelentősége mellett egyébként is presztízsmérkőzésnek számított ez az összecsapás, várható volt, hogy a Dusnok, amelynek győzelem esetén matematikai esélye még maradt volna arra, hogy az élen végezzen, nem adja olcsón a bőrét. Nem is adta. Az elején ugyanakkor nem koncentráltak még igazán, ugyanis a hazai gárda már a 2. percben megszerezte a vezetést, egy szögletet követően Ivkovic fejelt a Dusnok kapuját védő Lukács Gábor kapujába. Ezt követően szoros, kiegyenlített csata folyt a pályán, a 37. percben aztán megismétlődött a mérkőzés elején látható jelenet: hazai szögletet követően a hosszú oldalon ismét Ivkovic maradt üresen, és ő fejjel ezúttal is betalált a vendégek kapujába. A küzdelem heve a kétgólos hazai előny dacára mit sem csökkent, gólt azonban – hiába küzdöttek – nem bírtak szerezni a dusnokiak, és mindez azt jelenti, hogy négy fordulóval a zárás előtt megnyerte a 2020/21-es bajnokságot a Kunbajai SE.

– Rettentően nehéz mérkőzést volt, erre persze számítottunk is – értékelt a zárt kapus találkozót követően Nagy István, a Kunbaja elnöke. – Az első játékrészben inkább mi domináltunk, a második játékrészben pedig a vendégek voltak fölényben, az első felvonásban szerzett kétgólos előnyünket azonban sikerült megtartanunk, így megnyertük a mérkőzést, és azzal a bajnokságot is. Most ünnepelünk egy kicsit, aztán készülünk a következő mérkőzésünkre, hiszen szeretnénk hibátlan teljesítménnyel az élen végezni.

Kunbajai SE–Dusnok KSE 2–0 (2–0)

Kunbaja, vezette: Szűcs Gábor (Katona György, Korsós Péter)

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Baulnovic, Gulyás (Bélavári 74.), Ikrás (Stojkovic 68.), Lazarevic, Plavsic (Lazic 74.), Kovac (Kopunovic 62.), Sotra, Tatalovic G., Marinkovic. Edző: Velibor Loncar.

Dusnok: Lukács – Jagicza, Báló F., Csobolya, Bolvári Z. (Báló M. 82.), Kristály, Mirza, Bolvári D., Jáksó, Bolvári P. (Rónai André 82.), Rónai Antal. Játékos-edző: Báló Ferenc.

Gól: Ivkovic a 2., és a 37. percben.