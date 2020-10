Meglepően biztosan győzte le a Kalocsát a Lajosmizse

A forduló előtt a 10. helyen tanyázó Lajosmizse az éllovas Kalocsát fogadta a megyei első osztályú bajnokság 11. fordulójában. A mérkőzést meglepően magabiztosan nyerte meg 1–0-ás félidő után 3–0 arányban a hazai csapat.

Hamar, már a 6. percben megszerezte a vezetést Árva Zsolt együttese. Palotai kevergetett a jobb oldalon, és bár már többször úgy tűnt, hogy a vendégeknek sikerül szerelniük, ő végül remek ütemben tálalt a védők vonala mögé kilépő Juhász elé, aki előbb higgadtan kicselezte a vendégek kapusát, majd az üres kapuba helyezett, 1–0. A mérkőzés eleji ismerkedést, tapogatózást tulajdonképpen a hazai gólt követően kezdték meg a csapatok. A Kalocsa igyekezett átvenni a játék irányítását, de helyzet közelébe csak a 26. percben jutott, akkor Mátyás életveszélyes beadása suhant el két csatár előtt, a hazai kapus, Házi mentett végül. Három percre rá Dostyicza küldött meg egy labdát szabadrúgásból, huszonhat méterről, a labda házi előtt pattant ugyan le, de a kapus eszén nem tudott túljárni. Az első félórát Farkas kísérlete zárta, a fiatal kalocsai csatár néhány jó csel után jobbról, éles szögből tüzelt a bal felső sarok irányába, Házi ezúttal is biztosan hárított. A félidő hátralévő részében a Lajosmizse okosan tartotta a labdát – volt mire nyugodtnak lenniük –, a kalocsai támadások pedig nem voltak elég hatékonyak.

Aki arra gondolt, hogy a szünetben Kohány Balázs alapos fejmosást tart, és mizsei szempontból lesz majd ne mulass, az nem tévedett. Óriási lendülettel jöttek ki a második játékrészre a piros-feketék, szinte a kapujukhoz szögezték a hazaiakat. Igen ám, csakhogy alig öt perce tartott ez a fokozott ostrom, amikor egy előrevágott labda középen Juhászt találta meg, aki csak egy védővel állt szemben, ennek ellenére türelmesen kivárt, megvárta, hogy Kiss László felérjen a jobbszárnyon, amikor ez megtörtént, letálalta elé a labdát, Kiss pedig nagy lövést eresztett meg a kapu irányába. Egy védő beleért a labdába, ám az így is a jobb felső sarokba tekeredett, 2–0. Egyre nehezebbnek látszott a vendégek előtt álló küldetés, öt perc múlva pedig immáron lehetetlen küldetésnek tűnt. Akkor Borsos végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől. Beívelt labdájára többen is beindultak, Rapi ért oda a legjobb ütemben, és a jobb sarokba fejelt, 3–0. Közel félóra volt még hátra, a csoda azonban, hogy innen fordítson a vendégcsapat, nem volt benne a levegőben, hiszen helyzetet addig sem igen tudtak kidolgozni a paprikavárosiak. A 62. percben Mátyás dobta ki a jobb oldalra a labdát, Sümegi lőtt jobbról, némileg talán elhamarkodottan fölé, bent ugyanis többen érkeztek. Egyre nagyobb nyugalommal tették-vették a labdát a hazaiak, a vendégcsapat pedig hitét vesztettnek látszott. Jellemző volt az a jelenet, amit a 69. percben láthattak a rossz idő miatt a szokásosnál kisebb számban összegyűlt nézők. Lakatos-Lengyel szabadított fel a saját kapuja elől, a labdával telibe találta a hazai Malikot, Malikról a labda Juhász elé pattant, aki a lepattanóval máris gólhelyzetben vihette a labdát Vataira, jobb alsó sarokra tartó lövését azonban Vatai bravúrral mentette.

A 77. percben a hazai Kiss ívelt be szögletet, az öt és feles sarkáról Treiber fejelt a hosszú sarok irányába, Tóth Levente a gólvonalról vágta ki a labdát. A 88. percben két cserejátékos teremtett újabb ziccert a vendégek kapuja előtt. Csorba adta be a jobb oldalról a labdát, amely Árvához került, őt a vendégek buktatták, 11-es. A sértett állt a labda mögé, félmagasan a jobb sarok irányába küldött lövését azonban Vatai bravúros vetődéssel védte. De ma még ez is belefért mizsei szempontból. A 90. percben Tóth Levente végezhetett el szabadrúgást húsz méterről, a bal felső sarokba tartó lövését Házi biztosan hárította. A játékvezető ezt követően lefújta a mérkőzést, amelyet ilyen arányban is megérdemelten nyert meg a Lajosmizse.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Ma az történt a pályán, amit mi akartunk, maximálisan rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat a Kalocsára. Az az érzésem, hogy az első játékrészben nem vettek minket elég komolyan, mert attól függetlenül, hogy már az első játékrészben mi vezettünk, nem tettek rá még egy lapáttal. A második játékrész elején aztán igyekeztek nagy nyomást helyezni ránk, ám a második gólunkat követően ismét mi írtuk ennek a mérkőzésnek a forgatókönyvét. Nagyon szép és fontos győzelem ez, hiszen a listavezető ellen értük el. A srácoknak gratulálok, mind egyénileg, mind csapat szinten nagyszerű teljesítményt nyújtottak.

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen nem véltetlen az, hogy a Lajosmizsét hazai pályán még senki sem tudta legyőzni. Ennek ellenére nem a legjobb hozzáállással álltunk bele a játékba. Az elején ajándékoztunk nekik egy gólt, aztán pedig a szervezett hazai csapat ellen pokolian nehéz dolgunk volt. Amihez ők nyúltak, szinte minden arannyá változott, ráadásul mindhárom kapott gólunkat egyéni hiba előzte meg. Csalódottak vagyunk most, de ez van, tudtuk, hogy nem fogunk tudni minden mérkőzésen nyerni. Fel kell készülnünk a jövő heti rangadóra, sajnos nem lesz egyszerű, hiszen nagyon sok sérüléssel küzdünk.

Juhász Miklós, a Lajosmizse csapatkapitánya: – aki az első góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a győzelemből – így nyilatkozott a lefújást követően: – Miskovicz Bálintnak, a Kiskőrös edzőjének ajánlom ezt a szép győzelmünket, és annyit szeretnék üzenni neki, hogy bár nem tudom, komolyan gondolta-e a mérkőzés előtt tett felajánlását, én teljesen komolyan vettem, és várom a teljesítését.

Lajosmizsei VLC–Kalocsai FC 3–0 (1–0)

Lajosmizse, 130 néző, vezette: Vörös Gábor (Molnár Alex, Nagy Norbert)

Lajosmizse: Házi – Fekete, Palotai, Borsos, Kiss L. (Árva 86.), Malik, Rapi, Bán (Dóka D. 80.) Kovács J., Treiber, Juhász (Csorba 74.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kalocsa: Vatai – Knap, Dostyicza (Sümegi 59., Follárdt, Farkas, Szabó V., Nasz (Pandúr 71.), Lakatos-Lengyel, Tóth L., Nébl (Mátyás 12.), Rábóczki (Kohány 68.). Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Juhász a 6., Kiss L. az 52., Rapi az 57. percben.

Sárga lap: Fekete a 45., Treiber a 90., illetve Mátyás a 15., Follárdt a 68., Pandúr a 88. percben.