Meglépett a dobogós élboly a megye I.-ben

A hétvégén a 9. forduló mérkőzéseit vívták a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

Harta SE–Bácsalmási PVSE 3–1

Harta, 250 néző, v: Kiss S. (Marozsi, Váczi)

Harta: Pölöskei – Varga K., Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Farkas 70.), Nagy M., Sztakó, Kovács Zs. (Knodel 85.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Bácsalmás: Piegel – Hajrulovic, Knap, Kaszás, Cene (Sibalin 73.), Hernády, (Sőreg 10.), Poturica, Figura, Velez, Schneider, Ikotic. Edző: Vojnics Zelics Szasa.

Gól: Oroszi 18., Kovács Zs. 35., 47., ill. Velez 45.

Sárga lap: Kovács ZS. 39., Grecu 78., ill. Cene 21., Schneider 27., Ikotic 78., Figura 80.

Ifi mérkőzés: 2–1.

Sümegi József: – Teljesen megérdemelten nyertünk, mert végig mi irányítottuk a játékot. Sok helyzetet kihagytunk, helyenként nem játszottunk jól, hullámzó volt a teljesítményünk. Hol elrugdostuk a labdát, hol kellemetlenséget okoztunk saját magunknak. Ennek ellenére azt hiszem, nem lehetett vita, hogy megérdemelt a három pontunk.

Vojnics Zelics Szasa: – Nehéz mérkőzésre számítottam, ami be is következett. Sajnos két gólt ajándékoztunk a Hartának. Amit megbeszéltünk, azt a játékosok nem tartották be. Több játékos is gyenge teljesítményt nyújtott, ami ebben az osztályban kevés, éppen ezért nem is lehetett más az eredmény. Gratulálok a Hartának.

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyházi HTK 1–3 (1–2)

Lajosmizse, 250 néző, v: Pataki (Szabó G., Harsányi)

LVLC: Lord – Bán (Simtchatcha 67.), Fekete, Borsos (Szécsényi 75.), Árva, Kiss L. Tábi (Rideg 50.), Rapi, Palotai, Treiber, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt

KHTK: Oroszi – Bábi (Makai 61.), Valkai, Tököli, Nagy V., Huszka, Szabó A. (Szabó T. 65.), Palásti (Nagy D. 67.), Antman (Magony 86.), Kerepeczki (Tóth I. 52.), Ábel. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gól: Kerepeczki (öngól) 25., ill. Tököli 14., 35., Szabó A. 53.

Sárga lap: Palotai 59. perc. Kiállítva: Kiss L. 80. perc.

Ifi mérkőzés: 2–4

Árva Zsolt: – Amit elterveztünk, abból vajmi keveset tudtunk megvalósítani. A KHTK óriási egyéni hibából szerezte a második gólját. Megviselhette ez a játékosomat, aki kulcsember, mert a második játékrészben ajtó-ablak helyzetben nem tudta eltalálni a vendégek kapuját. A Félegyháza rutinjából, illetve a mai rossz napunkból csak ez jöhetett ki, hogy a KHTK elviszi a három pontot.

Koncz Zsolt: – Szerencsére jól mentünk bele a mérkőzésbe. Végig nyugodt meccs volt ez a számunkra, végig a mi kezünkben volt az irányítás, sok helyzetet ki tudtunk dolgozni, így úgy vélem, hogy a mérkőzés képét tekintve megérdemelten vittük el a három pontot a nagyon jól szereplő Lajosmizse otthonából.

Kecskeméti LC–Kiskunhalasi FC 1–2 (0–0)

Kecskemét, 100 néző. V: Szalai (Csatlós, Furhmann)

KLC: Meggyes – Rákóczi (Wass 86.), Csordás, Faragó (Tóth 47.), Szedmák, Szűcs, Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik, Major. (Péntek 74.) Edző: Nagy Lajos.

Kiskunhalas: Gerner – Nagy, Nna Nna, Amariutei, Torma (Földes. 93.), Grácz (Ács 81.), Agócs, Brindza, Csáki (Miskei. 81.), László, Döbrentei (Fenyvesi 12.). Edző: Stetakovic Marinko

Gól: Bozsik az 54., illetve Nagy a 66., Brindza a 92. percben

Sárga lap: Csáki az 58. percben

Nagy Lajos edző: – Szerencsétlen vereséget szenvedtünk, a 92. percben kaptunk ki egy tizenegyesgóllal. Több akciónk is volt és megszereztük a vezetést, ellenfelünk egy szögletből, figyelmetlenségünkből egyenlített. Két labdát elhibáztunk, amiből meglehetett volna a mai győzelem, Sajnálom a csapatot, minden dicséretet megérdemelnek, mivel sokat dolgoztak, ugyanúgy mint a múlt héten remekül játszottak, szép támadásaik voltak. Sajnos dobtuk az egyéni hibát a hátsó harmadban, ezért szenvedünk vereséget. De nem bánkódunk, mert úgy érzem, fejlődőképes a csapat és az osztálynak meg fogunk felelni előbb-utóbb.

Stetakovic Marinko: – Nehezen született meg az első győzelem. Jobban játszottunk és végi irányítottuk a meccset. Továbbra is megmaradt a csapat „gyermekbetegsége”, hogy nem használjuk ki a százszázalékos ziccereket. A pályán látottak alapján a reális eredmény a döntetlen lett volna, de nekünk most több szerencsénk volt.

Szabadszállási SE–Duna Aszfalt TLC II. 2–0 (1–0)

Szabadszállás, 200 néző. V: Sebestyén (Berger, Farkas)

SzSE: Németh – Márkus, Pandur. (Golovics 50.), Zsíros M, Bajusz, Hegedűs, Máruska (Progli 70.), Gáspár, Boldizsár (Sztakó 87.), Kiss, Zsíros A. Edző: Horváth Péter.

Duna Aszfalt: Antal – Benkó, Dóka A. (Káli 46.), Domonics, Dóka D., Bálint, Steklács (Kulcsár 60.) Polyák Pál K., Tóth K. (Varga 74.), Tóth T., Hoffman Attila P. Edző: Bagi László.

Gól: Máruska a 10, 52. percben.

Sárga lap: Kiss a 90., Sztakó a 90., illetve Benkó az 58., Dóka D, a 80., Polyák a 90., Hoffmann a 30. percben. Kiállítva: Márkus a 90. percben

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Egy jó csapatot sikerült nagy küzdelemben legyőznünk. A helyzetek alapján kicsivel jobbak voltunk. Az első félidőben több százszázalékos ziccerünk volt, ha sikerült néhányat értékesítenünk, a második félidőben már nem lett volna kérdéses a meccs kimenetele. Mutatja a Kécske erejét, hogy a második játékrészben törették a hálót a hátunkkal és mezőfölényben is voltak. Megítélésem szerint ennek ellenére igazságos eredmény született.

Bagi László: – Két kontratámadásból az ellenfél két gólt szerzett. A két csapat szokásához híven nagyon jó mérkőzést játszott, de a második félidei játékunk alapján maximálisan megérdemeltük volna az egyik pontot. A tizenhatosig nagyon jól eljutunk, most is ráerőltettük az akaratunkat az ellenfélre, a helyzeteinket azonban nem tudjuk gólra váltani.

Jánoshalmi FC–Kiskőrösi LC 2–0 (1–0)

Jánoshalma, 300 néző, v: Stefánovits (Papp, Farkas)

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V. (Suknovic 90.), Jesic, Harnos (Körmöczi 88.), Andelic (Nemes 85.), Farkas, Szeibert, Maravic (Gáspár 57.), Babic (Kiss B. 67.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Kiskőrös: Ámann – Katona, Rácz, Pintyi, Kapus (Györgye 87.), Salami, Madácsi (Gémesi 69.), Mokrickij, Vajda, Geiger, Lesták (Oláh 59.) Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Babic 11., Harnos 85. perc.

Sárga lap: Farkas 7., Nagy D. 27., Babic 52., Jesic 67., ill. Geiger 17., Rácz 19., Ámann 58., Mokrickij 78., Oláh 91.

Ifi mérkőzés: 2–3

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Az volt a célkitűzés, hogy ha csak eggyel is, de mi rúgjunk több gólt, ez sikerült. A hamar megszerzett vezetésünk után azonban érthetetlenül, tehát elárulom: nem szándékosan magunkra húztuk az ellenfelet. De a lényeg, hogy ismét sikerült itthon tartani a három pontot.

Miskovicz Bálint: – Elképesztő potyagólt ajándékoztunk az ellenfélnek rögtön az elején. Utána azonban becsülettel ment a csapatom, helyzeteket is kidolgoztunk, betalálni azonban egyszer sem sikerült. Így azonban, ahogy ma játszottunk, kikapni sem ­szégyen.

Kalocsai FC–Kerekegyházi SE 1–0 (1–0)

Kalocsa, 300 néző, v: Nagy A. (Katona, Sebestyén)

Kalocsa: Pámer – Dostyicza (Kollár 74.), Follárdt (Farkas Sz. 86.), Vuits A., Mátyás (Pandúr 91.), Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L., Matos (Zorván 90.), Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Kerekegyháza: ­Házi – Treiber (Kunsági 85.), Kis R., Malik (Malecz 70.), Gavula, Bashiri (Sörös 46.), Kemenczés, Nagy N., Szász, Kovács P., Sallai. Edző: Komonyi Gábor.

Gól: Mátyás 5. perc.

Sárga lap: Follárdt 56., Kollár 91., ill. Nagy N. 35., Kovács P. 61., Sallai 93.

Kohány Balázs: – Nagyon értékes győzelmet arattunk a Kerekegyháza ellen, akik eddig nem véletlenül voltak veretlenek. Ismertük ellenfelünk játékát, így igyekeztünk leszűkíteni a területeket. A szünet után a vendégek játszottak mezőnyfölényben, de nem tudtak jelentősebb gólhelyzeteket kialakítani. Nekünk több lehetőségünk volt a gólszerzésre, de rendre hibáztunk. Úgy érzem, megérdemelten győztünk, immár zsinórban ötödször, amihez gratulálok a csapatnak, ellenfelünknek pedig sikeresebb folytatást kívánok.

Komonyi Gábor: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, még a kapott gól ellenére is. A folytatásban gyámoltalanok voltunk, nagyobb akarattal, hittel kellett volna játszanunk. Tudtuk, hogy a Kalocsa előny birtokában szervezetten védekezik, és nem törekednek mindenáron az újabb találatra. Nekünk kellett volna gólra törőbben játszani. A szünet után végigtámadtuk a mérkőzést, de fontos szituációkban rendre rossz döntéseket hoztunk. Volt egy büntetőgyanús eset is, amit nem ítélt meg a javunkra a játékvezető. Most magunkba kell nézni, mert ez nem volt egy jó produkció. Nehéz sorozat előtt állunk, de ebből a hullámvölgyből ki kell jönnünk ahhoz, hogy az élmezőnyben végezhessünk.

Akasztó–Kecel 1–1 (0–0)

Akasztó, 350 néző, v: Virág (Kakuk, Mígh)

Akasztó: Piránszki – Patai G. (Biber J.67.), Tratter, Kerekes, Kudron (Lázár 67.), Juhász, Szabó ZS., Cebei, Vincze (Megyes 75.), Palla, Patai B. Edző: Szrenkó István.

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Csanádi (Bányai 67.), Mindszenti, Sendula P., Kovács L. (Herczeg P. 75.), Bajnok (Krahulecz 87.), Doszpod, Sendula J., Herczeg R. (Bleszák 67.). Edző: Márton Zsolt.

Gól: Kerekes 67., ill. Herczeg R. 59. perc.

Sárga lap: Kudron 15., Vincze 68., Tratter 80., Lázár 88.

Ifi mérkőzés: 6–1

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Beigazolódott, amitől tartottunk, valóban felrázta a Kecelt a közelmúltbeli edzőváltás. Sajnos hiába dolgoztunk ki helyzeteket, azok közül csak egyet sikerült értékesíteni. Az első félidőben nem nyújtottunk jó teljesítményt, a másodikban aztán végre rákapcsoltak a fiúk. Sajnáljuk az elveszített pontot, de az eredmény talán így igazságos.

Márton Zsolt: – Pontot vagy pontokat akartunk ma elvinni. Egy kicsit keserű a szám íze, mert ezt a mérkőzést meg lehetett volna nyerni, de a múlt hetihez képest sokat előreléptünk, és ehhez gratulálok a csapatnak.

Ez következik a 10. fordulóban

A bajnokság egyik meglepetéscsapata, az éllovas Harta a hétvégén a bajnokság egy másik meglepetéscsapata, a Kerekegyháza vendége lesz. A kerekiek azon lesznek, hogy megállítsák a Duna-partiak szárnyalását, a hartaiak pedig szívesen bezsebelnék a kereki meccsért járó három pontot is. Hazai pályán továbbra sem veszített pontot a KHTK, a Kalocsa szeretné megszakítani ezt a sorozatot, nem lesz könnyű. Olyan déli derbit vív a Bácsalmás és a Jánoshalma, amely előtt fölösleges a tabellát böngészni. Három ­szomszédvári rangadó is szerepel a ­hétvégi menün, hiszen a ­Tiszakécske a Kecskemétet, a Kiskőrös az Akasztót, a Kiskunhalas pedig a Soltvadkertet fogadja, bármelyik meccset választja a semleges szurkoló, nagyot nem tévedhet. A tabellán lopakodik felfelé a Szabadszállás, Kecelen tovább settenkedne.

A megye I. állása

1. HARTA 9 7 1 1 31–16 22

2. JÁNOSHALMA 8 7 0 1 15–6 21

3. KHTK 8 5 3 0 23–12 18

4. KALOCSA 9 5 2 2 8–8 17

5. LAJOSMIZSE 9 4 3 2 20–18 15

6. SZABADSZÁLLÁS 7 4 1 2 19–9 13

7. KEREKEGYHÁZA 8 3 4 1 26–11 13

8. KISKUNHALAS 9 2 3 4 19–20 9

9. DUNA ASZFALT II. 9 2 3 4 15–17 9

10. AKASZTÓ 7 2 2 3 14–18 8

11. KECEL 8 2 1 5 9–25 7

12. SOLTVADKERT 7 1 2 4 11–17 5

13 .KISKŐRÖS 8 1 2 5 8–16 5

14. KECSKEMÉTI LC 8 1 2 5 9–20 5

15. BÁCSALMÁS 8 0 1 7 7–21 1