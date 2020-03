Meglepetésgyőzelmet aratott a Kiskőrös Kerekegyházán

A megyei labdarúgó bajnokság első osztályának a 19. fordulójában a dobogós helyért harcoló Kerekegyháza a Kiskőröst fogadta. Az idén hazai pályán még veretlen Kerekegyháza meglehetősen hiányos kerettel tudott csak kiállni, így hiába tűnt a mérkőzés esélyesének, nem tudta megakadályozni, hogy a parádésan futballozó Kiskőrös elvigye a három pontot.

Az MLSZ által kiadott rendelkezésnek száz százalékig megfelelve csakis a csapatok, a játékvezetők, és a rendező egyesület rendezői stábja tartózkodott szombat délelőtt féltizenegykor a kerekegyházi pályán, amikor a játékvezető, Stetánovits Gábor kezdő sípszavára elkezdődött a játék.

Kiskőrösi helyzettel indult a mérkőzés, gól nem lett a helyzetből, súlyos térdsérülés azonban igen. Sörös Patrik lépett annyira szerencsétlenül, hogy mentővel kellett a kecskeméti kórházba szállítani, a sajnálatos eset miatt, amely nem szabálytalanság miatt következett be, majd negyedórát állt a játék.

A 12. percben egy jobb oldali beadást követően a vendég Nagy Attila fejelt a bal sarok mellé, ynolc percre rá már be is talált. Egy bal oldali vendégakció során a 16-os oldalvonalánál kapta meg a labdát, befordult vele, majd balról, nyolc méterről elegánsan, laposan helyezett a kapu bal alsó sarkába, 0–1. Egy percre rá akár ismételhetett volna, hat méterről leadott lövését azonban Piránszki bravúrral hárította. Ám ami késett, nem múlt, újabb egy minutummal később Hajnal adott be az ötösre Petrovicsnak, a Petrovics elől menteni igyekvő kereki védő azonban védőtársát, Kunságit találta el, akiről a labda a kapuba pattant, 0–2. A 23. percben Kis Richárd került lövőhelyzetbe, tíz méterről leadott labdáját a vendégek hálóőre, Ámann hárította nagy bravúrral. Éledezett a hazai gárda, gólt azonban újra a vendégek szereztek. A 28. percben egy előrevágott labdával Dunai lépett ki, és középről, 15 méterről a kifutó Piránszki mellett higgadtan a hálóba gurított, 0–3. Egy percre rá hajszálon múlt a szépítés, a hazai házi gólkirály, Kovács Péter tíz méterről, középről leadott lövése azonban a kapufa tövéről pattant ki. Ezt követően Hajnal nagy helyzeténél védett nagyot Piránszki, a 37. percben azonban újra a kapujában táncolt a labda, Simon jobb oldali beadására Dunai robbant be mintaszerűen, és küldte a pettyest egy bombaerős fejessel a kapu jobb oldalába, 0–4, az első félidő végén gyakorlatilag megtörtént a kiütés.

A második játékrészben a reménytelen helyzet ellenére nagy energiákat fektetett a szépítésbe a Kerekegyháza. Ez ezúttal arra volt elég, hogy a második félidőben kiegyenlített legyen a játék. A 47. percben Malecz lőhetett középről, Ámann egy gyors vetődéssel mentett. A 64. percben Kis Rihárd küldött meg egy életerős bombát balról, Ámann hárított. A kipattanót követően az újabb lövési kísérletbe, amely mellé tartott, Bashiri tette bele reflexszerűen a lábát, a labda a léc fölött hagyta el a játékteret. A 70. percben megszületett a szépítés, Sallai adott be balról, Kovács Péter a kaputól tíz méterre, kicsit jobba le is kezelhette a labdát, majd higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba, 1–4. A Kerekegyházát dicséri, hogy a reménytelen helyzet ellenére sem álltak le egy pillanatra sem, a vendégeket pedig az, hogy továbbra is törekedtek ziccerek kidolgozására. Az utolsó lehetőség Kovács Péter előtt adódott, aki a 90 percben jobbról, húsz méterről adott le egy hatalmas bombát, Ámann ezúttal is remek érzékkel hárított.

Az eredmény meglepetésnek tűnhet, de a vendég kiskőrösiek ilyen arányban is megérdemelten győztek a nézők hiányában ezúttal a szokottnál kevésbé félelmetes kerekegyházi oroszlánbarlangban azon a mérkőzésen, amelyen a játékvezetők egyetlen hiba nélkül vezették le a kilencven percet.

Komonyi Gábor, a Kerekgyháza vezetőedzője: – Nem a legjobb előjelekkel vártuk a mérkőzést, nagyon kevesen voltunk, erre jött még a mérkőzés legelején a sérülés, ami nagyon megfogta a csapatomat. Persze nem foghatjuk erre a vereséget, ugyanis nagyon rossz felfogásban játszottunk az első félidőben. Megbeszéltük, hogy a magas labdákra kell készülni, mégis nagyon rosszul reagáltuk le az ilyen játékhelyzeteket. A középpályás védekezésünk csődöt mondott, pontosabban az első játékrészben a védekezés az egész csapat részéről működésképtelen volt. A második játékrészben tudtunk kozmetikázni az eredményen, de ma több nem volt bennünk, így megérdemelten győzött a Kiskőrös, maximálisan kihasználva, hogy ma ennyire rossz passzban voltunk.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös vezetőedzője: – Kitűnő játékvezetés volt, rég láttam ilyen remekül játszani a csapatomat, le a kalappal a srácok előtt, megtettek mindent azért, hogy elvigyük a három pontot. A mi esetünkben minden mérkőzés nagyon fontos, azt kértem a játékosaimtól, hogy a tabellát ne nézzék, hanem csak minél több mérkőzést nyerjünk meg. Ma nagyon jól játszottunk, nagyon szép akciókat vezettünk főleg az első félidőben. Tudtuk, hogy nagyon kicsi a kereki pálya és a talaja sem a legjobb, ezért pontos passzokat kértem a játékosaimtól, az utasításomat maximálisan betartották a srácok. Úgy érzem, hogy akár még nagyobb arányú is lehetett volna ez a győzelem, amely nagyon értékes, mert Kerekegyházán nem sok csapat fog nyerni 4–1-re.

Kerekegyházi SE–Kiskőrösi LC

Kerekegyháza, vezette: Sinkovits Gábor (Csovcsics Róbert, Ottenthál István)

Kerekegyháza: Piránszki – Treiber, Kis R., Sallai, Bashiri, Kemenczés, Sörös (Kunsági 5.), Boronkay (Malecz 21.), Szász, Kovács P., Supka. Edző: Komonyi Gábor

Kiskörős: Ámann – Hajnal (Amin), Kapus, Pintyi, Dunai (Patai 86.), Simon, Nagy A. (Gémesi 89.), Petrovics (Györgye 83.), Mokrickij, Vajda, Geiger (Rácz 68.). Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Kovács P. 70., illetve Nagy A. 20., Kunsági (öngól) 22., Dunai 28. 37. perc.

Sárga lap: Geiger 43., Rácz 84.