Meglepetés győzelemmel rajtolt Kunbaján a Borota

A tavaszi első fordulót rendezték meg a hétvégén a megyei másodosztályú bajnokságban. A Déli csoportban a forduló előtt a 6. helyen tanyázó Borota a friss Bácska-Kupa győztes Kunbaja vendége volt.

A papírforma, és a bajnokságban kialakult szituáció is – győzelemmel szerencsés esetben akár az élre is ugorhattak volna – arra predesztinálta a Kunbaját, hogy a mérkőzést nyernie kell. Mégis a mindössze egyetlen cserével érkező Borota zsebelte be a három pontot. Változatos, küzdelmes volt az első félidő, egyenlő erők küzdelmét hozta, hol itt, hol ott alakult ki helyzet, a kapuba azonban egyik csapat sem tudott betalálni. Egészen az első félidő utolsó percéig, amikor egy szöglet után a vendég Ciric fejelt a rövid sarokba, 0–1.

A második játékrészben látszott, hogy a hazai csapat mindenáron szeretné megfordítani az állást. Sikerült is mezőnyfölényt kialakítaniuk, ami azonban meddőnek bizonyult. A 84. percben aztán eldőlt a mérkőzés. Egy szép vendég akció végén Tarjányi csúsztatta a tavalyi gólkirály, Nikutovic elé a labdát, aki higgadtan gurított a kapus mellett a hálóba, 0–2. Szépítésre futotta a hazaiak részéről egy kapu előtti kavarodást követően, Kovac 89. percben szerzett gólja azonban már késői lévén csak becsületgólnak bizonyult.

A mérkőzést megelőzően a Borota ifjúsági csapata, amely egyelőre száz százalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, és nagyon vágyik egy aranyéremre, 4–0 arányban győzte le a hazaiak fiataljait, így maradt hibátlan.

Kunbaja–Borota SE 1–2 (0–1)

Kunbaja, 120 néző. Vezette: Géró (Berger, Juhász T.).

Kunbaja: Mikovic – Hulbert, Balunovic (Kovac), Gulyás (Plavsic), Krás, Stojkovic N., Kopunovic, Sotra, Tatalovic, Kotaras, Ivkovic. Edző: Szalai Tibor.

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Madarász Á., Vágvári (Tarjányi), Nikutovic, Trója, Radvánszki, Kopunovic, Ciric. Edző: Szem Róbert.

Gólszerző: Kovac a 89., ill. Ciric a 45., Nikutovic a 84. percben.