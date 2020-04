Meglelte a HÉP-Röpkében a helyét a kalocsai Fekete Lívia

Bár a röplabdabajnokságokat lefújták, sőt, a járványhelyzet miatt aki csak teheti, otthon tartózkodik, ennek ellenére egyáltalán nem semmittevéssel telnek Fekete Lívia, a kecskeméti HÉP-Röpke SE másodosztályban szereplő csapata játékosának napjai.

– Még a pályafutásod elején jársz, de nyilván voltak a röplabdában olyan sikereid, amelyekre máig szívesen emlékszel vissza.

– Gyerekkoromból a legnagyobb sikernek azt tartom, amikor még csak tizenkét éves voltam, és mini korosztályban az akkori csapatunkkal, a Kalocsai SE-vel bejutottunk a diák­olimpia országos döntőjébe. Ezt akkor is hatalmas sikerként éltem meg, és máig szívesen emlékszem vissza rá. Az évről évre megrendezett Szeged Kupákon is megannyiszor részt vehettem csapatommal, ahol nem csupán a tornán elért helyezés számított az azon részt vett játékosok, együttesek számára, hanem a minket ott ért élmények is. Nekem nagy élmény volt ugyanakkor az is, hogy háromszor részt tudtam venni az Eötvös Kupán, ami egy nemzetközi röplabdatorna, melyet Debrecenben rendeznek meg minden évben. Szerintem az ilyen tornákon nagyon sokat tudtam fejlődni, hiszen ezen alkalmakkor külföldi csapatok ellen is volt esélyünk játszani.

– Manapság, ezekben a rendhagyó időkben mivel telnek a napjaid? Otthon tartózkodsz a kijárási korlátozások időszakában?

– A jelenlegi helyzet miatt több mint egy hónapja itthon tartózkodom, de nem unatkozom, van mivel lekötni magamat. A napjaim többnyire az iskolai elfoglaltságaimmal, főként a beadandó feladatok elkészítésével telnek. Természetesen emellett a szüleimnek, a nagyszüleimnek is segítek a bevásárlásban és egyéb teendőkben, de a legtöbb időt itthon töltöm. Amikor lehetőségem van rá, próbálom a rendelkezésemre álló csatornákon keresztül tartani a kapcsolatot az itthoni és kollégiumi barátaimmal, illetve a barátommal.

– A jelenlegi klubod, a HÉP-Röpke SE is kommunikál veletek, játékosokkal? Kaptok utasításokat arra, hogy hogyan tartsátok magatokat karban?

– Igen, a kialakult helyzet miatt speciális edzésmunkára kellett váltanunk. Az edzők folyamatosan tartják velünk a kapcsolatot, messengeren valamint telefonon is. Minden héten megkapjuk az edzésanyagot, amit a gyógytornászunk, Török-Bari Kitti és az erőnléti edzőnk, Kovács Attila állít össze. Vezetőedzőnk, Csala Bernát előre meghatározott időpontokban videóhívással jelentkezik, ilyenkor van lehetőség megbeszélni a gyakorlatokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseinket, és ilyenkor van lehetősége tanácsokkal ellátni minket.

– Kalocsáról kerültél át Kecskemétre. Sportszakmai okokból, tehát azért, mert a Kalocsa nem nevezett a másodosztályba, vagy pedig magánéleti szempontból?

– Elsősorban magánéleti szempontból jöttem Kecskemétre, mivel az eredeti tervem is az volt, hogy itt szerettem volna továbbtanulni. Már középiskolás koromban megkeresett Kása Róbert, a Röpke akkori vezetőedzője, hogy igazoljak át a megyeszékhely csapatához. Megtisztelő volt számomra a megkeresése, de akkor még nem mondhattam igent, hiszen a középiskolai tanulmányaimat mindenképpen Kalocsán szerettem volna befejezni. A tavalyi év elején aztán ismét megkeresett telefonon és személyesen is. Úgy döntöttem, hogy amennyiben sikerül felvételt nyernem a kecskeméti egyetemre, akkor nagyon szívesen csatlakozom csapatukhoz, mert szerettem volna az iskola mellett tovább röplabdázni.

– Hova jársz?

– A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán kisgyermeknevelő szakon tanulok.

– Mikor kezdtél el röplabdázni, hol, és kinek a keze alatt?

– Az általános iskolában kezdtem el röplabdázni, mindjárt első osztályos koromban, azaz hétévesen, a szüleim ösztönzésére, akik egyébként kezdettől fogva támogatták, hogy sportoljunk a testvéremmel együtt, akivel végül aztán tizenegy évig röplabdáztam egy csapatban. Kalocsán a Kertvárosi Általános Iskolába jártam, ahol Kováts Ágnes és Deák Mariann voltak az első és meghatározó edzőim évekig. 2013-ban aztán leigazolt a Kalocsai SE felnőttcsapata, ahol hat éven keresztül játszottam.

– Kik voltak a meghatározó edzők, akikre szívesen visszaemlékszel?

– Mint ahogy azt az előzőekben említettem, Kováts Ágnes és Deák Mariann voltak azok, akiktől az alapokat megtanulhattam. Mindmáig jó szívvel gondolok rájuk és ezekre az időkre. Jó kapcsolatot ápoltam egy másik általános iskola röplabdacsapatával is, ahol szintén szívesen láttak edzésen. Így ismertem meg az edzőjüket, Faragóné Magyar Editet, aki mindig ösztönzően hatott a gyerekekre a kedvességével, rá is nagyon szívesen emlékszem. A kalocsai csapatnál eltöltött utolsó évemben Szigeti Anna volt az edzőm, aki a csapattársam is volt egyben, és nagyszerűen kijöttünk egymással, továbbá az edzésmunkában Orovicz Ramóna is segítségemre volt.

– Tavaly ősz óta vagy Kecskeméten. Megtaláltad-e a számításodat? Hogyan tetszik az iskola? Tetszik a város? Hogy érzed magad a klubnál?

– Az iskola és a szak is nagyon tetszik, amit tanulok, egyáltalán nem bántam meg, hogy ide adtam be a jelentkezésemet. Örülök neki, hogy az óráimat sikerült összehangolni a röplabdával, és bátran mondhatom, nem unatkozom. A kollégiumban is jól érzem magamat, úgy gondolom, hogy mindenkivel sikerült megtalálnom a közös hangot. Tetszik a város is, főleg, hogy a kollégiumtól a belvárosban minden nagyon közel van. Nagyon jól érzem magam a klubnál is, rögtön az elejétől fogva igazából nyitottan álltam az új csapathoz és próbáltam beilleszkedni, úgy érzem, hogy ez sikerült is. Valamint abba is bele kellett szoknom, hogy új poszton kezdtem el játszani, az átló szerepében. Előtte évekig center voltam, de most már nagyon megszerettem ezt az új posztot is.

– Milyen a társaság, értem ezalatt most a csapatot, a csapattársakat.

– Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt az elejétől fogva velem. Szerintem be tudtam illeszkedni a csapatba. Úgy gondolom, hogyha bármi kérdésem van, nyugodtan és bizalommal fordulhatok hozzájuk, aminek nagyon örülök. Úgy tapasztaltam meg, hogy nagy az összetartás, a küzdőszellem és az alázat ebben a csapatban.

– Melyik volt a legemlékezetesebb meccsed a Kecskeméten eddig eltöltött időszakban és miért?

– Számomra mindenképpen az alapszakasz második fele volt a legjobb időszak, mert úgy érzem, hogy ekkorra ismertem meg jobban a csapattársaimat és szoktam meg teljesen az új posztomat is. Ezért ebből az időszakból választottam ki a legemlékezetesebb meccseket, mégpedig azokat, amelyeken érzésem szerint hozzá tudtam tenni a győzelemhez. Nehéz egyet kiemelnem, de úgy gondolom, hogy a Vasas U21-es csapata elleni mérkőzésünk volt a legemlékezetesebb, mégpedig azért, mert idegenben tudtunk nyerni 3:1-re. Nehéz mérkőzés volt, amelyen hatalmas küzdelem folyt a pályán, ráadásul nem is mellettünk szólt a papírforma, hiszen az alapszakasz elején még kikaptunk tőlük. Szeretném még megemlíteni a Szeged elleni mérkőzésünket is, mert úgy érzem, itt a csapatunk nagyon összhangban volt, így azt a fontos meccset is sikerült hoznunk 3:1 arányban.