Megkezdi a felkészülést az NB I.-es csapat

Július 12-én elkezdi a felkészülést a 2021/2022-es bajnoki évadra az SG Kecskemét Futsal együttese.

Az egy hónapos alapozás alatt hat edzőmérkőzés vár Koós Károly tanítványaira, majd augusz­tus közepén kezdődik az NB I.-es pontvadászat.

– Minden idők legerősebb keretével kezdhetjük meg a felkészülést a jövő héten – kezdte Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – Létszámban és minőségben is tudtunk előrébb lépni amellett, hogy az értékeinket is sikerült itt tartani. Az elkövetkezendő hetek feladata, hogy a csapatkohéziót kialakítsuk, ez a tavalyi szezonban is fontos fegyverünk volt. Az előző szezonban nem volt klasszikus centerjátékosunk, most ez változott, így a játékrendszerünket is építeni fogjuk tovább. Augusztus közepére, a bajnokság nyitányára kell a formaidőzítést hangolni, két kör után azonban válogatott szünet lesz, így ezt is bele kell kalkulálnunk a munkába.

Idén nehezebb szezon vár a ScoreGoal csapatára, hiszen kiegyenlítettebb lesz a mezőny.

– A mögöttünk hagyott szezon egyértelműen pozitív élményekkel töltött fel minket az ötödik helyezés megszerzésével. Idén merészebb célokat is kitűzhetünk, ám nagyon kiegyenlített lesz a bajnokság, ez már most látszik. Úgy gondolom, hogy legalább hat vagy hét csapat fog bejelentkezni a felsőházi küzdelmekre, természetesen mi is ott szeretnénk majd lenni – mutatott rá a vezetőedző.