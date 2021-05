Megizzasztotta a pontokért a Lajosmizse a Jánoshalmát

A forduló előtt a tizenöt csapatos mezőnyben a 12. helyen tanyázó Lajosmizse az éllovas, és bajnoki címre törő Jánoshalmát fogadta a megyei első osztályú bajnokság 27. fordulójában. A találkozón a minimális célkitűzését mind a két csapat elérte, a Lajosmizse ugyanis nagy küzdelemre kényszerítette az éllovast, a JFC pedig megszerezte mind a három pontot.

A lajosmizsei klub akárcsak a szerdai, a Szabadszállás elleni bravúrgyőzelme alkalmával, szombat délután is a régi pályáján rendezte meg a mérkőzését. Aligha volt ez meglepő, hiszen a nagy pálya – zenei hasonlattal élve – inkább a látványos, nagy zenészek által nagy szólókat felvonultató progresszív vagy fúziós rock terepe, a kis pálya viszont a véglegekig lecsupaszított, a színpadi viadalt a küzdőtérre is kiterjesztő nu-metálé. Egyszóval már a pályaválasztás megmutatta a catenaccio-t egyébként is kedvelő Lajosmizse célját a mérkőzés előtt: minél szorosabb eredményt elérni. Ezzel a céllal a Jánoshalma is tisztában volt, így óriási lendülettel vetette magát a küzdelembe abban a tudatban, hogy minél előbb sikerül megszerezni a vezetést, annál több esélye nyílik a három pont besöprésére. Szinte a kezdőrúgást követően Szabó Szilárd indította a jobb oldalon Stojanovic Milost, ő jobbról beadott, Maravic tíz méterről, nagy erővel kapura lőtt, a léc alá tartó labdáját Rigó fejelte ki a gólvonal előtt.

Nagy helyzet volt, és ezután is igyekezett tartani a nyomást a Jánoshalma, tudván, hogy minél később születik meg a vendéggól, annál nehezebben fog megszületni.

Elképesztő mennyiségű szögletet ívelt be Maravic, szinte számlálhatatlan, szöglettel felérő bedobást küldött be a hazai 16-osra Szabó Szilárd, a koncentrált hazai védelem azonban nem esett pánikba, átgondoltam, higgadtan takarított és állta a sarat. Pedig olyan kulcstenorok, mint Árva Zsolt és Boros Csaba csak kívülről biztatták a hazai védelmet. A 22. percben került át először a vendégtérfélre a labda, akkor Kiss László jobbról leadott lövését hárította könnyedén Füstös. A 27. percben Maravic adott be több csel után az ötösre, a berobbanó Cvetkovic ugrott a legmagasabbra, de mellé fejelt. Öt percre rá Kis Benedek beadását követően Stojanovic Milos fejelt, jóval kevésbé veszélyesen, mint korábban Cvetkovic. A 34. percben egy hazai kirúgást követően Harnoshoz került a labda, ő a jobb oldalon megindult, néhány csel után átívelt a hosszú oldalra, és a berobbanó Stojanovic Milos balról, tíz méterről a jobb felső sarokba helyezett, 0–1. A vezető gólt követően mit sem változott a játék képe, nyomott a JFC.

A 44. percben Kiss Benedek nagy szólóját követően fejezte be nem túl veszélyes lövéssel Balázs a vendégakciót.

A második játékrész nyolcadik percében Maravic beadását követően Szabó Szilárd küldte vállal a bal alsó sarok irányába a labdát, Házi bravúros vetődéssel mentett. Kezdett egyre kiegyenlítettebbé válni a játék. Kiss László előreívelt labdái ha gólveszélyt nem is jelentettek, de mindegyik veszélyes pontrúgása egyre nagyobb feszültséget gerjesztett. Egyre nagyobb küzdelem folyt a pályán, birkózókként gyűrték egymást a gyepen a felek. Helyzet szinte alig alakult ki, ugyanakkor mivel a második találatot a Jánoshalma nem vitte be, a félidő derekán érkezett el az a pillanat, amikor a hazai játékosok már nem fékezni, hanem egyre inkább sürgetni igyekeztek a játékot. Igazi ziccert nem dolgoztak ki, de létrejött egy veszélyes jelenlét a vendég 16-os előtt. A 88. percben Cvetkovic unhatta meg, hogy nem sikerül ziccert kidolgozni, 45 méterről bődületes lövést eresztett meg szabadrúgásból Házi kapujára, a labda a keresztlécről pattant vissza a mezőnybe. A 90. percben hazai beadást követően Menich lövése pattant szögletre egy védőről.

A szögletet követően Szabó Szilárd mentett nagyot fejjel a berobbanó hazai fejelők elől.

Az eredmény azonban már nem változott, így elvitte a három pontot az éllovas. A Lajosmizsét dicséri, hogy egy nagyon jó ellenfelet késztetett az utolsó pillanatig nagy küzdelemre, sikerült elérnie, hogy a jánoshalmi aranycsináló alkimisták üstje alatt ezúttal csak tartalékon lobogjon a tűz, eloltani azt a tüzet azonban nem tudták.

Árva Zsolt: – A listavezető erős kerettel érkezett hozzánk, hiszen nekik minden pontra szükségük van, tőlünk ugyanakkor hat-hét kulcsjátékos hiányzott. Érzésem szerint megfelelően készültünk fel a Jánoshalmából. Véleményem szerint arról, hogy a srácok milyen teljesítményt nyújtottak szombaton, mindent elmondott az, hogy mekkora örömmel ünnepelte a három pontot a Jánoshalma a lefújás pillanatában. A fiúkat szeretném megdicsérni, mert mindazt, amit a szerdai és a szombati mérkőzést előtt elterveztünk, azt maradéktalanul betartották. Szerdán sikerült behúznunk a meccset, na nem, de szombaton is mindenki a taktikát maximálisan betartva, nagyon fegyelmezetten játszott. A két keret közötti különbség szombaton egy gólban mutatkozott be. Végezetül azt kívánom a Jánoshalmának, hogy most már nyerjék meg a bajnokságot, és vállalják a magasabb osztályt.

Florin Nenad: – Szeretném megköszönni az írott médiának, hogy a járványidőszak alatt is folyamatosan tájékoztatta a közönséget, a szurkolókat, aminek különösen ebben az időszakban nagy jelentősége volt a sportág működése szempontjából. Mi most egy nagyon nehéz sorozatban vagyunk, ráadásul tudtuk, hogy Lajosmizsén nehéz meccs vár ránk, hiszen velük mindig kemény meccseket szoktunk vívni, nem egyszer törtek már borsot az orrunk alá. Nekünk megfelelt, hogy a kis pályán játszottunk, hiszen a szerda, vasárnap ritmus miatt a játékosaim ki vannak merülve, és a kis pályán kevesebbet kell futni, ilyen szempontból nem zavart, hogy ezen volt a meccs, annak pedig nagyon örülök, hogy nyertünk. Gratulálok a Lajosmizsének, remek munkát végeznek.

Lajosmizsei VLC–Jánoshalmi FC 0–1 (0–1)

Lajosmizse, vezette: Sebestyén László (Farkas Attila, Farkas László)

Lajosmizse: Házi – Orlov, Kenderes, Halasi, Rigó, Kiss L., Rapi, Bán, Dóka Z. (Palotai 86.), Kovács J., Menich. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Jánoshalma: Füstös – Cvetkovic, Szabó Sz., Stojanovic V., Stojanovic M. (Balázs 70.), Harnos (Vuckovic 93.), Kiss B., Szeibert, Ivanisevic, Maravic, Babic (Farkas 91.). Edző: Florin Nenad.

Gól: Stojanovic M. a 34. percben.

Sárga lap: Kovács J. 93., Palotai 93., illetve Maravic 60., Stojanovic V. 81., Balázs 94. perc.

