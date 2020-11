Meghívták a válogatottba a KTE fiatal támadóját 

A még csak tizenhét esztendős Szalai József egyre jobb teljesítményt nyújt a KTE-Hufbau színeiben. Minderre felfigyelt Bene Ferenc szövetségi edző is, aki meghívta a támadót az U19-es válogatottba.

A húsz csapatot számláló NB III. Közép csoportjában élen álló KTE-Hufbau a legutóbbi fordulóban a Taksony otthonából hozta el a három pontot. A hírös városi együttes 2–1-re nyerte a találkozót, a kecskeméti csapat Szalai József góljával vezetett, majd egyenlített az ellenfél, míg a végeredményt Gál Szabolcs állította be.A még csak 17 éves Szalai József a hét elején pedig megkapta élete első meghívóját az U19-es válogatottba.

– Nagyon meglepett a meghívás, egyáltalán nem számítottam rá, éppen ezért is örültem neki nagyon – mondta a kecskemetite.hu portálnak a támadó, aki eddig tizennégy bajnokin lépett pályára, és összesen három gólt szerzett.

– Pozitívan értékelem az eddigi szezonomat, amelyben szerencsére kezdek gólokat lőni. Ennél szeretnék sokkal többször a kapuba találni a jövőben, természetesen önkritikus vagyok magammal szemben, van még mit javítani a játékomon. Amennyiben sikerül folyamatosan fejlődnöm, úgy jöhetnek egyre gyakrabban a gólok is – vélekedett Szalai, aki iskola után rohan az edzésekre, de igyekszik úgy alakítani a napjait, hogy egyik elfoglaltsága se menjen a másik rovására.

Novemberben négy bajnokit játszik a KTE: most vasárnap fogadja a tizenhatodik Rákosmentét, majd az ötödik Kozármisleny vendége lesz, utána az azonos ponttal mögötte álló Iváncsát látja vendégül, végül a harmadik FTC II.-vel játszik a Széktói Stadionban.

– Az biztos, hogy számunkra most jön a legnehezebb szakasza a bajnokságnak. A Honvéd elleni szezonzárót sem hagynám ki ebből a sorból, az sem lesz könnyebb mérkőzés a többinél. Természetesen az a célunk, hogy a hátralévő öt meccsből mindet megnyerjük. Szeretnénk úgy téli pihenőre menni, hogy az első helyen állunk. Komoly eredmény lenne, ha minden meccset behúznánk, mert ebben az esetben biztosan az élen maradhatnánk. A csapat és az én célom is az, hogy minél több gólt szerezve és minél több meccset megnyerve bajnoki címet ünnepeljünk a szezon végén – tette hozzá Szalai József.