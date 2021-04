Megérdemelten nyert a KLC Lajosmizsén

A Megye I. 24. fordulójában a Lajosmizsei VLC vendégeként lépett pályára a Kecskeméti LC. A mérkőzést a több helyzetet kidolgozó, ebből kettőt értékesítő kecskemétiek nyerték megérdemelten.

A hazai csapat sok hiányzóval küzdött, így a vendégek már az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést. A 3. percben Varga küzdött meg védőjével, majd helyzetbe is került, de Házi védte közeli lövését. A 15. percben a Lajosmizse formás kontrát vezetett, melynek végén Menich lőni is tudott, de Berta magabiztosan fogta próbálkozását, majd a 21. percben Orlov fejelt egy szöglet után, de Szedmák tisztázott a gólvonalon. Innentől kezdve egyre inkább nőtt a KLC fölénye, a 26. percben Szedmák lépett ki egyedül, de Háziba lőtt, majd a 31. percben a szinte egész pályán végig nyargaló Gaált az utolsó védő tudta csak leszerelni. A 35. percben már megszületett a kecskeméti gól, Szedmák indult el befelé jobbról, majd 16 méterről ballal a bal alsóba lőtt (0-1). A félidő hajrájában könnyen egyenlíthetett volna a Lajosmizse, de Halasi lapos centerezése után Bán közeli lövését fölé paskolta nagy bravúrral Berta, aki egy perccel később Halasi átlövését is megfogta.

A második félidőben a KLC visszaállt a kontrákra várva, ami feküdt is nekik, a hazaiak nem igazán tudtak veszélyt jelenteni a kapura. A 65. percben Szedmák lépett ki megint, de Házi ezt a ziccert is megfogta, majd tíz minutummal később Bozsik közeli lövését is a mezőnybe bokszolta. A 85. percben így is le tudta zárni a mérkőzést a KLC, amikor Szedmák 20 méterről kilőtte a bal felső sarkot, kialakítva a 0-2-es végeredményt.

Lajosmizsei VLC – Kecskeméti LC 0-2 (0-1)

V.: Baranyai Dávid Mihály (Juhász Tamás, Rosta Kevin)

LVLC: Házi – Orlov, Kenderes (Baranyai 80.), Borsos, Halasi, Árva, Kiss, Rapi (Sipos 78.), Bán, Dóka, Menich (Kun 59.)

KLC: Berta – Balázs, S. Juhász (Módra 90.), Varga (Kovács 89.), Szedmák, Szűcs (Ónodi 89.), Keresztes, Kőrös, Bozsik, Gaál (Tóth 90.)

Gólszerzők: Szedmák (35., 86.)

Sárga lap: Árva (25.), Kiss (54.), Halasi (57.), Házi (59.), Rapi (77.)

Árva Zsolt, a Lajosmizsei VLC játékos-edzője: – Ahogy mondtam a meccs előtt, akkor lehetnek majd vérmes reményeink, ha bizonyos játékosokra számíthatunk. A hét közepéhez képest sajnos nemhogy többen, hanem inkább kevesebben lettünk. Halasztani nem szeretnénk, sok ifistával tudjuk pótolni a hiányzókat, de ez minőségben persze nem ugyanaz. Nekik kell még idő, hogy felnőjenek egy felnőtt megye I.-es szinthez, de ezt bevállaljuk. Bízunk benne, hogy a következő bajnokságban már ebből profitálni tudunk, hogy rutint szereznek, addig is teher nélkül tudnak tapasztalatot gyűjteni. Hibázni fognak persze, amikor egy rutinos játékos higgadt döntést tud hozni, de most ezzel a szituációval kell megküzdenünk, ha ez emocionálisan nem is mindig könnyű. Be kell látnunk, hogy a COVID, illetve az egyéb sérülések jelenleg nagyobb ellenfelet jelentenek számunkra, mint bármelyik csapat a pályán.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – Ismertük mai ellenfelünk játékát, érzésem szerint megfelelően fel is tudtunk készülni belőlük. Próbáltuk minél jobban megfogni góllövő csatáraikat, ebből a saját játékunkat játszani. Ez remekül működött a mai napon, nem úgy a helyzetkihasználásunk, hiszen ha belőjük a ziccereinket, akkor magabiztosabban is nyerhettünk volna. Mindent egybevetve megérdemelt a sikerünk, mert több lehetőséget dolgoztunk ki, mint ellenfelünk. A Lajosmizse szimpatikus ellenfél volt, sok sikert kívánok nekik!