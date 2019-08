Megérdemelten győzött a Kiskőrös Kalocsán

Szerdán a megyei kupa második körében a Kalocsa a Kiskőröst fogadta. A meglehetősen tartalékos Kalocsa jó ideig tartotta magát, ám a Kiskőrös végül megérdemelten jutott tovább.

Eseménytelen küzdelemmel, bár enyhe hazai mezőnyfölénnyel telt az első negyedóra. A 12. percben Dostyicza szerzett labdát a félpályánál, megpróbálta azonnal beemelni a kint álló Ámann felett, labdája azonban jócskán mellé szállt. A 17. percben aztán megszerezte a vezetést a haza gárda. Jobb oldalról, a 16-os sarkától Kollár végezhetett el szabadrúgást, és jobb belsővel pontosan a bal felső sarokba kanyarított, 1–0. („Mindenki ellenünk rúgja meg élete gólját, reflektált re a szünetben rezignáltan a látványos hazai találtra a vendégek mestere.) A 34. percben Vuits Viktor kapott egy ígéretes labdát a jobb oldalon, nagy lendületű kanyarokkal kétszer is kicselezte a védőjét, hosszú sarokra tartó lövését Ámann vetődve hárította. A beadott szöglet után Ámann öklözött, a kipattanót Dostyicza küldte rá kapásból, Ámann ismét védett. Ezt követően átvette az irányítást a vendégcsapat, és erőfeszítéseit már a 37. percben siker koronázta. Salami lőhetett középről, 15 méterről, Pámer bravúrral hárított, a kipattanó azonban balszerencséjére Salamihoz pattant vissza, a kőrösi támadó fejjel ismételt és be is talált, 1–1. A 41. percben a kőrösi Brendon tört előre a bal oldalon, visszatett labdáját Petrovics tekerte balról, jobbal a felső léc fölé.

A második játékrészben már a kezdősípszótól sokkal elevenebb volt a játék, mint az első félidőben. Fölényben maradt a Kiskőrös, és a félidő első negyedórájában el is döntötte a mérkőzést. Az 51. percben Petrovics kapott egy hosszú, remek ütemű indítást, a bal oldalról kapura tört, 12 méterről lőtt, Pámer csak beleérni tudott, a labda így a kapu bal oldalába gurult, 1–2. Hét percre rá Petrovics ismételhetett. Akkor a bal oldalon előrevágott labdával az egész mérkőzésen agilis Kapus indult meg, balról beadta, és Petrovics a hálóba helyezte a labdát, 1–3.

A Kalocsa ezt követően nagy erőfeszítéseket tett a szépítésért. A 70. perc táján három perc alatt Ámann háromszor is komoly hazai tűzijátékot hatástalanított. A 74. percben Pintyi tekert be egy szabadrúgást, Kapus kísérletét a kalocsai hátlóőr hatástalanította. Két percre rá Kapus Patrik lőtt 18 méterről, léc alá tartó labdáját Pámer újra bravúrral hárította. Küzdött, erőlködött a Kalocsa, gólt szereznie azonban már nem sikerült, megérdemelten jutott tovább a Kiskőrös.

Kohány Balázs: – Már a meccs előtt tudható volt, hogy nagyon nehéz helyzetben várjuk a Kiskőröst, hiszen több, mint fél csapatra való hiányzóm volt, ráadásul főként rutinos játékosok hiányoztak. A szurkolóknak megijedniük nem kell, nem mindannyian hosszú időre estek ki, közülük csak ketten sérültek. Van ugyanis két játékosom, aki eltiltás miatt hiányzott – ők Halason kaptak piros lapot – , aztán van két olyan, aki még nem jött meg a nyaralásából, és voltak ketten, akik a munkahelyükről nem tudott eljönni, ez már csak az amatőr futball velejárója, főleg szerdai meccsek esetén. Az utóbbi kettő egyébként, a szintén két alapember Nasz Balázs és Follárdt Zoltán amint tudtak, be is futottak, és a második félidőben már a pályán erősítették a csapatot. A lényeg az, hogy ezen okok miatt teljesen fiatal csapattal álltunk ki, három játékost a keddi edzésen hoztam föl az ifiből. Ennek ellenére a mérkőzésen jól helytálltak a fiatalok, bízunk abban, hogy akik ma távol voltak, mihamarabb visszatérnek.

Miskovicz Bálint: – Véleményem szerint megérdemelten jutottunk a legjobb hat közé. A csapatom más arcát mutatta ma, mint a vasárnapi idénynyitón, amikor – mi tagadás – volt szégyenkezni valónk a mérkőzés után, ma viszont egy igazi nagybetűs csapatnak tapsolhattak a minket elkísérő szurkolóink. Összefogott a társaság, és egy értékes győzelmet arattunk egy mindig kellemetlen Kalocsa vendégeként. Nem sok csapat fog itt Kalocsán nyerni, a fiaim meg tudták mutatni, hogy van tartásunk, és hogy igenis jó futballisták vagyunk. Maximálisan kitartok a csapatom mellett, ez akkor is az én csapatom, amikor kikapunk, és akkor is, amikor ilyen szép eredményt érünk el. Márpedig ez a mai kalocsai győzelem ez óriási fegyvertény.

Kalocsai FC-Kiskőrösi LC 1–3 (1–1)

Kalocsa, 200 néző, vezette: Béleczki László (Barát Gábor, Friebert Ágoston)

Kalocsa: Pámer – Matos, Zorván, Kollár (Nasz 59.), Dostyicza, Vuits V., Mátyás (Vinkó 77.), Szabó V., Lakatos-Lengyel, Tóth L, Farkas (Follárdt 51.). Edző: Kohány Balázs.

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Rácz, Pintyi, Kapus, Salami, Petrovics (Horváth R. 80.), Madácsi (gémesi 88.), Kovács B. (Oláh 74.(, Mokrickij, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Sárga lap: Mátyás 73., Tóth L. 74., Dostyicza 89., illetve Mokrickij 14., Salami 72. perc.

Gól: Kollár 17., illetve Salami 37., Petrovics 51., 58. perc.