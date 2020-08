Megbotlott a rajton a KTE HUFBAU

Bevallottan és deklaráltan nagy tervekkel vág neki az idén a Kecskeméti TE HUFBAU az NB III. Közép csoportja küzdelmeinek, a rajt azonban nem úgy sikerült a Ferencváros II. otthonában, ahogy azt a hírös városi lila-fehérek eltervezték.

A délelőtti időpont dacára kánikulában kezdődő mérkőzés úgy indult, ahogy az várható volt, különösen annak ismeretében, hogy előkészületi mérkőzésen gond nélkül győzte le a KTE a kis Fradit, amely ezúttal is főként fiatalokból állt, leszámítva a veterán vezért, Leandrot. Nagy kecskeméti mezőnyfölény alakult ki, az első negyedórában a hazaiak alig-alig tudtak kijönni saját térfelükről. Először távoli lövésekkel próbálkoztak a játékosok, de sem a kecskeméti Vágó, sem pedig a Fradi korelnöke, Leandro nem tudott kaput találni. A 12. percben egy rossz felszabadítást követően Pantelisz maradt egyedül Szécsivel szemben, de nem sikerült ellőnie mellette a labdát. A 20. percben Grünvald pontos beadását Tóth fejelte kapura viszonylag tiszta helyzetből, ám a jobb sarok mellé bólintott. Az ivószünet után egyedül Pantelisz egyéni akciója hozott némi változatosságot, és egy ígéretes hazai fejes, amely szintén elkerülte a kaput.

A második félidőnek az első percében rögtön ziccere volt a KTE-nek, akkor Pantelisz tört be balról jó cselekkel, ám a bal felső sarok fölé bombázott. Ezután megint inkább a mezőnyjáték dominált, Lékainak két alkalommal kellett kilépnie egy-egy veszélyes középre lőtt labdára, de ezt leszámítva meddő kecskeméti fölény alakult ki. Az utolsó negyedóra viszont tartogatott fordulatokat. A hazaiak mindkét félidő előtt fellocsolták a kecskeméti térfelet, ami be is jött, ugyanis a 75. percben a már sárgával rendelkező Gál elcsúszott saját térfelén a labdával, majd azt kézzel is érintette, így mehetett zuhanyozni. A 78. percben a Fradi gólra váltotta az emberelőnyt, Pócsik lépett be jól a 16-oson belülre, és laposan lőtt középre, Hajdúnak már csak az üres kapuba kellett passzolnia, 1–0. A végén emberhátrányban is mindent megtettek a lilák az egyenlítésért, amire lett is volna esély. A 81. percben Kis vágta fölé Károly beadását, majd a 90. percben Puskás esett a 16-oson belül, de néma maradt a síp. Nem úgy a másik oldalon, egy perccel később, amikor éppen Puskás találta el Mazzonetto lábát. A büntetőt Szabó vállalta el, de Lékai megfogta. A bravúr után rögtön támadásba lendültünk, Károly egy beadás után lövőhelyzetbe is került, de kísérlete egy védőn megcsúszva a lécről pattant fölé. A 92. percben Lukács beadása után hiába jött egy jó fejes Kerekestől, Szécsi bravúrral a lécre tolta a pettyest.

– Értékes győzelem ez, mert abban biztos vagyok, hogy egy olyan csapatot győztünk le, mely a végelszámolásnál az élmezőnyben lesz – értékelt Máté Csaba, az FTC edzője. – Szervezettek voltunk, azokat a hibákat követtük el, melyeket egy fiatal játékos el-el követ még. Az első tíz perc akadozott, akkor fentebb tudott játszani a Kecskemét, de utána azért felvettük a versenyt. Összességében azt mondom, hogy az utolsó tíz perc hektikus játékát leszámítva, messzebb tudtuk őket tartani a kapunktól, rákényszerítettük őket a hosszú indításokra, amikbe belehibáztak. A végjátékban mindig kell egy kis szerencse, hogy úgy pattanjon a kapufáról a labda, hogy abból ne legyen gól, ugyanakkor, ha belőjük a büntetőnket, akkor mi is lezárhattuk volna a meccset. Gratulálok a fiúknak, nagy elismerés jár nekik.

– Csalódott és szomorú vagyok – nyilatkozta Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU edzője. – Nem számítottam arra, hogy ilyen bátortalanul fogunk játszani. Korábban azt mondtam, hogy az első meccsre készen kell lennie a csapatnak, de lehet, hogy túlértékeltem magamat és a csapatot is. Nem néztünk ki jól, főleg az első félidőben, egy 18 éves átlagéletkorú csapatot túlontúl tiszteltünk. Lassan játszottunk, körülményesen, rengeteg rossz döntést hoztunk. Két-három játékos nyújtott elfogadható teljesítményt, egyébként mindenki maga alatt teljesített, aminek nem értem az okát. A második félidőben bátrabban futballoztunk, csináltuk a dolgunkat, de nehezen találtuk a rést, ami ziccerünk adódott a meccs folyamán, azt ráadásul kihagytuk. A végén még egy lapáttal rátettünk, emberhátrányban is lőttünk két kapufát, de sajnos nem sikerült egyenlíteni. A kiállításról megvan a véleményem, a tizenegyes szituációval nem szeretnék foglalkozni, mindentől függetlenül azonban sajnos azt kell mondjam, hogy a Ferencváros megérdemelten nyert ezen a napon. Fiatal és ügyes csapat, sok sikert kívánok nekik, nekünk viszont el kell gondolkodni azon, hogy mi nem működik, illetve min kell változtatnunk.

TC II. – KTE HUFBAU 1-0 (0-0)

NB III. közép csoport, 1. forduló

FTC: Szécsi – Iyinbor, Arday, Mazzonetto A., Hajdú (Burzi 86.), Pócsik, Mazzonetto N., Molnár, Leandro, Könczey, Szabó.

KTE: Lékai – Puskás G., Gál, Kis, Grünvald – Asztalos, Károly, Vágó (Ludasi 55.) – Tóth (Jakab 55.), Kerekes, Pantelisz (Lukács 73.).

Gól: Hajdú (79.)

Sárga lap: Mazzonetto N.

Kiállítva: Gál (76.)