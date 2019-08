Megállítaná a Vadkert a Hartát

Ezen a hétvégén a 4. forduló mérkőzé­seit vívják meg a megyei első osztályú bajnokságban.

SZOMBAT, 16.30

Kiskőrös–Kerekegyháza

V.: Tóth Csaba (Baranyi Ádám, Takács Tibor)

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Sokkoló volt a szerdai kupameccs, de egy tizenegyespárbaj mindig lutri. A játékosaimat is megviselte a végkifejlet, de amennyire lehet, szombatig megpróbáljuk magunkat túltenni mindezen. Mi egy amatőr csapat vagyunk és az egy hét alatti három mérkőzés számunkra kicsit sok és nem múlik el nyomtalanul. Nehéz ellenfeleink voltak eddig is, de az itthoni teljesítményünkön van mit javítani, mert hiába szerepelünk idegenben jobban, ha hazai pályán nem gyűjtünk pontokat. Egy jó passzban lévő ellenfél vár ránk, amelynek a játékosai fiatalok és sokat futnak. Küzdelmes, nehéz mérkőzésre számítok, de ahhoz, hogy felzárkózzunk az előttünk állókhoz, mindenképpen győznünk kell.

Duna Aszfalt TLC II.– Lajosmizsei VLC

V.: Geleta Mihály (Bábel Sándor, Borbényi Miklós)

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – A múlt héten rosszul játszott Kiskunfélegyházán a csapat. A játékosok is érezték, hogy nem tettek meg mindent a győzelem érdekében, nem kellőképpen koncentráltak. Ezért a héten olyan volt az edzéslátogatottság, amilyen még soha. Eddig is jó volt, de most mindenki érzi, hogy itt a lehetőség a bizonyításra hazai pályán. Azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést fogunk játszani a Lajosmizsével, hiszen remekül indították a bajnokságot. Ennek köszönhetően hét ponttal rendelkeznek. Egy csapat életében vannak olyan pillanatok, amikor el kell kezdeni felzárkózni, el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat, és nem elég csak szépen játszani. Mi eddig három mérkőzésen – ha nem is hatékonyan –, de nagy többségében szépen játszottunk. A hétvégén, ha minden összejön, akkor ez már párosul majd azzal, hogy gólokat fogunk rúgni. Ez pedig azt jelentené, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Ebben reménykedünk.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC

V.: Stefánovits Gábor (Rácz Béla, Harsányi Martin)

Harkai Péter, a Kiskunha­las technikai vezetője: – A múlt heti csorbát ki szeretnénk

köszörülni, mindenképpen győzni akarunk, elkezdve így a felzárkózást. Célunk, hogy minél magasabbra jussunk a tabellán.

Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC

V.: Szűcs Gábor (Markó László, Tóth István)

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Fizikailag sokat kivett a szerdai meccs a srácokból, a lényeg, hogy fejben maradjunk frissek, hiszen a fiatal játékosok fizikailag ki tudják pihenni magukat két nap alatt. A tavalyi ezüstérmes Jánoshalma a számunkra ismeretlen csapat, ettől függetlenül pontot, pontokat szeretnénk szerezni, mert ha szervezett csapatjátékot nyújtunk a pályán, akkor eredményesek lehetünk. Azon is múlik a siker, hogy tudunk-e gólt lőni. Sokat kivesz a játékosokból a védekezésben a koncentrálás, és amikor előre játszunk, már hiányzik az a picike plusz, ami a gólszerzéshez kell. Ehhez kell a rutin. A lényeg, hogy lent maradjon a földön a csapat. Ha lent marad, és ugyanúgy fog karcolni, karistolni, ahogy Kiskőrösön, akkor szerezhetünk pontokat, de ha nem, akkor ugyanúgy járunk, mint Hartán. Ezt a mérkőzésünket még a Széktói stadion centerpályáján játsszuk, ahova ezúttal is várjuk a szurkolóinkat.

Szabadszállás–Akasztó

V.: Vörös Gábor (Molnár Alex, Erdélyi Ádám)

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A hétvégi Akasztó elleni meccs mondhatni, szomszédvárak közötti mérkőzésnek minősül, ráadásul van miért törlesztenünk egymásnak. A keretben sajnos lehetnek hiányzók, ám meggyőződésem, hogy megfelelően tudjuk őket pótolni. A hétvégi találkozó rangadónak is beillő mérkőzés lesz, és remélhetőleg itthon tudjuk tartani a három pontot.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Jó a csapat hangulata, azért is, mert legyőztük a Jánoshalmát. Játékoskeretünk rendben van, bár sérülés mellett hirtelen kellett egy kapust igazolnunk Kecskemétről. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, ám mindenképpen el akarjuk hozni a három pontot Szabadszállásról.

VASÁRNAP, 16.30

Kecel–Kiskunfélegyháza

V.: Virág András (Fodor Lajos, Burzon Márk)

Szabó Attila, a Kecel edzője: – A Félegyháza jön hozzánk a hétvégén. Sajnos kiestünk a kupából, ezért kicsit szomorúság van a csapat táján, de természetesen összeállunk újra és igyekszem a helyes útra terelni a csapatot. Az elején jól indultunk, aztán jött két zakó, de fel kell állnunk és megmutatni, hogy van bennünk tartás. Jó meccset szeretnénk játszani. Újult erővel próbálunk nekiindulni a mérkőzésnek. Az eredményt tekintve persze mindig győzni szeretnénk, de a realitás alapján ez most meglepetésszámba menne. Meglepetést szeretnénk okozni.

Soltvadkerti TE–Harta

V.: Antal Péter (Géró István, Benedeczki Zoltán)

Holczimmer Tamás, a Soltvadkert edzője: – A hétvégén jó formában lévő csapatot fogadunk. Hasonló derbi várható, mint amilyen a szerdai, keceli rangadónk volt, minden sava-borsa benne lesz a futballnak. A Harta a lendületét szeretné megtartani, mi pedig a hétközi győzelmünk lendületét kihasználni. Agresszív, kemény focit játszik a Harta, nem véletlenül szereztek eddig kilenc pontot, tavaly tőlünk is pontot raboltak, tehát tiszteljük a vendégcsapatot, és tartunk is tőlük, de lassan kezd a jó formánk eredménnyel is párosulni, tehát hazai pályán nincs okunk tartani a Hartától. A múlt heti bajnokin és a hétközi kupameccsen sem kaptunk gólt, ezt a szokásunkat szeretnénk ezúttal is megtartani, és ha sikerül tovább javítani a helyzetkihasználásunkat, akkor lehet esélyünk a győzelem megszerzésére. Ez a célunk, természetesen, ehhez várjuk a szurkolóink segítségét, hiszen minden bizonnyal a Hartát is sokan el fogják kísérni. Remek kis rangadó elé nézünk a hétvégén.

A megyei I. osztály állása

1. HARTA 3 3 0 0 12–6 9

2. KEREKEGYHÁZA 3 2 1 0 14–3 7

3. KHTK 3 2 1 0 12–6 7

4. LAJOSMIZSE 3 2 1 0 7–4 7

5. KECEL 3 2 0 1 5–9 6

6. AKASZTÓ 2 1 0 1 6–5 3

7. KISKŐRÖS 2 1 0 1 4–4 3

8. SZABADSZÁLLÁS 3 1 0 2 5–6 3

9. JÁNOSHALMA 2 1 0 1 3–4 3

10. KALOCSA 3 0 2 1 1–2 2

11. TISZAKÉCSKE II. 3 0 2 1 3–6 2

12. KECSKEMÉTI LC 3 0 2 1 3–7 2

13. SOLTVADKERT 3 0 1 2 4–8 1

14. BÁCSALMÁS 3 0 1 2 2–6 1

15. KISKUNHALAS 3 0 1 2 5–10 1