Megakadályoznák a Falco söprését

Pénteken este 18 órakor a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vendége lesz a KTE-Duna Aszfalt az első osztályú férfi kosárlabda bajnokság rájátszásában. A negyeddöntőben két mérkőzésen van túl Forray Gábor csapata, amelyeket követően a három győztes mérkőzésig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Falco.

Ha képes győzni a KTE-Duna Aszfalt Szombathelyen, akkor hétfőn biztosan lesz még egy találkozó Kecskeméten, ha nem, akkor a bajnoki címre is esélyes Falco bejut a négy közé.

– Ahogyan az eddigiekben, úgy ezúttal is nagyon nehéz dolgunk lesz Szombathelyen – nyilatkozott a mérkőzés előtti napon Mészáros Máté. – Megpróbáljuk kielemezni a saját hibáinkat, illetve megnehezíteni a Falco dolgát. Nem szeretnénk, hogy simán jusson tovább ellenfelünk, szoros mérkőzést akarunk játszani pénteken.

Ehhez azonban több szempontból is javulnia kell a KTE-Duna Aszfaltnak.

– Elsősorban az agresszivitásunkon kell javítanunk – elemzett önkritikusan a KTE játékosa. – Az eddig lejátszott két mérkőzésen ez a tényező nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Falco képes volt nagy különbségű győzelmet aratni. Ha tudunk változtatni mind védekezésben, mind pedig támadásban, akkor lehet esélyünk egy szoros mérkőzésre, s ha még a szerencse is mellénk áll, akár meglepetést is okozhatunk. Taktikai dolgokat is gyakoroltunk, hiszen a Falco elleni két meccsen rengeteg hiba csúszott a gépezetbe. Remélem, hogy sikerül javulnunk.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – KTE-Duna Aszfalt

Arena Savaria, péntek, 18:00

Negyeddöntő, 3. mérkőzés

Játékvezetők: Cziffra Csaba, Kapitány Gellért, Török Róbert

A három győzelemig tartó párharc állása: 2-0 a Falco javára