Meccselt, és akár tovább is fiatalodhat a Kecskeméti LC

Két hete, hétfőn, azaz lényegében az edzési lehetőségeket tekintve a lehető legkorábban kezdte el a tréningeket a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, az egyik legfiatalabb kerettel szereplő Kecskeméti LC. Ezekben a hetekben természetesen még nem világmegváltásra készülnek az egyesületnél, egyszerűen csak mozgásban – és egyáltalán: együtt – szeretnék tartani a csapatot.

– Két hete kezdtük el az edzéseket, mindenkinek rettentően hiányzott már a közös gyakorlás – tekintett vissza a közelmúltra Nagy Lajos, a felnőtt keret edzője. – Erőnlét tekintetében nincs semmi probléma, hiszen otthon mindenki elvégezte a kiadott edzésadagot, azonban igazán komoly és mély szakmai munkáról még nincs szó. Hetente háromszor lehetőleg találkozunk, és ha nem is teljes erőbedobással, de mozgolódunk. Hétfőnként egy-egy szabadfoglalkozás jellegű tréninget tartottam a srácoknak, amelynek a kötetlenségét jellemzi, hogy a lábtenisz állt a középpontjában. A két szerdai edzésen mindkét alkalommal meccselt a gárda, a felnőtt keret az U-19-es csapattal játszott edzőmeccset. Ennek a két meccsnek is volt haszna, a cél ugyanakkor mindössze az volt, hogy visszaszokjunk a nagypályás távolságokhoz, a nagypályás focihoz, egyelőre a szinten tartás a lényeg. A bajnoki rajtot ugyanakkor természetesen már nagyon várjuk, hiszen mindenki ki van éhezve a focira, ugyanakkor újonc létünkre is remekül éreztük magunkat a megyei első osztályban, sikerült is benne gyökeret vernünk. Ami az előttünk álló idényt illeti, a legnagyobb erősítés a számunkra az lenne, ha senki nem távozna el a csapatból. Személyi változásokról persze korai lenne még beszélni, hiszen a július lesz az átigazolási időszak, de mi mindenképpen szeretnénk együtt tartani a keretet, mert remek közösség alakult ki, a játékosok is jól érzik magukat Kecskemét második számú csapatában.

Az utánpótlásra a Kecskeméti LC-nél lehet számítani. Erről győzte meg a vezetőedzőt is az egyelőre utolsó, Jánoshalmán vívott bajnoki meccs is. – Jánoshalmán kikaptunk ugyan, de csak 2–0-ra, ráadásul úgy, hogy végig pariban voltunk a hazaiakkal. Azon a mérkőzésen én négy ifi játékost dobtam be a mélyvízbe. Az egyikük, Gonda Zsolt, kezdőként végig is játszotta a mérkőzést, de rajta kívül még három olyan ifista lépett pályára, Ónodi Attila, Terbe Roland és Bálint Attila személyében, aki felnőtt megyei egyes meccsen még soha nem szerepelt. Elégedett voltam velük.

Az egyesületnél június közepétől tervezik kiadni a csapatnak a nyári szabadságot, amit három, négy hetesre terveznek, utána pedig – a versenykiírás szerinti szezonkezdethez igazítva – idejében megkezdik a felkészülést. Az U-19-es csapatból tízen öregszenek ki, elképzelhető, hogy akár annak a kontingensnek a felét is megpróbálják beépíteni a felnőtt csapatba.

Pénteken, Soltvadkerten már edzőmeccset is játszott a gárda. A vadkerti mérkőzésen látszott a hosszú kihagyás, ráadásul igen szűkös kerettel utazott el a KLC, de ez sem jelentett problémát, ugyanis ezúttal három ifista is – Kovács Dániel, Keresztes Zsombor és Telek Vilmos, utóbbi tizenhat éves – a csapatattal tartott, mert a vezetőedző ki akarta őket próbálni idegen felnőtt csapat ellen is nagypályán. A mérkőzés elején a vendégeknél még egy kicsit dadogott a labda, látszott a hosszú kihagyás, no meg az is, hogy a kecskemétieknek szokniuk kell az élőfüves pályát. Az első félidőben a hazai gárda dominált, a vadkertiek háromból három ziccert kihasználtak, a vendégek ugyanakkor négyből csak egyet, így 3–0-ás hazai vezetés után 3–1-gyel zárult az első játékrész. A második játékrészben hamar zárkóztak a kecskemétiek, majd mindkét oldalon elkezdtek potyogni a gólok, így aztán 6–5-ös hazai győzelemmel végződött a labdarúgásra kiéhezettek viadala.

– Végre meccset játszottunk egy kiváló pályán, a foglalkozás tehát elérte célját – fogalmazott a mérkőzést követően Nagy Lajos. – Ezúton is köszönjük a soltvadkertieknek a lehetőséget. A csapatom, azon belül is a fiatalok hozzáállásával, akarásával elégedett voltam. Zsoldos Lászlót pedig nem kell külön dicsérnem, az, hogy az első három gólunkat ő szerezte, önmagáért beszél.

Borítóképünk illusztráció.