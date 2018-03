Mazák Lajost nem lepte meg a kitűnő kezdés

Ma este újra hazai pályán lép pályára a KTE-auto­matika.hu, a kecskeméti kézi­labdások az NB II. Keleti csoportjában a tabellaszomszéd Algyő csapatát fogadják. Az eddig százszázalékos tavaszt produkáló KTE huszonnyolc éves irányítójával, az utóbbi találkozókon remek formát mutató, egyre gólerősebb Mazák Lajossal beszélgettünk.

– Hogyan kerültél Kecskemétre?

– Várpalotai nevelésű vagyok. Onnan eligazoltam Mezőkövesdre, aztán játszottam Egerben is, visszakerültem Palotára, majd Dabason játszottam három évet, és onnan kerültem Kecskemétre. A három év alatt megszoktam és megszerettem ezt az országrészt, úgyhogy mindmáig dabasi lakos vagyok, onnan járok az edzésekre és a meccsekre is.

– Hogy érzed magad a KTE-nél, milyen a társaság?

– Remekül, hamar sikerült beilleszkednem. Erős a kohézió a csapaton belül, családias a hangulat.

– Három forduló után százszázalékosok vagytok. A rajt előtt számítottál erre?

– Bizakodtam abban, hogy így fogunk kezdeni. Úgy éreztem, hogy van reális esélyünk erősen kezdeni, hiszen jól sikerült a téli felkészülésünk, és nem is volt ez megalapozatlan várakozás, hiszen azokat a meccseket, amelyeket az ősszel elrontottunk – gondolok itt egygólos vereségekre, döntetlenekre –, ezúttal hoztuk.

– A legutóbbi meccsen a heteseket beugróként vállaltad.

– Sajnos, Miss Zoli megsérült, pedig ő a biztos kezű és első számú hetesvégrehajtónk. Máté sajnos kihagyott kettőt, de már januárban szólt nekem a mester, hogy edzéseken én is gyakoroljam a hétmétereseket, és így igazából nem ért váratlanul, amikor a múlt heti találkozón odaküldött, hogy lőjem én. Ha már ott voltam, megpróbáltam belőni, és elég jó százalékkal sikerült is. De azt nem mondanám, hogy most én volnék a hármas számú ítélet-végrehajtó, mert más is szokott még hetest lőni. Egyébként is jó, ha egy csapatban minél többen készen állnak a hetes elvégzésére, mert a kapusok is már ezen a szinten is videóznak, és fel tudnak készülni minden heteslövő játékosból. Belőlem speciel nem tudott fölkészülni a kapus, mert nem lőttem még hetest az idei szezonban. Ezt is ki tudtam használni.

– A hetesekkel csak égni lehet? Ha bedobja az ember, az természetes, ha kihagyja, az meg hiba?

– Nem hiszem. Ez egy külön párharc a kapussal, meg kell nyerni. Nagy lélektani előnyt jelent, ha bedobjuk, ha viszont kihagyjuk, az az ellenfélnek komoly pszichikai előny.

– Az Algyő a tabellaszomszéd. Mire számítasz ellenük?

– Szoros mérkőzésre, és valóban, ez a tabella alapján most egy ki-ki mérkőzés. Algyőn az ősszel döntetlent sikerült játszanunk velük, végig fej fej mellett haladtunk. Remélem, hogy sikerül a hazai pálya előnyét kihasználni. Szerencsére sok szurkoló kijár a meccseinkre, és ez mindig jelentős pluszt ad a csapatnak. Úgy gondolom, hogy ez a plusz, ha megint sokan jönnek ki, elég lehet ahhoz, hogy nagy küzdelemben, de itthon tartsuk a két pontot.