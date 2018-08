Kiadvány a legjobbakról

A Kecskeméti NKSE juniorcsapata indul a Bács-Kiskun megyei bajnokságban. Ezt is megtudhattuk Járdi Ádámtól, a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda-szövetség elnökétől.

A Kiskunhalasi UKSC székházában tartották a szeptember 23-án rajtoló megyei kézilabda-bajnokság sorsolását. Az már a nevezésekkor kiderült, hogy a 10 csapatos női mezőnyben nem indul a tizenháromszoros bajnok, KB Autoteam SE. A halasiak egyelőre szüneteltetik a női kézilabda szakosztály működtetését. A férfiaknál 9 csapat küzd a bajnoki címért.

A bajnokságot egy megyei „Final4” zárja majd május végén, amit egy helyszínen rendeznének az elképzelések szerint. Újdonság lesz az is, hogy a játékvezetőknek központi kifizetési rendszert vezetnek be a megyei bajnokságban.

– A férfiak mezőnyében annyi a változás az elmúlt szezonhoz képest, hogy a Kiskunmajsai KC és a KIKI Sport eggyel magasabb osztályba léphetett. A hölgyeknél nagyobb az átalakulás. Sajnos, a tavalyi évhez képest három csapat sem indul. A Jánoshalma, a Félegyházi KSC és a címvédő KB Autoteam SE sem tudta vállalni az indulást. Örömteli viszont, hogy ismét a megyei bajnokság résztvevői között üdvözölhetjük a Kiskőrösi NKSZSE együttesét, valamint új csapatként nevezett a Mizse KC, és megméretteti magát a Kecskeméti NKSE juniorgárdája is – közölte Járdi Ádám, a megyei kézilabda szövetség elnöke.

Halason debütált a szövetség által indított szakmai sorozat, melyen elsőként dr. Péter Ákos segített eligazodni a sportjog világában. Mint elhangzott: az amatőr sportszerződések is fontosak mind az egyesületek, mind a játékosok számára, és ajánlott azok megkötése.

A megyei szövetség jövőre ünnepli alapításának 60. esztendejét. Az évfordulót rendezvénysorozattal is megünneplik, és egy kiadvány megjelentetését is tervezik. A gyűjtőmunkához valamennyi egyesület közreműködését kérték, akik segíthetnek a helyi kézilabdázás történetének összegyűjtésében. A különböző emléktárgyak, csapatképek, oklevelek, jegyzőkönyvek, történetek és minden érdekesség rendszerezésében és a kiadvány megjelentetésében a Katona József Múzeum működik majd közre.

– Szeretnénk bemutatni azokat a személyeket, játékosokat is, akik meghatározó szerepet töltöttek be egy-egy település kézilabdás életében – mondta el Járdi Ádám.

A bajnokság mezőnye

A 2018–2019-es megyei kézilabda-bajnokság mezőnye, nők: Kalocsai KC, Bácsbokodi NKSE, Kiskőrösi NKSZSE, Kiskunmajsai KC, Miklós KC, Balogh Tészta TVSE, Kecskeméti NKSE II., Soltvadkerti TE, Mizse KC, Nemesnádudvari NKSZE. Férfiak: Soltvadkerti TE, Tiszaalpári SE, Bácsalmási PVSE, Félegyházi KSC, Kecel KC, Balogh Tészta TVSE, D-VSE Csávoly, Euroscale Kecskemét I., Euroscale Kecskemét II.