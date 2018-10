Elvesztette veretlenségét a félegyházi csapat

A férfi NB II. Déli csoportjában szereplő Kiskunfélegyházi HTK a legutóbbi fordulóban elvesztette veretlenségét, váratlanul nagy pofonba szaladt Dunaharasztiban, 31–21-­re kapott ki.

A meccset a Félegyháza kezdte jobban, négy perc alatt lőtt három góljukra nem érkezett válasz, de csak eddig tartott a vendégek lendülete, tíz perc után már a hazaiaknál volt az előny. Ekkor időkéréssel is próbálta felrázni csapatát a félegyházi szakmai stáb, de ebben az időszakban semmi sem jött be a KHTK-nak, a hazaiak pedig egy 7–1-es szériával gyakorlatilag ekkor eldöntötték a meccset. A 32. percben már tízgólos volt a vendéglátók előnye, amit a találkozó végéig meg is őriztek. Ugyanebben a csoportban a több kulcsemberét is nélkülöző KIKI Abonyban szenvedett vereséget (32–27).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

További NB II.-es eredmények. Férfiak, Délnyugati csoport: Komló U23–Kiskunhalas UKSC 42–27, Kalocsai KC– Holler UFC 41–27, Bajai KSE–Hőgyészi SC 27–35, Kiskőrösi KS–Siklós KC 19–20. Férfiak, Délkeleti csoport: Kiskunmajsai KC–Makói KC 31–30. Nők, Délkeleti csoport: Bácsalmási PVSE–Makói KC 27–16.

Bács-Kiskun megyei női bajnokság: Kecskeméti NKSE II.–Kalocsai KC 27–25