Marokkó letudva, a 2. helyről vág Mauritániának a dunaszentbenedeki trió

Az ötödik szeletív szakaszt követően, a 2. helyen áll az Africa Eco Race kamionos mezőnyében a dunaszentbenedeki Qualisport Racing. A mezőny vasárnap pihenőnapját tölti, majd következnek Mauritánia félelmetes dűnéi.

Kovács Miklós, a Qualisport Racing pilótája és két társa, Ács László fedélzeti szerelő és Czeglédi Péter navigátor életét defektek keserítették a negyedik szakaszon, ám dicséretes teljesítményt nyújtva megőrizték az autós-kamionos összevont értékelés 2. helyét az ötödik, egyben utolsó marokkói versenynapra. Ekkor Smara és Dakhla között 473 kilométernyi mért távot kellett teljesíteni, klasszikus nyugat-szaharai tempós terepen, amely ezúttal kissé kiverte a biztosítékot a monstrumok mezőnyben vitézkedő egység pilótájánál – számolt be közleményében a Qualisport Racing.

– Nem sikerült rosszul, de szívem szerint ezt a szakaszt én most kihagytam volna, úgy, ahogy van – mondta Kovács, aki 4 óra és 20 másodperc alatt hajszolta végig a Scania Qualisport Torpedót a távon, amely a nap 3. legjobb kamionos ideje volt, az összevont értékelésben pedig a napi 5. pozíció megszerzésére volt jó. A pilóta hozzátette: „Tényleg olyan volt, mintha autópályán mentünk volna, végig nagy sebességgel, szinte mindenhol padlógázzal jöttünk. Nagyon csúszott, a kanyarokban száznegyvennél borzalmasan nehéz volt kordában tartani az autót. A múltban errefelé adódtak gondjaink, ezért most nagyon odafigyeltünk arra, nehogy túlzásba essünk, de még így is eléggé veszélyes volt ez a szakasz. Az eredmény nem rossz, ráadásul most jön a pihenőnap, amelyet már mindannyian vártunk. Utána kezdődik a verseny érdemi része, jön Mauritánia, borzalmasan sok homokkal és dűnével. Hogy mire számítunk ott? További komoly csatákra és arra, hogy a tapasztalat sokat nyom majd a latba…”

A Qualisport Racing triója a kamionos kategóriában a 2., az autós-kamionos összevont értékelésben pedig a 4. pozícióból várja a pihenőnap utáni folytatást. A monstrumok mezőnyében az ötödik szakasz megnyerésével a Bouwens, Boerboom, Driesmans hármas ugrott eléjük: a belga Iveco-egység 11 perccel vezet a magyarok előtt és ők állnak az autós-kamionos összevont értékelés élén is. Itt Kovácsékat két francia autós apa-fia páros, Yves és Jean Fromont, valamint Patrick és Lucas Martin választja el az éllovas ellenlábasoktól.

A kamionos mezőny másik magyar egysége, a Fazekas, Horn, Csákány trió 4 óra 34 perc alatt teljesítette a napi szakaszt, amely a 6. legjobb eredmény volt a kategóriában, az összevont értékelésben pedig a 11. helyet jelentette. A piros Scania legénysége öt versenynap után 4. a kamionok között, az összevont értékelésben pedig a 6. helyet mondhatják magukénak. Az autós kategória magyarjai, a Varga, Toma páros visszatért a mezőnybe: miután a 3. szakaszt félbeszakították, a 4. szakaszt pedig teljes egészében kihagyták, ezúttal 4 óra 27 perces idővel, az autósok között a 4. helyet elérve teljesítették a távot. Az előző napok eseményei miatt a BMW-s egység – egyelőre – 28 óra 45 perc büntetést kapott, az összesítésben elfoglalt helyükre egyelőre várni kell.

A legnépesebb kategóriában, a motorosoknál a címvédő olasz Alessandro Botturi a harmadik szakaszgyőzelmét aratta: a Yamahával versenyző talján vezet az összesítésben, 4 perc 10 másodperccel előzi meg a korábbi kétszeres győztes Pal Anders Ullevalsetert.