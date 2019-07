Már négy új játékossal erősített a Kecskeméti TE

Hétfőn délután újabb két játékossal gyarapodott az NB III. Keleti csoport 2019/20-as idényének új edzővel, Zoran Kunticcsal nekivágó Kecskeméti TE kerete, az új igazolások száma így immáron négyre nőtt. A SZEOL-ból érkező Kneki Kéri Tamás és Grünvald Attila már a múlt héten aláírta a kecskeméti kontraktusát, a keret ezen a héten Vágó Leventével és Hegedűs Martinnal szaporodott.

A rendre az aktuális csapata hátsó alakzatát erősítő Vágó Levente a tavaly még NB II.-es Mosonmagyaróvár csapatától érkezik Kecskemétre. Vágó Levente Szegeden, a Tisza Volánban kezdte labdarúgó karrierjét, majd Algyőn és Röszkén is kipróbálta magát, már a 2008/2009-es szezonban bemutatkozhatott az NB III.-ban. 2012-ben az NB II.-es Veszprémhez igazolt, ahonnan már szezon közben elvitte a ZTE. A 2013/2014-es idény közepén került Szigetszentmiklósra, ahol további két és fél esztendőt húzott le a másodosztályban. 2016-ban hazatért Szegedre, az NB II.-ben újonc SZEOL-t erősítette, majd a kiesést követően az utóbbi két esztendőt Mosonmagyaróváron töltötte a védelem közepén, illetve védekező középpályásként is otthonosan futballozó játékos. A gazdag NB II.-es múlttal rendelkező, 26 esztendős játékos komoly célokkal igazolt a KTE-hez:

– Tizennyolc éves korom óta a másodosztályban futballozom, a kecskeméti váltás nekem úgymond hazatérés is egyben, hiszen így közelebb tudtam kerülni szülővárosomhoz, Szegedhez. Fontos szempont volt számomra Zoran Kuntics személye, akivel korábban már dolgozhattam együtt, ezért is merült fel az, hogy Kecskemétre igazoljak. Néhány nap után is látszik, hogy a körülmények szenzációsak, minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, minél előrébb végezve a tabellán. Jól sikerültek eddig az erősítések, számomra az is külön pozitívum, hogy több korábbi játékostársam is a keret tagja – nyilatkozta a klub honlapjának Vágó Levente.

A kerethez kerülő negyedik új játékos a bajnok Szeged-Grosicstól érkezett a Széktói Stadionba, Hegedűs Martin személyében egy középpályán bevethető, főleg a támadások segítésében hasznos játékost igazolt a Kuntics-stáb. A 22 esztendős játékos Salgótarjánban ismerkedett meg a futball alapjaival, majd egészen fiatalon, már 2009-ben a Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia növendéke lett. Az utánpótlást végigjárva jutott el a felnőttcsapatig, a 2014/2015-ös szezonban mutatkozott be az NB II.-ben, 12 meccsen 2 gólt szerzett az idény során. Fiatal kora ellenére továbbra is megkapta az esélyt a másodosztályban, majd a kiesést követően az NB III.-ba is követte a csapatát. A bajnoki címhez 15 meccsen 3 gólt tett hozzá.

Hegedűs Martin motiváltan áll a kecskeméti kihívások elé: „Elég régóta Gyulán futballoztam már, az akadémiát követően négy esztendőt töltöttem a felnőttcsapatnál. Ebben az időszakban hol több, hol kevesebb esélyt kaptam a bizonyításra, most úgy éreztem, szükség van váltásra a karrieremben. Már most úgy látom, hogy jó döntést hoztam, tetszenek a kecskeméti körülmények, nem mellesleg egy nagy múltú klubhoz igazolhattam, ami külön motiváció számomra. Az lenne persze a legjobb, ha innen még felfelé is tudnánk lépni.”