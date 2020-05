Már labdával is edzenek a tiszakécskei játékosok

Most már nem csak egyéni, de közös edzéseket is tartanak a Duna Aszfalt Tiszakécske LC játékosai. Főleg labdás gyakorlatokat végeznek, amit eddig egyénileg nem tudtak csinálni. Arról még nincs hír, hogy a következő bajnokságot melyik osztályban folytatják.

Jó hangulatban folynak az edzések, amit nem a Sportcentrumban tartanak, hanem a sportcsarnok melletti kiscenter pályán, aminek a talaja kimondottan jónak mondható. Az edzéseket Virágh Ferenc vezetőedző irányítja, segítője Vellai Áron erőnléti, és Nagy Zsolt kapusedző. Amikor a járványhelyzet kialakult a játékosok minden hétre megkapták azt a programot, amit teljesíteniük kell, és amit minden hétvégén kiértékeltünk Virágh Ferenc vezetőedzővel, mondja Vellai Áron.

Ennek a tudatában írtuk meg minden alkalommal a következő heti programot. Amikor körvonalazódott az, hogy a kiscsoportos edzéseket el lehet kezdeni, akkor elkészítettük erre a tervet, amit végül nem alkalmaztunk, mert a tesztelés után tudtunk egyből nagy csoportban edzeni. A játékosok, a helyzethez képest, jó állapotban jöttek vissza. Nyilván ennél jobb fizikai állapotban most nem is lehetett lenni. Szerencsére mindenki egészséges, mindenki tud edzeni, ifj. Nyilas Elek kivételével, aki a térdsérüléséből lábadozik, de itt van velünk az edzéseken. Reméljük, hogy hamarosan ő is bevethető lesz. A gyakorlatokat próbáljuk változatossá tenni úgy, hogy amikor elkezdődik a nyári felkészülés, akkor mindenki egészségesen és jó fizikai állapotban tudjon lenni. A hét minden munkanapján edzünk, hétvégén pedig pihenőt kapnak a játékosok. A gyakorlatokat főleg labdával végzik a játékosok, mert az otthoni időszakban javarészt labda nélküli időszak volt, és ezt próbáljuk most kiváltani.

Vellai Áron hozzátette még, hogy a játékosoknak nagyon hiányzott a társaság, és persze a labda is. Jó volt újra együtt lenniük és labdába rúgni. Az egymás elleni ugratások is velejárói az edzéseknek, ha valakinek nem úgy sikerül valami, mint ahogyan szerette volna, de ez természetes, is vélekedett a szakember. A játékosok továbbra is otthonról, edző felszerelésben érkeznek, és otthon zuhanyoznak az edzések után. A Sportcentrumba be sem mennek, a tréningezéshez szükséges felszereléseket, eszközöket, labdákat, a gondnok hozza az edzések előtt és viszi vissza utána. Arról még nem tudnak a klubnál, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján, a következő bajnokságban milyen osztályban fognak játszani.