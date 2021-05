Már bajnok lehet a Jánoshalma

A hétvégén a 28. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban. Ezen a hétvégén akár a bajnoki cím sorsa is eldőlhet, abban az esetben, ha a Jánoshalma nyeri a hazai meccsét, a KHTK pedig nem jár sikerrel Akasztón.

SZOMBAT, 17.00

Soltvadkerti TE–Harta SE

Soltvadkert, v.: Kiss László Attila (Farkas László, Bán Kristóf Patrik).

Ujvári Gábor, a Soltvadkert edzője: – Kiélezett csatára számítok, bízom abban, hogy megfelelően fel tudjuk venni a ritmust, illetve hogy megnehezítjük a Harta dolgát. Az ilyen rangadók mindig háromesélyesek, a tabellán pillanatnyilag elfoglalt helyezésnél is fontosabb tényező, hogy a napi forma éppen kinél alakul jobban. Sok múlik azon is, hogyan tudunk kiállni, hogy jönnek-e vissza sérültek, de akárhogy is alakul, nekünk nagy szükségünk lenne a három pontra, főként így, hogy mi játszunk hazai pályán.

Tiszakécskei LC II.–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

Tiszakécske, v.: Bosnyák Sándor (Csákó Patrik, Szabó Laura).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. edzője: – Nagyon remélem, hogy ebben a szezonban az utolsó hazai mérkőzésünkön visszatérünk a győzelem útjára. Úgy néz ki, hogy többen is felépülnek és újra részt tudnak venni a munkában. Az elmúlt hétvégén a Kecel elleni mérkőzéssel sem volt semmi probléma. Egy kisiklás történt, de próbáljuk minél jobb eredményekkel befejezni az utolsó négy mérkőzést, a mai meccsen pedig megpróbálunk jó játékkal három pontot begyűjteni.

Kerekegyházi SE–Kecel FC

Kerekegyháza, v.: Béleczki László (Péter-Szabó Ottó, Barta Viktória).

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Változás nagyon nincs nálunk, heti három edzéssel készülünk, de sokkal többen nem lettünk. A Covidból visszatérő játékosaink próbálják összeszedni magukat, illetve többen is érettségiznek, úgyhogy az edzéseken munkára fogható létszám azért nem túl magas. Három hazai mérkőzésünk is lesz még a bajnokság hajrájában, a Kecel, a Kiskunfélegyházi HTK és a Szabadszállás ellen, megpróbálunk mindent elkövetni ellenük annak érdekében, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A Kecel nagyon jó tavaszt fut, így aztán nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de gyakorlatilag az egész tavaszunk erről szól. Ezzel együtt az a minimális célkitűzésünk, hogy mindenkit megpróbáljunk férfias küzdelemre kényszeríteni. A pálya adottságai, illetve a hazai szurkolók támogatása azért adhat esélyt számunkra, bízunk abban, hogy meglesz az első tavaszi sikerünk.

VASÁRNAP, 17.00

Akasztó FC–Kiskunfélegyházi HTK

Akasztó, v.: Szűcs Gábor (Lichtenberger István, Kiss Dominik).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A betegségek és a sérülések miatt nehéz helyzetben vagyunk, lényegében elfogytunk. Látszott ez a hétközi, Kecskeméten megvívott mérkőzésünkön is, amelyre már csere nélkül voltunk kénytelenek elutazni. De a szűkös keretünk ellenére is megteszünk mindent azért, hogy eredményesek legyünk a hétvégén. A Kiskunfélegyháza nagyon jó csapat, még mindig a bajnoki cím egyik esélyese, de haza pályán bízunk a közönség biztatásában, ami újabb erőd adhat játékosainknak. Óriási lökést adhat az, hogy hosszú idő után visszatérhetnek a pálya szélére a szurkolóink. Ennek megfelelően a mérkőzésen a célunk a tisztes helytállás, és lehetőség szerint a pontszerzés.

Jánoshalmi FC–Kiskőrösi LC

Jánoshalma, v.: Polyák Attila (Hagymási Attila, Tóth István).

Sarok Attila, a Jánoshalmi FC technikai vezetője: – Csúcsrangadó lesz a vasárnapi, amelyen mindenképp meg kell szereznünk a három pontot ahhoz, hogy a végelszámolásnál ott legyünk az első helyen. Hazai pályán mindent meg fog tenni a csapat annak érdekében, hogy győzelemmel hagyjuk el a pályát. Egy kicsit kezdi megviselni a keretet a szerda-vasárnap ritmus, éppen ezért igyekszünk minél jobban forgatni a csapatot. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy nagyon jó Kiskőröst fogadunk, de nagyon remélem, hogy hazai pályán a sok szurkoló előtt sikerül begyűjtenünk a három pontot, és így egy újabb lépéssel közelebb kerüljünk a célunk elé­réséhez.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Egy nagyszerű mérkőzésen nyertünk az elmúlt fordulóban hazai pályán a Kalocsa ellen, és természetesen Jánoshalmán is megpróbálunk mindent megtenni a siker érdekében. Akár a győzelem reményében is pályára léphetünk, ha a játékosaim úgy állnak hozzá a mérkőzéshez, ahogyan azt a Kalocsa elleni rangadón is tették. Hiába is áltatnám magunkat, nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei. Úgy néz ki, hogy a Jánoshalma már megnyerte a bajnokságot, azonban remélem, hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani, és ameddig még matematikai esélyünk van az éremszerzésre, addig bízom abban, hogy a csapatom mindent megtesz azért, hogy eredményesek legyünk.

Bácsalmási PVSE–Szabadszállási SE

Bácsalmás, v.: Tihanyi Gábor (Kócsó Tibor, Szeles Ádám).

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Talán most erre a hétvégére a sérültjeink és a betegeink felépülnek. Komoly kupacsatán vagyunk túl, de azt remélem, hogy a sikerélmény nagyobb súllyal esik latba, mint a fáradtság. Hazai pályán mindig a győzelem a cél, de a Szabadszállás az egyik legjobb csapat a bajnokságban. Ezt januárban mi magunk is megtapasztaltuk az ellenük vívott mérkőzésen, akkor 3–3-at sikerült játszanunk Szálláson. Nehéz meccsre számíthatunk, de mindenképpen a győzelemre törekszünk.

Kalocsai FC–Kecskeméti LC

Kalocsa, v.: Baranyai Dávid (Juhász Tamás, Rosta Kevin).

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: – Nagyon sűrű, egyre sűrűbb most már a programunk, tizennyolc nap alatt már a hatodik tétmérkőzésünket játsszuk holnap délután, ami – mi tagadás – kezd már látszani a csapaton. A hét végén egy jó együttessel találkozunk, hiszen Kecskemét egy fiatal társaság, amely egyre érettebb és jó játékot nyújt. Az utóbbi időben nem tudtuk őket megverni, így nagyon készülünk a vasárnapi meccsre. Szeretnénk végre legyőzni a kecskeméti együttest.