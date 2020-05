Már a Bajnokok Ligájáért küzdhet a jánoshalmi lány

Május elején, a járványhelyzet miatt a honi labdarúgás leállt, kivéve az NB I. és a Magyar Kupa küzdelmeit. Ezek mellett, a női NB I. három csapata is pályára lép még tétmeccsen egy rögtönzött, a BL-indulást eldönteni hivatott rájátszásban. Ebben érdekelt az FTC jánoshalmi illetőségű közép­pályása, Fenyvesi Evelin.

Az elmúlt héten a Ferencváros női labdarúgócsapata számára is véget ért a járványintézkedések miatti üresjárat. Végre újra együtt végezhették a lányok az edzéseket. Volt, aki meg is könnyezte, amikor először pályára léphetett. Nem véletlenül volt ekkora az öröm, hiszen így együtt, nem találkozhattak, immáron hetek óta.

– Nagyon vártuk már, hogy újra együtt edzhessen a csapat – jelentette ki a fővárosi zöld-fehérek Bács-Kiskun megyei illetőségű játékosa, Fenyvesi Evelin. – Az izoláció utolsó szakaszában volt már egy időszak, amikor kiscsoportos edzéseket vezetett a klub, ezek keretében öt-hat fővel edzettünk, előtte azonban volt egy hosszú fázis is, amikor mindenki otthon edzett, egyedül. Kaptunk erősítő programot, azt az erőnléti edző adta ki, és voltak labdás gyakorlatok is. Volt, aki egyedül végezte otthon, aki pedig képes volt partnert találni, akár családtagot, akár barátot, az társaságban. Az sem volt haszontalan, hiszen a szakmai stáb által az otthoni munka is alaposan ki volt dolgozva, ám az természetesen nem volt, nem lehetett a legideálisabb megoldás, de tudtuk, hogy ez van, ebből kell kihozni a maximumot, és közben persze alig vártuk, hogy mikor tud végre újra együtt edzeni az egész csapat. Most végre ez is eljött, és újra együtt készülünk teljes erőbedobással.

Az MLSZ határozata értelmében a női bajnokságot végeredmény nélkül lezárták, tehát a mérkőzéseket nem játsszák le, kivéve azt a három csapatot, amely még harcban áll a Bajnokok Ligája-részvételért. Ennek megfelelően a Ferencváros júniusban két győzelemig tartó kvalifikációs párharcot vív majd a kupában való indulás jogáért a hamarosan lejátszásra kerülő DVTK–MTK párharc győztesével. Fenyvesi Evelin és társai dolgát az nehezíti, hogy hónapok óta nem játszottak tétmérkőzést. Az edzőjük, Dörnyei Balázs ugyanakkor nem panaszkodott, ugyanis a tréner szerint a lányok fizi­kálisan hibátlan formában tértek vissza. – Izomveszteség nem volt. A sebesség, a robbanékonyság kicsit tompulhatott, de azt néhány hét alatt, a sorsdöntő mérkőzésekig visszaszerezzük. – Tudjuk, hogy mi a cél, és azért dolgozunk, hogy azt sikerüljön teljesítenünk. Dolgozunk teljes erőbedobással, és közben várjuk, hogy a DVTK–MTK párosításból melyik lesz az ellenfelünk. Mindenképpen szeretnénk megnyerni a ránk váró két vagy három mérkőzést, hogy elindulhassunk a Bajnokok Ligájában.

A mérkőzéseket június 4-én, 11-én és – amennyiben a két győzelemig tartó párharcban harmadik összecsapásra is szükség van – június 18-án vívják meg.