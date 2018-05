Majsai ünnep Izsákon

Zsinórban harmadszor nyerte meg a megyei férfibajnok­ságot a Kiskunmajsai KC, amely idén vállalja a feljutást, így ősztől ismét az NB II.-ben szerepelhet.

A majsaiak a rájátszás első meccsén 17–15-re verték az alapszakaszt megnyerő KIKI SKFT csapatát. Molnár Zsolt, a KKC edzője akkor úgy nyilatkozott: a céljuk az volt, hogy minél kevesebb gólt kapva győzzenek. Kun István csapata az odavágón közel 22 perc múltán talált először a kapuba (7–1), így a kecskemétiek trénere is boldog volt, hogy a tetemes hátrány ellenére nyílttá tudták tenni a döntő visszavágóját.

Rémálomszerűen indult a vasárnapi meccs a KIKI számára ezúttal is – igaz, ezúttal már a 6. percben belőtték első gól­jukat –, hiszen egy ütközést követően hamar elveszítették legeredményesebb játékosukat, Matanovity Olivért, aki az első meccsen kilenc gólt jegyzett. Az első játékrész így is szoros küzdelmet hozott. A tét okozta feszültséget az is bizonyította, hogy a majsaiak háromszor kerültek emberhátrányba szabálytalan csere miatt.

A 23. percben 7–7 volt az állás és csak a hajrában lőtt gólokkal nőtt a majsaiak összesített előnye.

A szünet utáni első tíz percben lényegében eldőlt a bajnoki cím sorsa, hiszen hiába nyitott góllal a KIKI, a vendégek hat találattal válaszoltak (9–16).

A trónkövetelők mindent megpróbáltak, az utolsó negyed­órában támadáskor lehozták a kapusukat és hét mezőnyjátékossal próbáltak gólokat szerezni. Néhány ügyes megoldást láthatott is a közönség, de közben a majsaiak is sorra szerezték az üres kapus góljaikat. Az 56. percben pedig Kis Tamás kapus második gólja után a szép számban megjelent majsai drukkerhad

rászámolhatott a hazaiakra (16–26).