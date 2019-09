Magabiztosan nyert a Spari a nyitányon

A 2019/2020-as szezontól lehetőség van arra, hogy az NB II.-es csapatok hölgyeket szerepeltessenek a férfi együtteseikben. A Kecskeméti Spari remekül használta ki ezt a lehetőséget a nyitómeccsén.

Győzelemmel kezdte a 2019/2020-as szezont az NB III-ból feljutó Kecskemét az eggyel magasabb osztály Délkeleti csoportjának szombati nyitányán.

Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér–Kisújszállás SE 13:5

A kecskeméti győztesek: Tóth Kata 4, Gyarmati Zsolt 3, Márkus Enikő 2, Drabant Anita 1, Gyetvai Ákos 1, valamint a Tóth K.-Márkus és a Gyarmati-Gyetvai páros.

– Magabiztos győzelmet arattunk és ennek nagyon örülök. A lányoknak nagyon jó játéklehetőség volt a mérkőzés. Tóth Kata könnyedén nyerte meg minden meccsét, Drabant Anita egyszer lépett asztalhoz, majd Márkus Enikő állt a helyére a folytatásban, mindketten jól játszva győztek. Gyarmati Zsolt nagy mérkőzéseken, a végjátékokat megnyerve, a szép számú szurkolókat kiszolgálva három győzelemmel járult hozzá a sikerhez. Gyetvai Ákosnak sikerült behúznia az utolsó mérkőzését, 2:0-s vezetés után kényszerült döntő szettre, de sikerült nyernie – mondta Fodor Miklós edző, akinek az idén induló szezontól lehetőség van nők szerepeltetésére is a férfi bajnokságban, egyszerre akár kettőt is asztalhoz állíthat a férfi együttesben. A Sparit erősíti a hölgyek között ott van Tóth Kata, aki kecskeméti lakos, a női bajnokságban pedig a Budapesti Erdért csapatának igazolt versenyzője, de a férfi bajnokságban a Spariban szerepel kölcsönben. Mellette Drabant Anita, Füle Kata, Márkus Enikő, Polónyi Nóra is játék lehetőséget kaphat a mérkőzéseken.

A férfi közül Mezei Leventére, Fodor Zoltánra, Gyarmati Zsoltra, Miskolci Kristófra, Gyetvai Ákosra, Szücs Bencére, Dudás Tamásra és Pap Marcellre számít Fodor Miklós.