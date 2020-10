Magabiztosan győzött Kecskeméten a Szabadszállás

A forduló előtt, a két megnyugtató győzelem után a 7. helyen tanyázó Kecskeméti LC, a 2. helyen álló, az eddigi fordulókban csak egy meccset döntetlenre adó, a többit pedig megnyerő Szabadszállást fogadta a megyei labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A sokáig szoros, küzdelmes mérkőzésnek az utolsó negyedórájában bizonyította a Szállás, hogy valóban a bajnokaspiránsok közt kell számolni vele.

Több hiányzó is volt a kecskemétiek soraiban, de szegény embert az ág is húzza, ugyanis még Módra is kidőlt a bemelegítés során. Hét közben optimisták voltak a kecskemétiek a mérkőzést illetően, ez az optimizmus a kezdésre elfogyóban volt. Ez azonban nem látszott meg a kezdő sípszó után a lelkesen és szervezetten focizó hazaiak játékán. Koncentrált, nagy küzdelemmel indult a találkozó, helyzetet egyik csapatnak sem sikerült kidolgoznia. Kisvártatva sérülés miatt újabb védő, S. Juhász dőlt ki az első negyedóra végén a kecskemétieknél, és bár próbálkozott még becsülettel, de már a 26. percben le kellett cserélni. A mezőnyben folyt a küzdelem, szinte a 16-osokig is alig jutottak el a csapatok, már az is helyzetnek számított, hogy a 21. percben egy szép háromszögelés után a kecskeméti Tóth Kornél a 16-os előtt kiléphetett, ő azonban elhamarkodottan, ráadásul rendkívül gyatrán lőtt.

Ezt követően egyre inkább az volt a nézők benyomása, mintha egy szkander viadalt látnának, amely annyira szoros, hogy a két ököl egy centimétert sem mozdul sem erre, sem arra az asztal fölött. Látszott, hogy ha valami váratlan húzás nem születik, a mérkőzésen sokáig nem lesz gól, váratlant húzni azonban jó ideig senki nem tudott. Az, hogy megtört a jég, végül nem váratlan húzásnak volt köszönhető, hanem egy jó lövésnek. A 30. percben ugyanis egy balról érkező vendégbeadást kivágott a hazai védelem, pontosan Varga Milán elé, aki ballal, 14 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, 0–1. Érdekes módon a Szabadszállás a gólja után került igazán nagy mezőnyfölénybe, helyzetet azonban továbbra sem sikerült kidolgoznia egyik félnek sem, csak Lajos próbálkozott nagyon éles szögből egy lövéssel a 42. percben, ezt Berta hárította.

Fordulás után, a 47. percben egy beadást követően a hazai védelem bizonytalankodott, a harcos Gavula hozta magát helyzetbe, az ötösön belülről leadott lövését azonban Berta káprázatos reflexszel hárította. Az 55. percben növelte előnyét a Szállás. Akkor Gavula száguldott el a jobb oldalon, középre lőtt labdája átsuhant az ötösön a hosszú sarokra, ahol az érkező Varga Milán szánkázott be labdástul a hazai kapu jobb alsó sarkába, 0–2. Kisvártatva, két perccel az újabb vendéggól után némileg váratlanul szépítettek a kecskemétiek. Győri ívelt be a 16-oson belülre a jobb oldalról, a szállási kapus, Nagy Róbert kiindult a labdára, Hegedűs azonban mellel haza akarta adni a pettyest, ám mivel a kapus már kioindult a 11-es pont irányába, a játékszer akadálytalanul pattogott be a kapu közepébe, 1–2. Egy csapásra újra nyílt lett a meccs. Helyzetet továbbra is ritkán alakítottak ki a csapatok, de érződött a levegőben az a feszültség, amit az adott, hogy újra csak egy gól volt a különbség a vendégek javára. A 75. percben aztán eldőlt a mérkőzés: akkor egy előrevágott labdára Gáspár rajtolt rá, és a rárontó védő és a hazai kapustól szorongattatva, ám magát ezáltal cseppet sem zavartatva emelt elegánsan a hazai kapuba, 1–3. Öt percre rá egy ex-hartai koprodukciónak tapsolhatott a népes vendégpublikum: Varga Milán szöglete átszállt a hazai ötös fölött, Lajos – némileg meglepő módon – az ötös sarkánál egyedül állva meg is nézhette a hosszú sarkot, rá is készülhetett a fejesre, így aztán be is bólintotta, 1–4.

A 85. percben Márkus gurított vissza Zsíros elé, ő pedig ballal, 24 méterről óriási gólt ragasztott a hazai kapu bal felső sarkába, 1–5. Ekkor már vert sereg volt a sokáig vitézül harcoló kecskeméti csapat, a könnyedén kidolgozott vendégziccereket azonban Varga, Boldizsár majd Bajusz nagyvonalúan kihagyta. Megérdemelten győzött ilyen arányban is a Szabadszállás és bizonyította, hogy valóban a bajnokaspiránsok közt kell számolni vele, ugyanakkor a kecskemétieknek sem lenne szégyellnivalójuk, ha lenne értelme annak, hogy egy mérkőzésnek csak az első 75. percében nyújtott teljesítmény legyen értékelve. De nincs.

Nagy Lajos, a kecskemétiek vezetőedzője: – Gratulálok a Szabadszállásnak, megérdemelten nyert. A sok hiányzót, akik sérülés és egyéb okok miatt hiányoztak, nem tudtuk megfelelően pótolni. Úgy érzem, hogy 2–1-ig jól tartottuk magunkat, utána azonban a ellenfelünk fölénk nőtt, és megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Hat gólt lőttünk, igaz, hogy abból a hatból karitatív módon egyet a saját kapunkba. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg am érkőzés, ilyen arányban is. Pedig az első félidő nem így indult, mert egy szervezett, harcos csapattal találtuk szembe magunkat, amelynek a védelmét sokáig nem tudtunk feltörni. Az első gólunk minket megnyugtatott, a kecskemétieket azonban nem tört le, továbbra is lelkesen és szívósan védekeztek. Amikor aztán a második játékrészben az eredménykényszer miatt kitámadtak, mi sorban szórtuk nekik a gólokat.

Kecskeméti LC–Szabadszállási SE 1–5 (0–1)

Kecskemét, 160 néző, vezette: Sebestyén László (Apró Ferenc, Rosta Kevin)

KLC: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász (Győri 26.), Varga Mihály, Patvaros, Szűcs, Tóth K., Kőrös, Bozsik, Maczelka (Keresztes 80.). Edző: Nagy Lajos

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos (Zsíros M. 81.), Pandur, Gavula (Bajusz 70.), Varga Milán, Kotliár (Boldizsár 80.), Hegedűs, Golovics, Gáspár (Mnárkus 81.), Kiss Sz. (Máruska 55.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter

Gól: Hegedűs (öngól) az 57. percben, illetve Varga Milán a 29., 55., Gáspár a 75., Lajos a 80., Zsíros M. a 85. percben.

Sárga lap: Győri a 38. percben.