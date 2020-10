Magabiztosan győzött Ágasegyházán a Városföld

A Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályának az Északi csoportjában, a 8. fordulóban a hét forduló után tizenöt ponttal a 3. helyen tanyázó Ágasegyháza a 2. helyezett Városföldet fogadta. Rangadónak ígérkezett a találkozó, de a vendégek hamar eldöntötték a három pont sorsát.

Az első percek komoly vendégfölény jegyében teltek. A 12. percben egy majdhogynem a jégkorongra emlékeztető tologatás végén addig-addig csiki-csukiztak a kékben játszó városföldiek, mígnem Kiss Szabolcs elé került a labda, aki középről, 14 méterről egyből a bal alsó sarokba lőtt, 0–1. Rögtön a hazai kezdés után egy jobb oldali beadás után nagy helyzetben találta meg a labda Martont, de a vendégkapus annyira közel volt hozzá, hogy nem bírta mellette ellőni a labdát, és amikor ismételni akart, szerelték a védők.

Bánhatták a hazaiak, hogy nem sikerült az egyenlítés, a 16. percben ugyanis növelte az előnyét a vendégcsapat. Kovács indítását követően Szabó Pál eresztett meg egy nagy lövést jobbról, 12 méterről, Benkó bravúrral védett, a kipattanóra Fekete rajtolt rá, Berényi azonban lerántotta, 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba, 0–2. Továbbra is maradt a nagy vendégfölény, mígnem aztán a 23. percben a hazai Zsíros húzta meg a bal oldalon, éles szögből leadott lövése azonban a jobb kapufa tövét találta el. Ezt követően enyhe hazai fölényt alakítottak ki az ágasiak. A 39. percben aztán az addig is agilis Fekete Dávid három védőt is kicselezve tört be a 16-oson belülre, és bár szerelték, visszaszerezte a labdát, majd amikor kapura lőtt volna, buktatták, ez is 11-es. Ismét a sértett állt a labda mögé, és ezúttal a bal felső sarokba bombázott, 0–3.

A fordulás után két perccel Lévai durrantott egy lehulló labdát kapásból a bal alsó sarok mellé. Az 50. percben egy bal oldali szögletet követően Szabó Gábor küldött meg egy életerős fejest a jobb alsó sarok irányába, a hálóba tartó játékszert Zsíros a gólvonal elől kivágta, balszerencséjére éppen Fekete elé, aki kapásból a kapu jobb oldalába lőtt, megszerezve csapata negyedik, saját maga harmadik gólját, 0–4. Nyilvánvalóan eldőlt a mérkőzés, ennek ellenére a hazai gárda sokat tett a becsületgól megszerzése érdekében. A 70. percben Horváth Viktor lőtt jobbról a vendég kapu fölé. Két percre rá Farkas tört be a hazai 16-oson belülre, és őt ugyan önfeláldozó becsúszással szerelték a hazaiak, a labda Jaskó elé pattant, aki besétált vele az üres kapuba, 0–5. A 77. percben egy jobb oldali beadás után a hazai Németh Zsolt fejese a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. A 89. percben aztán megszületett a hazai becsületgól. Benda jobbról, laposan meglőtt szögletét követően a labda átsuhant a hosszú öt és feles sarkáig, a berobbanó Torbán pedig hat méterről a kapuba helyezett, 1–5.

Ezen a találkozón ilyen arányban is megérdemelten nyert a Városföld. Becsülettel küzdött az Ágasegyháza, megakadályozni azonban nemigen tudta volna a biztos vendéggyőzelmet, az ugyanis már az első percektől fogva nyilvánvaló volt, hogy a Városföld a megyei harmadosztálynál magasabb színvonalat képvisel.

Papp Zoltán, az Ágasegyháza edzője: – A Városföld jobb csapat nálunk, ráadásul fejben már megint nem voltunk ott a mérkőzés elején. Nekünk újabban fejben van problémánk, ezzel egyelőre nem tudok mihez kezdeni. Az edzésmunkát megfelelően elvégezzük, de ha a játékosok nem fogadják meg, amit mondok, és nem készülünk fel mentálisan is megfelelően a mérkőzésekre, annak ez az eredménye. Ez a szezon sokkal nehezebb, mint a tavalyi, csonka idény volt, és meg kell értenünk, hogy az idén senki ellen nem lesz könnyű dolgunk.

Kovács Zsolt, a Városföld játékos-edzője: – Úgy érkeztünk erre a mérkőzésre, hogy betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt többen hiányoztak, tehát kevesebben voltunk, mint szoktunk, ám annál nagyobb elszántsággal jöttünk Ágasegyházára. A megbeszélteket a csapat teljes mértékben betartotta, a védekezést megkezdtük már a hazaiak 16-osánál. Ennek köszönhetően elég hamar jött az első gólunk, úgy érzem, hogy az első félidőben végig rá tudtuk erőltetni a hazai gárdára az akaratunkat, és ez a gólok számában is meglátszott. A második játékrészben más taktikával játszottunk, akkor már jelentkezett a fáradtság is, a mérkőzés azon szakaszában már inkább a labdatartás volt a célunk. A második tehát visszafogottabb játékrész volt, de azért abban is sikerült két gólt rúgnunk. Véleményem szerint a meccs képe alapján ma aligha maradt kérdéses, hogy melyik a jobb csapat. Az Ágasegyházának további sok sikert kívánok.

Ágasegyháza SE–Városföldi SE 1–5 (0–3)

Ágasegyháza, 200 néző, vezette: Csire Róbert (Polyák Attila, Lichtenberger István)

Ágasegyháza: Benkó – Torbán, Lévai, Gudmon (Tutó 70.), Horváth J. (Héjjas 46.), Szinkó (Németh Zs. 46.), Horváth V., Berényi (Benda 79.), Marton, Magyar (Zsíros 20.), Váczi (Ivaskó 79.). Edző: Papp Zoltán.

Városföld: Polló (Balla 79.), – Szántó, Fekete L., Kertész, Szabó P. (JAskó 60.), Szabó G., Kiss Sz. (Homola 21.), Kovács Zs., Farkas L. (Sárosi 74.), Fekete D., Stein. Játékos-edző: Kovács Zsolt.

Gól: Torbán a 89., illetve Kiss Sz. a 12., Fekete D. a 16., 39., 50., Jaskó a 72. percben.

Sárga lap: Berényi a 15., Marton a 29., Váczi a 38., Zsíros a 83., illetve Szabó P. a 19., Fekete L. a 27., Kertész a 61. percben.