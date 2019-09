Magabiztosan győzött a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU az NB III. Közép csoportjában a Dunaharaszti MTK-t fogadta a Széktói Stadionban, a bajnokság 8. fordulójában. A sereghajtó ellen fontos volt a három pont megszerzése, amelyet végül nagyobb különbségű győzelemmel sikerült begyűjteniük a kecskeméti lila-fehéreknek.

A mérkőzés rögtön egy kecskeméti helyzettel indult, Babolek már a 2. percben kapura lőhetett, de ballal mellé tüzelt. A folytatásban állandósult a kecskeméti fölény, a vendégek ritkán tudtak a hazai kapu elé kerülni. A 20. perctől egyre inkább benne volt a gól a levegőben, előbb Babolek kitűnő lövése pattant szögletre egy védőről, majd Grünvald próbálkozott távolról. Bár a 22. percben Mészárosnak kellett kitolnia Nichenko fejesét, a 27. percben megszerezte a hazai gárda a vezetést, Babolek adta jobbról középre a labdát, amit Karacs még a levegőben talált el kapásból, kilőve a jobb alsót (1–0). A félidő végéig maradt a kecskeméti mezőnyfölény, ami a 44. percben újra gólt hozott, egy kapu előtt kavarodás végén Hegedűs emelte át a hosszúra a labdát, amit Nánási bólintott a hálóba közelről (2–0).

Fordulás után sokáig nem alakult ki említésre méltó lehetőség, majd a 64. percben megfogyatkoztak a vendégek. Bíró taposott rá a földön fekvő Grünvaldra, amiért azonnal villant a piros lap. A kiállítás eleinte inkább a hírös városiakat zavarta meg, amit majdnem ki is használtak a vendégek, de a 71. percben Nichenko fejesét kivágta a vonalról Tamaskó. Az utolsó negyedórára a hazaiak rendezték a sorokat. Előbb Erdei ziccerben a hosszú alsó mellé tekert jobbal, aztán a 80. percben eldőlt a találkozó, akkor Patvaros tekerhetett középre egy szabadrúgást, ami érintés nélkül kötött ki a bal alsóban (3–0). A végén még Fehér is megkapta második sárgáját, így a KTE is 10 emberrel fejezte be a meccset, ami tartogatott még egy gólt. Tamaskó küzdött meg a labdáért, majd éles szögből lőtt a jobb alsó sarokba (4–0).

Zoran Kuntics, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – szokták mondani, hogy azok a legnehezebb meccsek, amiket kötelező megnyerni. Ez egy olyan nap volt, amikor a csapaton belül voltak gyengébb egyéni teljesítmények, ugyanakkor voltak nagyon jók is. Éppen emiatt tudtuk végül így megnyerni ezt a találkozót. A Dunaharasztinak nem emlékszem nagyobb helyzetére, nekünk se volt túl sok, de rúgtunk négy gólt. Ellenfelünk igyekezett ívelésekre építeni a játékát, erre mi felkészültünk, úgyhogy megérdemelten nyertünk. Az bosszantó, ahogy néhány fiatal viselkedett a pályán, úgyhogy lesz miről beszélnünk azért a héten.

Króner Péter, a DMTK trénere: – Mezőnyben nem volt olyan nagy a különbség, de kapura veszélytelenek vagyunk, a kiállítás aztán meg is pecsételte a sorsunkat. A második és a harmadik kapott gól ezen a szinten nem fér bele. A mi életünkben az lenne fontos, hogyha mi szereznénk egyszer meg az első gólt, most mindig mi rohanunk az eredmény után, így meg kell nyitni a védekezésünket. Fiatal és lendületes támadóink vannak, de a rutin még hiányzik belőlük, így át kell szakítanunk ezt a gátat, akkor talán lehet más az eredmény. Összességében megérdemelt a Kecskemét győzelme, mert mindenben előttünk járnak, de talán a valós különbség nem jött ki teljesen a pályán.

KTE HUFBAU–Dunaharaszti MTK 4–0 (2–0)

KTE: Mészáros – Nánási, Asztalos, Fehér – Tamaskó, Vágó (Barna 82.), Karacs (Patvaros 61.), Grünvald (Szalai G. 69.) – Hegedűs, Babolek, Erdei.

DMTK: Scheilinger – Bíró, Gacsal, Sundas, Torkos, Kovács – Rétsági – Kántor (Fekete M. 59.), Mendebaba, Fekete O. (Kányádi 88.) – Nichenko.

Gól: Karacs (27.), Nánási (44.), Patvaros (80.), Tamaskó (88.)

Kiállítva: Bíró (64.) ill. Fehér (84.)