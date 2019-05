Magabiztosan győzött a Bene

A megye három Északi csoportjában, a 26. fordulóban a szeszélyes, hol betliző, hol meglepetésekre képes Ballószög az élcsoportban tanyázó Ladánybenét fogadta. A hazaiak szerettek volna örömöt szerezni a szurkolótáboruknak, ám ezúttal beigazolódott a papírforma.

Rögtön a kezdés után óriási nyomás alá helyzete a Ladánybene a ballószögi kaput, ennek már a 3. percben meg is lett az eredménye. Czanik Edvin végezhetett el szabadrúgást húsz méterről, balról, és a jobb felső sarokba tekerte a labdát, 0–1. Továbbra is óriási nyomást gyakorolt a Bene, a hazaiak alig-alig lépték át a félpályát, annál meglepőbbnek hatott, hogy a 22. percben egyenlítettek. Ők is szabadrúgást végezhettek el, a kaputól 25 méterre, egy kicsit balról, és Lécz Dávid volt az, aki jobbal a jobb felső sarokba lőtt, 1–1. Próbált vigyázni a nehezen kiharcolt egál állásra a hazai gárda, de a 28. percben már újra a vendégeknél volt az előny. Egy baloldali akció végén Petrik lőtt éles szögből, közelről a hosszú sarokba, 1–2. A 33. percben egy remek labdaszerzést követően egy szemfülesen megszerzett labdát követően Zsiros csinálta meg magának a helyzetet, csak a kapussal állt szemben, de mellé lőtt. A 39. percben megduplázták előnyöket a vendégek. Szabadrúgást végezhettek el a hazai 16-os sarkán, a visszagurított labdából kapura leadott lövés a menteni igyekvő Maczelkáról pattant védhetetlenül a bal alsó sarokba, 1–3.

A második játékrész 55. percében egy szabályos hazai becsúszó szerelést követően Sándor szenvedett igen súlyosnak tűnő sérülést, a társai ölben vitték le a pályáról, és később a mentők szállították el. Támadgatott a Ballószög, helyenként mezőnyfölényt is kiharcolt, bár ennek az volt az ára, hogy a vendégcsapat életveszélyes kontrákat vezethetett. Ezek egyikét a 63. percben fejezte be góllal Tóth Zalán, balról, 12 méterről helyezett a hosszú sarokba, 1–4. A helyzeteket tekintve egyoldalú volt a meccs, a hazaiak ennek ellenére tovább küzdöttek a szépítésért, nem is eredménytelenül. A 80. percben egy bal oldali akció végén Lécz tette ki Takácsnak a labdát, Takács Domokoshoz passzolt, ő pedig a 16-os előteréből laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 2–4. Tovább azonban nem tudott zárkózni a hazai gárda, egy villámgyors, két passzos vendég kontra végén ugyanis Petrik beállította az 5–2-es végeredményt, ami hűen tükrözi a mérkőzés összképét.

Domokos István, a hazaiak vezetőedzője: – Megint kijött a rutintalanságunk, hazai pályán sajnos képtelenek vagyunk meccset nyerni, pedig a szép számú szurkolótáborunk megérdemelné, de ők szerencsére így is kitartanak mellettünk. Sajnos sok ajándéklabdát adunk az ellenfélnek, amelyekből gólokat rugdosnak. Dolgozunk, megyünk tovább, megpróbáljuk kijavítani a hibákat.

Fodor Zoltán, a Ladánybene játékos-ezője: – Egy jó iramú mérkőzést játszottunk. Jól játszottak a hazaiak is, bátor csapat a Ballószög, akkora különbség ugyanakkor, amit a végeredmény jelez, a helyzetek és a mezőnyfölény alapján ma volt a két csapat között. Ismétlem, egy bátor hazai csapattal találkoztunk, gratulálok nekik is, jól küzdöttek.

Ballószögi FK–Ladánybenei LC 2–5 (1–3)

Ballószög, 80 néző, vezette: Szomjú Richárd (Almási László, Csorba Gábor)

Ballószög: Kocsis, Váczi, Tóth Dominik (Takács Dávid), Maczelka, Lécz (Nyúl), Szalai, Kovács Zoltán (Balasa), Király, Lécz, Zsiros (Domokos), Vincze. Edző: Domokos István.

Ladánybene: Dóra – Koller, Tóth Zalán, Sándor (Dodan), Horváth László, Petrik, Győrfi, Lambisi (Czanik Viktor), Hriazik, Lambizi (Fodor), Czanik Edevin. Játékos edző: Fodor Zoltán.

Sárga lap: Lécz 41., ill. Lambisi 60. perc.

Gól: Lécz 22., Domokos 80., illetve Czanik Edvin 3., Petrik 28., 82., Maczelka (Öngól 39.), Tóth Zalán 63.