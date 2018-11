Magabiztos győzelmet aratott Miskolcon a KKC

Két, a forduló előtt hasonló mutatókkal rendelkező csapat találkozott Miskolcon, a női amatőr NB I. Piros csoportjában. A tabellán mutatott helyezések alapján rangadónak mondható mérkőzésen a kecskemétiek magabiztos győzelmet arattak.

Nem csak a tabellán elfoglalt helyezése hasonló a két gárdának, egyébként is hasonló cipőben járnak, hiszen a felnőtt és a junior keretük közt sok az átfedés, és másnap mindkét gárda junior mérkőzést is játszott, a felnőtt mérkőzéshez hasonlóan rangadókat. A DVTK emiatt a kulcsjátékosait pihentette, és rendkívül fiatal kerettel állt ki a mérkőzésre. Ez persze mit sem von le a kecskeméti lányok teljesítményének az értékéből, akik a derbit végig kontrollálva, minimális hullámvölgyekkel, időnként szemre is tetszetős játékkal sikerült győzelmet aratniuk.

– Gyakorlatilag mindenben sikerült a borsodiak fölé nőnünk, és végig, az egész mérkőzésen magabiztosan kosárlabdáztunk – értékelte a mérkőzést Kónya Levente, a Kecskeméti KC edzője. – Schlégl Odett tizenhét szerzett ponttal, tíz lepattanóval, Kálló Dóra pedig huszonegy ponttal, hat lepattanóval a többieknél nagyobb rutinjukat kihasználva domináltak az összecsapáson, Burján Laura pedig hasznos mezőnymunkával támogatta őket. De az is örömteli, hogy mindenki pályára tudott lépni és képes volt hozzátenni a csapat produkciójához.

DVTK-Kecskeméti KC 54-71 (12-19, 12-19, 12-20, 18-13)

DVTK: Szegeczki 7/3, Bacsó 3/3, Tőzsér 6, Kababik 5, Simon 7. Cserék: Eperjesi 9/3, Peitl, Suhajda 9/9, Bányai 5/3, Pomázi 3/3.

Kecskeméti KC: Tasi, Burján L. 6, Buzánczky 7, Burján B. 4, Kálló 21/3. Cserék: Kurtz 8, Schlégl 17/9, Nagy, Vincze 2, Csomor 2, Magna, Mérész 4. Edző: Kónya Levente