Magabiztos győzelemmel lépett tovább a Kecel

A megyei kupa első fordulójának vasárnapi játéknapján a Kecel a Bácsalmást fogadta. A mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.

Rögtön a 2. percben óriási helyzet alakult ki a hazai kapu előtt, egy balról érkező beívelés Snyeholát találta egyedül az ötösön, ő próbált is a kapuba helyezni, Engler azonban óriási bravúrral mentett. Két percre rá Bányai Máté vállalkozott lövésre a vendégek kapujától harminc méterre. Koncsok talán nem vette komolyan a próbálkozást, igen későn reagált a nagy erejű löketre, amelynek nyomán a labda a bal sarokba vágódott, 1–0. Soha rosszabb bemutatkozást, mint a Kiskőrösről a nyáron érkezett Bányai Mátéé, hiszen a középpályás az első hivatalos mérkőzése 4. percében már feliratkozott a góllövők közé. Rosszul eshetett a gyorsan bekapott gól a vendégeknek, ugyanis bácsalmási mezőnyfölény alakult ki, szemmel láthatóan igyekeztek mielőbb kiegyenlíteni az állást. A 17. percben Velez végezhetett el szabadrúgást az oldalvonal mellől, sistergő, a rövid sarokra tartó bombáját Engler vetődve szögletre ütötte. Négy percre rá Rudics küldött meg szintén az oldalvonal mellől egy hatalmas lövést, a labda a hosszú sarok mellett süvített el. Továbbra is meddő mezőnyfölényben volt az Almás, a keceliek pedig jószerével a harmadik támadásukból újra betaláltak. Akkor Vata ugratta ki Bajnokot, ő nagy lendülettel indult meg a kapu felé, tér volt előtte bőven, balról betört a 16-oson belülre és a kimozduló Koncsok mellett okosan a hosszú sarokba gurított, 2–0.

A második játékrész is bácsalmási próbálkozásokkal indult, de a keceli védelem biztosan állt a lábán, ihletetten, kedvvel fociztak a hazai zöldek. A legnagyobb lehetőség Vukcevic előtt adódott, ugyanis a kapuval szemben, 18 méterről végezhetett el szabadrúgást, lapos labdája veszélytelen volt ugyan, ám Horváth Ákoson megpattant, Engler azonban így is hatástalanította. Néhány szabálytalanság borzolta a hazai kedélyeket, szándékosságra hivatkozta hiányoltak szigorúbb retorziót a játékvezető hölgytől. A 64. percben Bányai ugratta ki egy remek ütemű labdával Bajnokot, aki éppen beért volna a 16-oson belülre, Kaszás azonban hátulról szabálytalankodott vele szemben, a játékvezető a piros lapot mutatta fel a bácsalmási játékosnak. Még mindig nem adta fel a vendégcsapat, ám a hazai kontrák veszélyesebbnek tűntek. A 76. percben a két perccel korábban beállt Herczeg Róbert – a hazaiak számára Csicsa – felnézett a félpályájánál, és káprázatos ütemű labdával ugratta ki Bajnokot. Bajnok megindult, két védőt kicselezett, ám kisodródott, így odalett a helyzet. Kisvártatva azonban visszaszerezte a labdát, jobbról betört, Koncsok kénytelen volt kiindulni a kapujából, Bajnok pedig önzetlenül elpasszolta mellette annak a Herczeg Róbertnek, akitől az akció indult, Herczegnek pedig nem volt nehéz dolga: három méterről pofozta a hálóba a labdát, 3–0. A vendégek dicséretére legyen mondva, még mindig nem adták fel. Erőfeszítéseiket a 82. percben koronázta siker, akkor Velez tört előre igen erőszakosan, és bár több védő is támadta, sikerült eljutnia a 16-os vonaláig, ahonnan jobbal a bal sarokba lőtt, 3–1. A 86. percben Bajnok csinált meg egy látványos cselt a bal oldalon, legurította a labdát Ruffnak, akinek a nagy lövését Koncsok ha üggyel bajjal is, de hárította. A második oldalon Snyehola tört előre, kitette Sibalinnak balra, Sibalin nagy lövést eresztett meg, a kapuig azonban nem jutott el a labda. A mérkőzés zárójelenete gólt ugyan nem hozott, ám jól jellemezte azt a jókedvű játékosságot, ami a Kecelt ezen a mérkőzésen jellemezte: egy keceli kontra végén addig-addig kevergettek a hazai zöldek, amíg a 16-os előterében talppal leállították (!!) a labdát Bányainak, Bányai a kapujából kimozdult Koncsok fölött tizennyolc méterről löbbölt (!!), labdája a felső lécről pattant vissza a mezőnybe.

A mérkőzés után az elégedett hazai szurkolók legfeljebb csak azon bosszankodhattak, hogy a rengeteg helyzetből a kedvenceik csak hármat értékesítettek. A vesztes csapat szurkolói számára vigasztaló, hogy csapatuk nemhogy nem játszott alárendelt szerepet, de még háromgólos hátrányban sem adta fel.

– Egy kissé nehezen indult a mérkőzés, de aztán sikerült fölvennünk a ritmust – nyilatkozta a lefújást követően Kovács Attila, a hazai csapat nyáron érkezett mestere. – Rendeztük a sorainkat, azt játszották a fiúk, amit kértem, a gyors csatárainkat a vendégek nem tudták megfogni, a helyzeteinkből hármat sikerült gólra váltani, a kiállítás után pedig gyakorlatilag el is dőlt a meccs.

– Többet vártam ettől a mérkőzéstől – nyilatkozta a vendégek mestere, Vojnics Zelics Szasa. – Jól is kezdtünk, ám az elején kihagytuk az óriási ziccerünket, aztán egy korai lövésből megszerezte a vezetést a hazai csapat, érzésem szerint abban a gólban a kapusunk sajnos jócskán benne volt. Ezt követően próbáltuk följebb tolni a játékot. Nem játszottunk jól, de az a véleményem, hogy tizennégy ember ellen nagyon nehéz játszani, főleg az első félidőben volt ez a benyomásom. Az ellenfélnek természetesen gratulálok, remekül játszottak, nem érdemtelenül győztek. A második félidőben már kinyíltunk, ezzel teret adva a kontráknak is. Azzal vigasztalódunk, hogy ha már nem jutunk el az országos tábláig, amely egyébként célunk volt, akkor már inkább essünk ki az elején, mint néhány szerdai mérkőzéssel a lábunkban.

Kecel FC–Bácsalmási PVSE 3–1 (2–0)

Kecel, 200 néző, vezette: Kiss Anikó Tünde (Ézsiás Gábor, Petyarity József)

Kecel: Engler – Horváth Á., Vata (Herczeg R. 74.), Krahulecz, Sendula P. (Ruff 82.), Kovács L., Bajnok, Bányai, Sendula J., Herczeg P. (Bleszák 22.), Csanádi. Edző: Kovács Attila.

Bácsalmás: Koncsok – Hajrulovic, Varga L, Kaszás, Cene, Vuckovic, Sőreg (Kőhalmi 82.), Rudics (Schneider 61.), Velez, Ikotic (Sibalin 67.). Edző: Vojnics Zelics Szasa.

Sárga lap: Horváth Á. a 40., illetve Varga L. a 49., Sőreg az 50. percben.

Kiállítva: Kaszás a 64. percben.

Gól: Bányai a 4., Bajnok a 38., Herczeg R. a 76., illetve Velez a 82. percben.