Madarász Dóra kiválóan helytállt a budapesti vb-n

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán dicsérő jelzőkkel illette Madarász Dóra és Pergel Szandra vb-n mutatott teljesítményét. Kiemelve, hogy Madarász a combsérülése miatt alig tréningezve mutatott remek teljesítményt.

Szerda este eldőlt, hogy nem maradt versenyben magyar játékos az 55. egyéni világbajnokságon. A Budapesten rendezett viadalon a Kecskeméten született, a Kecskeméti Spartacusban pallérozódó, jelenleg a Szekszárd csapatában játszó Madarász Dóra egyesben a legjobb harminckettő, míg párosban (az oldalán Pergel Szandrával) a legjobb tizenhat között búcsúzott.

A nőket irányító Bátorfi Zoltán Madarász és Pergel teljesítményét csak dicsérő jelzőkkel illette, kiemelve, hogy előbbi múlt heti combsérülése után, az utolsó napokban alig tréningezve játszott kiemelkedően a vb-n, s hogy női párosban megnehezítették a világ egyik legjobb duójának, a Szun Jing-sa, Vang Man-jü kettősnek a dolgát.

„Nagyon büszke voltam a nyolcaddöntő alatt, egy-egy labdamenet során csak tátottam a számat” – fogalmazott a kapitány. De tátotta a száját a magyar közönség is a hazai kettős láttán, Madarász és Pergel megmozdulásai után többször is vastaps volt a jutalom, különösen akkor, amikor sikerült elcsípni a harmadik játszmát, és a negyedikben 10:8-nál két szettlabdájuk is volt. A magyar páros pariban volt a második helyen kiemelt kínaiakkal, még akkor is, ha az ázsiaiak végül 4:1-re nyertek. „Örültem volna valamivel jobb sorsolásnak, de most azt mondom, több mint biztató, hogy a kínaiak ellen ilyen játékra voltunk képesek. A negyedik játszmában, amikor szettlabdánk volt, láttuk rajtuk, hogy kicsit remegnek, kár, hogy akkor nem tudtunk élni a lehetőséggel.” – nyilatkozta az Nso.hu-nak Madarász Dóra, aki egyesben óriási meccsen, 1:3-ról fordítva győzte le a holland–kínai Li Jiet, s jutott be ezzel a legjobb harminckettő közé, a folytatásban azonban elvérzett, kikapott a világranglistán tizedik szingapúri Feng Tian-vejtől.