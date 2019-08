Ma megkezdődnek a megyei kupa küzdelmei

Ezen a hétvégén vívják meg az érintett csapatok a Magyar Kupa megyei első fordulójának a mérkőzéseit. Három fordulót kell túlélnie annak, aki szeretne felkerülni az országos táblára.

Aki azt tervezi, hogy egy vagy akár két kupameccset is megnéz, annak érdemes alaposan végigszemléznie a párosításokat, ugyanis izgalmasnak ígérkező kupacsatából nem lesz hiány a hétvégén. A kínálatból kiemelkedik a vasárnap délután esedékes déli rangadó, a megújult Baja és a megye egyben a dobogót célzó Jánoshalma viadala. Kiszámíthatatlan kimenetelű csatát ígér a Kiskunhalas–Kalocsa mérkőzés is, a Kiskunhalas edzőjét, Márton Zsoltot megannyi szál köti Kalocsához, ez azonban inkább motiválja a trénert a paprikaváro­siak ellen, akik Kohány Balázs vezetésével tavaly az amatőr mezőnyből a legtovább jutottak az országos főtáblán. Az SC Hírös-Ép ugyan alaposan belehúzott a sorsolásnál, hiszen a megye egyes címvédőt fogadják, de a műkertvárosiak mentalitását ismerve aligha bánják, hogy éppen azt a nagy halat fogták ki, amelynek a soraiban akár Tököli Attila is pályára léphet. Nem vár könnyű kilencven perc a Kiskőrösre sem a megye kettes Pálmonostora otthonában, Hartán teszi meg az első lépést a felsőbb osztályban az egyik újonc, a Kecskeméti LC. Kiszámíthatatlan párharcnak ígérkezik a korábbi éveket tekintve kupaspecialistának mondható Géderlak és a remek tavaszt produkáló Soltvadkert összecsapása, de megjósolhatatlan a Kecel–Bácsalmás kimenetele is. A Lajosmizse–Akasztó párosításban is elképzelhető, hogy büntetőrúgások erejéig még túlóráznak is a felek. A forduló egyik legérdekesebb és legpikánsabb párosítása a nagy célokat dédelgető Szabadszállás és a megyei első osztályú, újonc Kerekegyháza derbije. A szomszédvári rangadóra óriási erőkkel készülnek a vezetők, a játékosok és a szurkolók egyaránt. Soha rosszabb felvezetést a bajnoki rajthoz.

Szombat, 17 óra

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC, v.: Knap Zoltán (Tinnyei Zsolt, Rácz Zsolt).

Pálmonostora SE–Kiskőrösi LC, v.: Seletye Róbert (Gönczi Pál, Fazekas Mihály).

SC Hírös-Ép–Kiskunfélegyházi HTK, v.: Kóródi Ferenc (Szilágyi Sándor, Kormos Barnabás).

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC, v.: Dobó Sándor (Erdélyi Bence, Túró Kálmán).

Harta SE–Kecskeméti LC, v.: Éreth Attila (Szabó Péter, Domokos Levente).

Szabadszállási SE–Kerekegy­házi SE, v.: Álló Tibor (Farkas Roland, Kapéter Jordána).

Vasárnap, 17 óra

Kecel FC–Bácsalmási TVSE, v.: Kiss Anikó Tünde (Ézsiás Gábor, Petyarity József).

Géderlaki KSE–Soltvadkerti TE, v.: Kiss Sándor (Juhász László, Kaszala Mihály).

Bajai SK–Jánoshalmi FC, v.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).