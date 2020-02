Ligaértekezletet tartott a BKMLSZ

A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Igazgatósága a szokásos év eleji ligaértekezletét ezúttal is Jakabszálláson, az Aero Hotelben tartotta meg.

A rendre a tavaszi és az őszi rajt előtt sorra kerülő eseményre ezúttal is a megyei első, másod- és harmadosztályú egyesületek képviselőit hívták meg. A jelenlévőket Losonczy László igazgató köszöntötte. Az értekezlet megkezdése előtt a sportvezetők egyperces néma felállással emlékeztek Alföldi Albertre, a Hajós FC elnökére, edzőjére. Losonczy László beszélt arról, hogy minden egyesületnek megpróbálnak segíteni, bármilyen problémájuk is akad. A legfontosabb ahhoz, hogy ezt megtehessék, hogy az érintett időben szóljon. Mivel az átigazolási idő február 14-én éjfélkor lejárt, azt követően átigazolni játékost már nem lehet. Régebben lehetőség volt némi rugalmasságra, ma azonban már nincsen, mert nem engedi a rendszer. – A kockás papírok időszaka lejárt, most már elektronikus úton történik szinte minden – hangsúlyozta.

Problémaként vetette fel, hogy a sportorvoslás országos szinten nincs megoldva, rendre nagy a zsúfoltság a sportorvosoknál. Annyit lehetne tenni, hogy ne mindenki februárban és júliusban menjen sportorvoshoz. A többi hónapban is lehet, mert akkor nincs akkora igény. Másik problémaként az edzőtovábbképzést említette. Véleménye szerint az alaptanfolyamra minden jelentkezőt fel kellene venni, mert aggasztóan kevés a papírral rendelkező edző. Ha alkalmatlan a jelentkező, az úgyis hamar kiderül. Beszámolt arról, hogy egy felmérés szerint csak Bács-Kiskun megyében nem csökkent a csapatok száma. Igaz, a megyei II. osztályban csak huszonhat szerepel a lehetséges harminckettő helyett. A megyénkben van elegendő játékvezető, de országos szinten ezzel is gondok vannak. Sok a fiatal, éppen ezért a megyei igazgató azt kérte, hogy türelemmel legyenek irántuk.

Török Tibor, a versenybizottság elnöke arról beszélt, hogy sok helyen a játékvezetőt az első számú közellenségnek tartják. Emiatt büntetni is kellett egyesületeket. Volt csapat, amelynek minden hazai mérkőzésére ellenőrt kellett küldeni. Már az őszi második, harmadik fordulóban előfordultak létszámhiányos kiállások, de olyan is, hogy hamis igazolással játszottak labdarúgók, és így jogtalan előnyhöz jutott a csapat. Ha a játékvezető észreveszi, hogy valaki hamis igazolással akar pályára lépni, kérheti a labdarúgó arcképes igazolványát, aki köteles azt odaadni. Ha nincs nála, a játékvezető megtagadhatja a pályára lépését. Korábban nem volt jellemző a sportorvosi manipuláció, de újabban már erre is volt példa.

Ezután Kerpics Ferenc versenyszervező vette át a szót. Elmondta, hogy: ahogy a korábbi években is, a nemzeti ünnepeken az idén sem lehet bajnoki mérkőzéseket játszani. Mivel az idei évben március 15-e vasárnapra esik, így azon a hétvégén a forduló összes mérkőzését szombaton bonyolítják le mind a három osztályban. Egyúttal felhívta azoknak az egyesületeknek a figyelmét, amelyek az elkövetkezendő bajnokságban a megyei első osztályban szeretnének játszani, hogy április 10-ig kell beadniuk a licenc­ kérelmüket. A megyei másodosztályból a két bajnok juthat fel automatikusan az első osztályba. Amennyiben a győztes nem él a lehetőséggel, akkor a feltöltési szabályt kihasználva más is osztályt válthat, ha az első hatban végez. A következő bajnokságtól kezdve, a pályahitelesítés alkalmával már azt is nézni fogják, hogy az egyesületnek van-e defibrillátora. Megemlítette azt is, hogy az MLSZ hajlik arra, hogy az utánpótláscsapatoknak nem feltétlenül a saját településről kell kikerülnie, lehet más községből vagy városból is. Nagy valószínűséggel a következő bajnokságban már így lesz, mondta Kerpics Ferenc.