Létkérdés a pontszerzés Kécskén

Az elmúlt hétvégén győztesként hagyta el a pályát a tiszakécskei csapat, a Dorog otthonában gyűjtötte be a három pontot. Szerdán újabb mérkőzés vár az NB. II.-es gárdára, a nagy múltú Szombathelyet fogadják.

– A dorogi három pontra olyan szükségünk volt, mint egy falat kenyérre – nyilatkozta Preklet Csaba, a Tisza-partiak védője. – Nem volt egy szép játék, igazából a pálya sem volt erre alkalmas, de azt gondolom, hogy stabilak voltunk. Az utolsó öt fordulóból, ami még ebben az évben hátra van, kettő előrehozott mérkőzés. Ezeken a találkozókon nem a szép játékra kell rámenni, hanem arra, hogy racionálisan, stabilan védekezzünk. Sajnos elég sok gólt kaptunk, ami korábban nem volt a Tiszakécskére jellemző. Remélem, hogy tudjuk stabilizálni a védekezésünket, és minél több pontot ki tudunk hozni a hátralévő mérkőzésekből. Ha nem, akkor bajban lehetünk. A csapat is érzi azt, hogy valami nem jó. Változtattunk elég sok dolgon. Edzőváltásunk is volt. Csákváron hoztunk egy bravúros döntetlent az akkori listavezetőtől, utána itthon kaptunk egy ötöst a Budaörstől, ami csapásként érte a csapatot. A Budaörs mindig ilyen mérkőzéseket játszik. Az a találkozó is lehetett volna akár 6–6 is. Utána kielemeztük a hibákat. A mostani dorogi meccsen sikerült javítani az edzések által, amit az „új” edzőnk, Virágh Ferenc levezényelt. Bízom benne, hogy a csapat követni fogja az edzői utasításokat, és ezáltal további pontokat tudunk szerezni. Most úgymond kiesési rangadók következnek, mindjárt szerdán a Szombathely ellen. A Soroksár is bukdácsol, utána pedig a két előrehozott találkozó, az Ajka és a Békéscsaba elleni mérkőzés következik. Ezek döntőek számunkra.

A Szombathely az elmúlt bajnokságban még a legmagasabb osztályban játszott, most viszont a másodosztály alján szerepel. Preklet Csaba ellenük arra számít, hogy a vendégek többet fogják birtokolni a labdát. A NB I. és az NB II. között szerinte is óriási a különbség. A másodosztályban sokkal jobban rámennek az agresszív letámadásos játékra. Sokkal jobban dominál a testi kontakt, mint a futballozni tudás. Annyira nem jön ki, ha valaki jól tud futballozni. A Szombathelyben több jobb játékos van, mint a Tiszakécskében, többször játszottak az NB I.-ben, de ha ugyanazt az agresszív mentalitást alkalmazzák ellenük, mint a Dorog ellen, akkor nem lehet gond. A helyzeteket pedig ki kell használni. Sokszor beleestek már abba a hibába, hogy kimaradtak a helyzetek, és utána kapták a gólokat. Preklet Csaba egyébként jól érzi magát Tiszakécskén, a nyáron Ceglédről igazolt át. Néhány játékost már korábbról is ismert. Az első pár nap kicsit nehezebb volt, de ez minden új játékosnál így van. Utána sikerült beilleszkednie, és a csapat is elfogadta. – Bízom abban, hogy minél több mérkőzésen tudom segíteni a csapatot azzal, hogy nullára hozzuk le a mérkőzéseket, mert védő poszton szerepelek, és nagyon bosszant a rengeteg kapott gól. Ez elég fájó pont, és remélem, hogy ezen tudunk javítani. Ha igen, akkor feljebb kerülhetünk a tabellán, mert az NB II.-nek a hátsó mezőnye nagyon együtt van. Aki egy-két mérkőzést nyer, az feljebb tud menni a tabellán. Ez fordítva is igaz, egy-két vesztes mérkőzés után azonnal a kieső zónába lehet kerülni. Remélem, hogy jól fogunk kijönni a hátralévő mérkőzésekből. Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni. Az edzéseken látszik, hogy mindenki akar, persze ez korábban is így volt, csak nem jöttek az eredmények. Preklet Csaba még hozzátette, hogy az NB II. nem egyszerű bajnokság.