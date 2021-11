Lendületet kellene venni

A Kecskeméti TE-Hufbau a Merkantil Bank Liga 16. fordulójában a Dorogi FC-t fogadja vasárnap 13 órás kezdéssel a Széktói Stadionban. A sűrű hétre hangoló lila-fehéreknek mindenképpen szükségük lenne hazai pályán egy sikerre, ami lendületet adhatna az őszi szezon hajrájához. Egy dolog biztos, most sem lesz könnyű dolga az újoncnak.

A KTE a válogatott szünet előtt Szegeden kapott ki 2–0-ra, így talán a pihenő nem is jött a legrosszabbkor a lila-fehéreknek. Szabó István csapata a fordulót a 4. helyről várja, míg a Siófokot 4–1-re legyőző Dorog 10. a tabellán. Kecskeméten egyelőre most is csak a soron következő bajnokival foglalkoznak egyelőre.

– Nem szeretek távolabb nézni, mint a következő meccs, most a Dorog ellen készülünk – mondta Szabó István, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – Erős csapatról van szó, amit játszani akarnak, abban kifejezetten jók. Nem lesz könnyű dolgunk most sem, ráadásul a szegedi mérkőzés kapcsán tanulság volt, hogy ennyi forduló után már egyre jobban fel tudnak belőlünk is készülni az ellenfelek, változtatnunk kell a játékunkon. Bízom abban, hogy ezt sikerrel tesszük majd. A Dorog esetében látható, hogy a Vasas ellen nem működött az elképzelésük, viszont a Siófok ellen nagyon magabiztosan tudtak nyerni. Szervezett védekezésből, gyors átmenetekkel játszanak, de bízom abban, hogy fejtörést tudunk okozni majd nekik – tette hozzá a tréner.

A KTE gólvágója, Lukács Dániel szerint fejben kell erősnek lenniük a hajrában, itt már a mentális tényezők dönthetnek el egy-egy nagyon fontos találkozót.

– Itt már nem a fizikális tényezők, illetve az erőnlét a döntő, hiszen 15 meccset lejátszottak a csapatok.

Nagyobb részben fejben kell itt már rendeznie magát mindenkinek.

Nem úgy kell készülni erre az időszakra, hogy már csak öt meccs van hátra, hanem ugyanúgy 110 százalékra kell törekedni, ahogy eddig is – mondta Lukács Dániel, a KTE támadója.

A Dorog elleni meccs megalapozhat egy jó hajrának, de a nyolcgólos csatár szerint minden mérkőzés ugyanolyan fontossággal bír, teljesen mindegy, hogy éppen kit kellene legyőzniük a pályán.

– A véghajrában minden meccs fontos, nem azt nézegetjük, kivel találkozunk majd egy-két kör múlva, most a Dorog élvez prioritást – tette hozzá Lukács Dániel a meccs kapcsán.

A bajnokságból még öt forduló van hátra ebben a naptári évben, ezeken szeretné a lehető legtöbb pontot begyűjteni a Kecskemét. Szabó István ugyanakkor jósolni nem szeretett volna, a legfontosabb az, hogy mindenki ellen a maximumot nyújtsák.

– Nem határoztunk meg pontszámot a hajrára. Nagyon rosszul venné ki magát, ha 15 pontról beszélnék, de az is, ha kevesebbről. Mindig úgy gondolkozunk, hogy egy adott meccsre érdemes koncentrálni, hiszen a sportban és az életben annyi minden történhet, ami felülírja az elképzeléseket, gondolok itt például nem várt sérülésekre. Maximálisan jól akarunk teljesíteni, minden mérkőzésen a lehető legtöbbet akarjuk kiadni magunkból, hogy minél jobb helyen zárjunk az őszi szezon végén – zárta gondolatait Szabó István.

A Széktói Stadionban továbbra is szükség van a védettségi igazolványra, illetve a friss kormányrendelet értelmében a lelátón nem, de a létesítmény zárt tereiben kötelező a maszk viselése.