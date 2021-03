Lelépte idegenben a sereghajtót a KTE

Az NB III. Közép csoportjában éllovas Kecskeméti TE HUFBAU a bajnokság 26. fordulójában a sereghajtó Majosi SE vendége volt. A mérkőzés és eredménye a papírformának megfelelően alakult, a pontok sorsa ráadásul már a félidőre eldőlt.

Sokat nem kellett várni Majoson az első lila-fehér gólra, hiszen már a 3. percben megszerezték a hírös városiak a vezetést, Jakab távoli lövése pattant a kapuba a jobb kapufáról, 0–1. A gyors gól megadta a mérkőzés alaphangját, a hazaiak folyamatos nyomás alatt voltak, amit sokáig nem is bírtak: a 14. percben Constantinescu tört kapura egy megszerzett labda után, majd ziccerben ki is lőtte a jobb alsót, 0–2. Bár a hazaiak ezt követően Nagy Zsolt révén helyzetbe kerültek, a folytatásban megint csak a kecskeméti lehetőségek sorjáztak, és a 23. percben Puskás beadását Jakab váltotta gólra, 0–3-ra alakítva az állást. A félidő hajrájában aztán gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést a lila-fehérek, a 40. percben előbb Nagy István talált be szabadrúgásból (0–4), majd két percre rá Károly bombázott közelről a hazai kapuba egy lécről lecsorgó labdát (0–5).

A fordulás után mindkét csapat kihasználta cserelehetőségeit is. Érezhető volt, hogy a lényegi kérdések már az első negyvenöt perc után eldőltek. A kecskeméti kapusnak, Mészárosnak az 50. percben már védenie is kellett: a hazai Nagy próbálkozott emeléssel, de továbbra is mezőnyfölényben futballozott a KTE. A 61. percben Károly, két percre rá Jakab veszélyeztetett, majd a 67. percben a csereként beálló Asztalos lövését egy hazai védő vágta ki a kapu torkából. A 71. percben a vendégvédelem figyelme egy kissé ellankadt, amit a hátrány dacára is lelkesen küzdő hazaik Bognár révén ki is használtak (1–5). A becsületgólra szinte azonnal érkezett a válasz Károly révén, aki több védőt is lecselezve volt eredményes, és alakította ki a 74. percben az 1–6-os végeredményt. Helyzetei még a hajrában is voltak a KTE-ek, újabb gól azonban már nem esett.

Majosi SE–KTE HUFBAU 1–6 (0–5)

Bonyhád-Majos, vezette: Altorjay Áron (Schweighardt Dániel, Nagy Márk.

Majosi SE: Genzler (Komáromi 46.) – Ledneczki, Kugli, Hock (Lizák 46.), Kovács G., Petrovics, Pál A. (Szeiler 62.), Nagy N., Simó (Bognár 58.), Pál M. (Vituska 46.), Nagy Zs. Vezetőedző: Tihanyvári László

KTE: Mészáros – Puskás G., Gál, Koszó, Grünvald – Károly, Nagy I. (Ludasi 69.), Szalai (Pantelisz 80.) – Constantinescu (Lukács 51.), Tóth, Jakab (Asztalos 69.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gól: Bognár (71.) ill. Jakab (3., 23.), Constantinescu (14.), Károly (42., 74.)

Sárga lap: Hock a 26., Petrovics a 47. percben.

– A minden tekintetben jobb Kecskemét megérdemelten nyert, annak ellenére is, hogy az első négy gólunk kapitális hibákból született – értékelt Tihanyvári László, a Majos mestere. – A két csapat közti erőkülönbség nem kérdéses. Sok sikert a Kecskemétnek, kívánom, hogy nyerjék meg a bajnokságot.

– Gratulálok a csapatnak, mert úgy álltak bele a srácok a meccsbe, ahogy azt megbeszéltük, jól alkalmazkodtak a körülményekhez is – tekintett vissza a találkozóra Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Koncentráltak voltunk, főleg az első félidőben, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. A második félidőben már kicsit nyugodtabbak voltunk, nem is pörögtünk úgy, ahogy az elsőben, de amit elterveztünk, azt megvalósította a csapat, sikerünk ilyen különbséggel is megérdemelt.

