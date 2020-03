Legyőzte otthon az Ózd a KTE-t

A középmezőnybe zárkózni igyekvő Ózdi KC vendége volt a hétvégén a KTE-Piroska Szörp a férfi NB I/B 15. fordulójában. A végig kiélezett, szoros mérkőzésen az első félidei kecskeméti vezetés után a hazaiak fordítani tudtak, és otthon tartották a három pontot.

Az első játékrészben a kezdés után kétgólos előnyre tett szert a KTE, a hazaiak azonban 4–4-re egalizáltak. 8–8-as állás után ismét rendre a KTE-nél volt az előny, igaz, jelentősen elhúzniuk a kecskemétieknek nem sikerült. Egyszer sikerült háromgólos előnyre is szert tenniük, megtartaniuk azonban nem. 13–13-nál újra egál volt az állás a Szepesi vezérelte ózdiak és a gólokat egyenletes elosztásban lövöldöző hírös városiak között, és végül 15–14-es vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. .

A második játékrész elején került először előnybe a hazai gárda, mindjárt egy 3–0-ás rajttal megfordította az állást. Egészen az 50. perc tájáig tartotta ezt a különbséget a két csapat, azután a KTE a legrosszabbkor esett ki a játék ritmusából, mégpedig az utolsó tíz percben. Ebben játszhatott némi szerepet az is, hogy a játékvezetők kecskeméti véleményem szerint talán indokolatlanul sokszor vették el tőlük a labdát, és ezt nehezen dolgozták fel a vendégek. Nagy Mátét reklamálásért ki is állították, majd a kecskeméti kispad is kapott egy sárgát. A feszült hangulatban záruló mérkőzésen végül 31–27 arányban a hazai csapat győzött.

A vereség dacára a KTE-Piroska Szörp második helyét nem fenyegeti veszély. A kecskemétiek hétvégén újra hazai pályán játszanak, az FTC U21-es csapatát fogadják péntek este 19 órakor a Messzi István Sportcsarnokban.

– Az Ózd nagyon sok játékelemben, sőt, szinte majdnem mindegyikben jobb volt, mint mi – nyilatkozta a lefújást követően Bencze József. – Nekünk azonban csak öt-tíz perces olyan periódusaink voltak, amikor támadásban azt tudtuk játszani, illetve úgy tudtunk védekezni, ahogyan szerettünk volna, és sajnos ez ma nem volt elég. Nem voltunk elég türelmesek hátul a hazaiak hosszú lefolyású támadásaival szemben, támadásban pedig sok gyermeteg hibát követtünk el, ami a mai napon nem fért bele.

ÓAM-Ózdi KC–KTE Piroska Szörp 31–27 (14–15)

Ózd, vezette: Bátori, Szécsi.

Ózd: Manojlovity (Nagy D.), – Benák 2, Nyeste 4, Herczegh 9, Szepesi 1, Csépányi 1, Tóth P. 4, Molnár 1, Bécsi 1, Zsigmond 2, Nagy A. 2, Hangyel 4. Edző: Závodszky István.

KTE-Piroska Szörp: Szél (Podoba) – Tóth N. 1, Bíró 6, Kis D., Csordás 7, Füstös 3, Kátai 1, Berkes 2, Forgács 1, Mazák, Szrnka 2, Nagy M 4. Edző: Bencze József

Kiállítások: 8 illetve 12 perc.

Hétméteresek: 2/1 illetve 2/2.