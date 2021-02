Legyőzte a Szegedet a KTE

Az NB III.-as rajtra készülő KTE-HUFBAU a Szegedi VSE-t fogadta felkészülési mérkőzésen, pénteken. A kecskeméti csapat a találkozót végig irányítva, megérdemleten nyert.

Gombos Zsolt, a hírös városiak vezetőedzője ezúttal kísérletezésre is felhasználta a mérkőzést, az első félidőben három védővel állt fel a hazai csapat. A vezetést hamar megszerezték, egy kezezés után Károly végezhetett el büntetőt az 5. percben, amit higgadtan be is lőtt, 1–0. A folytatásban is jobbára a hazaiak birtokolták a labdát, ám a 18. percben, egy szegedi támadás során nem voltak elég határozottak, így egy jobbról középre lőtt labdára aztán Papp érkezett és lőtte a léc alá, 1–1. Négy perccel később egy rövid szegedi felszabadítás pont Károlyt találta meg, aki aztán 15 méterről ki is lőtte a bal alsót, 2–1. A szünet előtt növelték az előnyt a lilák, Grünvald beadására Lukács érkezett a lehető legjobb időzítéssel, és a hálóba passzolt a 28. percben, 3–1.

A második félidőre szerkezetet váltott Gombos Zsolt, ez az időszak is kísérletezésről szólt, amibe természetesen ilyen komoly terheléssel járó időszak után hibák is csúsztak. Ez elsősorban a kapu előtt volt érezhető, igaz, a vendégeket azért alig engedték helyzetbe kerülni. Ez a játékrész is hozott egy gólt, a 83. percben Ludasi tekert középre jobbról, beadását Kotroczó bólintotta a kapuba, 4–1.

KTE: Lékai (Mészáros 46.) – Gál, Koszó, Szalai G. (Kuchta 70.) – Tóth, Károly (Bodor 75.), Nagy (Ludasi 75.), Grünvald – Lukács (Kotroczó 75.), Constantinescu (Asztalos 75.), Jakab (Hatvani 84.).

Gól: Károly (5., 22.), Lukács (28.), Kotroczó (83.) ill. Papp (18.)

Gombos Zsolt, a hazaiak vezetőedzője így értékelt: – A mérkőzés elérte a célját, mindenki megkapta a megfelelő terhelést, a mai napon ez volt a legfontosabb számunkra. Ez a hét is erős volt ilyen szempontból, a játék így most másodlagos volt. Amit kértem, amit megbeszéltünk, abban partnerek voltak a játékosok a mérkőzés során. Ma már sokkal több időt kapott mindenki, többen 90 percet is, hiszen két hét múlva rajtol a bajnokság. Az eredmény ránk nézve jó, de most sem kell ebből komolyabb következtetéseket levonni.

A KTE HUFBAU február 20-án, 13 órakor a III. Kerület vendégeként zárja le a felkészülést.