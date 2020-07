Legyőzte a Sárbogárdot a Kiskőrös

A Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő, a hétvégén a Jánoshalma elleni hazai kupamérkőzésre készülő Kiskőrösi LC a Fehér megyei első osztályban a tavasszal az 5. helyen zárt Sárbogárddal játszott előkészületi mérkőzést a hétvégén. Miskovicz Bálint csapata 2–0-s első félidei vezetést követően 3–1 arányban nyerte a mérkőzést.

– Jó iramú, jó mérkőzést játszottunk a Fejér megyei bajnokság 5. helyezettjével, amely ezen a találkozón sok fiatalt szerepeltetett – nyilatkozta kérdésünkre a Kiskőrös vezetőedzője, Miskovicz Bálint. – Mi tagadás, a csapatomon még érződik a mögötte levő három, négy hónapnyi leállás. Erőnlétileg még nem tartunk ott, ahol kellene, hiszen kevés edzőmérkőzést játszottunk. De a csapat a Sárbogárd elleni mérkőzésen koncentráltan és tulajdonképpen gólerősen játszott, hiszen sok helyzetet kidolgozva mégiscsak háromszor találtunk be a Fejér megyei 5. kapujába. Kezd kialakulni a csapat, tulajdonképpen majdnem egyben is maradt a társaság, hiszen csak a Geiger és a Kapus Patrik távozott, helyettük pedig érkezett a Filus Gábor és Mihály Dávid. Utóbbi Izsákról, most láttam először játszani, és nagyon jó benyomást tett rám. Folytatjuk a munkát, van még két-három edzésünk a kupamérkőzésig, az erőnléten remélhetőleg tudunk még addig javítani. De az látszik, hogy a közelmúltban a heti három edzés és három edzőmérkőzés kevés volt.

– A tervünk ezzel együtt az, hogy továbbjutunk a kupában, és a hétközi edzések mellett kupamérkőzéseket vívunk hétvégente – folytatta az edző. – Nehéz ellenfelet kaptunk, de ennek ellenére tovább szeretnénk jutni, tehát nem vesszük félvállról a kupát. De természetesen van egy B tervem is, kiesés esetén Tolna, illetve Fejér megyei csapatokkal kötünk le edzőmérkőzéseket, ezt nagyon előre tervezni ugyebár nem lehet, hiszen meg kell várni, hogy a másik megyében is ki esik ki, ki jut tovább. De mi maradunk az A tervnél, maximális komolysággal készülünk a Jánoshalma elleni kupameccsre, a csapat egyben van, a közösség továbbra is kiváló, ez ad okot a bizakodásra már most, az augusztus 1-i mérkőzés előtt is.

Kiskőrösi LC–Sárbogárd 3–1 (2–0)

Kiskőrösi LC: Ámann Márk – Madácsi Gábor, Hajnal Gábor, Mokrickij Viktor, Vajda Brendon – Nagy Attila, Rácz Dominik, Pintyi Rolnad – Dunai Rudolfm Salami Eugene, Simon Dominik. Csere: Tóth Z. (kapus), Filus, Breznyán, Petrovics, Tóth Ákos.

A kiskőrösi gólszerzők: Simon, Nagy A., Tóth Á.