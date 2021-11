Legyőzte a listavezetőt a Tiszakécskei LC

A Merkantil Bank Liga NB.II-es labdarúgó bajnokság 15. fordulójában a Tiszakécskei LC csapata a Vasas FC gárdáját fogadta. Ezen a mérkőzésen az első és az utolsó helyezett játszott egymás ellen.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

A vendégek nem titkolt szándéka az, hogy megnyerjék a bajnokságot és feljussanak az első osztályba, ezzel szemben a hazaiaknak a tisztes helytállás és a bennmaradás a céljuk. A két csapat eddig hat alkalommal, kétszer az élvonalban, négy alkalommal pedig a másodosztályban játszott egymás ellen, amiből öt Vasas győzelem született, és egyszer döntetlen lett az eredmény. Ez utóbbi találkozó 2018-ban volt és a jelenlegi játékoskeret közül Csáki Róbert, Horváth Adrián, Oláh Máté és Gréczi Gábor lépett pályára. A mostani mérkőzésen a tiszakécskeiek jó játékkal és meglepetéssel szerették volna kiszolgálni szurkolóikat, és ez sikerült is nekik.

Nem kezdett megilletődötten a Tiszakécske. Már az első perctől kezdve bátran kezdeményeztek, sokkal több támadást vezettek, mint a vendégek. Ennek meg is lett az eredménye, mert 23. percben Heffler, a Vasas térfelének közepén kapott labdát, mivel nem támadtak meg senki, néhány lépés után, mintegy húsz méterről kilőtte a jobb felső sarkot 1–0. A vendégeknek is voltak akciójuk, de igazi ziccert nem tudtak kialakítani. A második félidőben mindent egy lapra tett fel a Vasas, folyamatosan támadtak. A 49. percben Feczesin bombáját a felső lécre tolta Holczer. Továbbra is lendületben maradt a Vasas, de a tiszakécskei védelem jól állt a lábán, nem egyszer a védőkről pattant ki a labda. A Tiszakécske őszi eddigi legjobb játékával legyőzte a listavezetőt. A nézők felállva tapssal köszönték meg a jó játékot.

Tiszakécskei LC–Vasas FC 1–0 (1–0)

Tiszakécske, 500 néző, Vezette: Dolnegó Bálint (Belicza Bence Péter, Sinkovicz Dániel)

Tiszakécske: Holczer – Vachtler, Csáki, Kiprich, Farkas A., Uzoma, – Oláh, Erdei C., Kovács B. – Heffler, Zádori. Vezetőedző: Visinka Ede

Vasas: Jova – Szivacski, Otigba, Iyinbor Silye – Hinora, Hidi, Pátkai M., Berecz Zs. – Hinora Feczesin R. (Márkvárt 34.), Radó. Asszisztens edző: Desits Szilárd

Gólszerző: Heffler 23.

– Mindenki tisztában volt azzal, hogy a listavezető ellen játszottunk, és ez nem lesz könnyű mérkőzés, nyilatkozta a mérkőzés után Visinka Ede. – Elismerem, nem választottunk szép taktikát, de ez hatékony volt. A Vasas sokszor lenyomott bennünket, de megúsztunk egy pár szituációt, főleg az első félidőben, amikor átlövésekből voltak lehetőségeik. Hősiesen küzdöttek a srácok. A második félidőben taktikát váltott a Vasas, veszélyesebbek lettek az íveléseik, de ezt kicsivel jobban tudtuk hatástalanítani, mint az első félidői játékukat. Hősök a játékosok, óriásit küzdöttek. Nagyon örülök, hogy két győzelmet arattunk egymás után, remélem, hogy lesz szebb játék is, de a mai napon csak az eredményre játszottunk. Az elmúlt hetekben nagyon jól edzettek a fiúk, az első játékostól az utolsóig mindenki egy irányba húz, úgy a stáb, mint a vezetőség. Ez a pályán is látszik és ez most eredményességben is megnyilvánult. Megyünk tovább. Most lesz egy kéthetes szünet kicsit tudunk fújni, de megünnepeljük ezt a győzelmet. Dolgozni kell tovább, van öt mérkőzés még hátra az őszi szezonból remélem, hogy abból is ki tudjuk hozni a maximumot.

– Gratulálok a hazai csapatnak, amit terveztek azt meg tudták valósítani, mondta Desits Szilárd. – Nem adhatunk senkinek sem egy félidő előnyt. A második játékrészben felborult a pálya, meg voltak a lehetőségeink, de nem jöttek be. Egy olyan csapatnak, mint a mienk, aki bajnokságot akar nyerni nem csak szövegben, de tettekben is meg kell mutatni, hogy mit tud. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények vannak, hogy nyomás alá helyez az ellenfél. Most hiányzott az agresszivitás a játékunkból. Az elején csak játszogatunk, de ez kevés, bele kényelmesedtünk a magunk kis futballjába és ebből ez jött ki.