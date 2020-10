Legyőzte a Helvécia a Fülöpszállást

A megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 7. fordulóban az előző kör után a 8. helyen tanyázó Helvécia a 11. Fülöpszállást fogadta. A küzdelmes, végig kiegyenlített és szoros mérkőzést a helyzeteit jobban megbecsülő hazai csapat nyerte meg.

A Helvécia csapatát lényegében három keretből gyúrták össze az idén őszre: a megyei másodosztályból a tavalyi idény után visszalépett csapat tagjaiból, a már tavaly is a megye háromban szereplő második csapatból, illetve igyekeznek egyre több ifi játékost is beépíteni a felnőtt keretbe. A felnőtt keret edzője továbbra is Timár Zoltán.

Nehezen indult az ősz a Helvécia számára, hiszen három vereséggel rajtoltak, de aztán Ágasegyházán az első bajnoki pontjukat is megszerezték, majd az 5. fordulóban több mint egy év eltelte után újra győzelemnek örülhettek a helvéciaiak. Azóta jó passzban van a csapat. – Továbbra is az az alapfilozófiánk, hogy szeretünk focizni, azért csináljuk. Persze hogy a kedv meglegyen, ahhoz azért nem árt olykor győzni – nyilatkozta Timár Zoltán, a helvéciaiak játékos-edzője.

A Fülöpszállás előtt az idei szezonban nincs különösebb célkitűzés, ugyanis ezt az évet a csapatépítésre szánják. A nyáron a megyei első és másodosztályból is igazoltak játékosokat. Elsősorban Izsákról hoztak haza helyi játékosokat, Marcsó Tamás, Csordás Zoltán, Víg Gábor személyében, őket kísérte Varga Tibor, szintén Izsákról, és Szabadszállásról érkezett Fülöpszállásra Kovács Péter és Földes Lóránt. A klubnál az elsődleges cél tehát a friss igazolások beillesztése a csapatba. Az őszi idényben elért eredményeken az erősítések még nem látszanak meg, de egyre több a biztató periódus a bajnoki mérkőzéseken – nyilatkozta Deák Sándor, a gárda játékos-edzője.

Nyárias időben kezdték meg a mérkőzést a csapatok, de a kellemes idő a küzdőszellemre nem hatott negatívan, nagy energiákat fektettek a játékba. A 9. percben a vendég Varga Tibor védett vetődve, a kipattanót Dunai lőtte rá, egy védő azonban szögletre mentett. Tíz perccel később Dunai elé löbböltek remek ütemben egy labdát, be a leshatár mögé, Dunai megindult, egyedül vihette a vendég kapusra, Varga azonban remek ütemben jött ki és tisztázni tudott. A 26. percben egy vendégakció során Jóni kapott labdát balról, továbbtette Csordás elé, aki jobbról, nagy helyzetből lőhetett, de egy védő belelépett a bombába. A 36. percben a hazaiak végezhettek el szabadrúgást, lövés helyett azonban legurították Szabadinak, aki jobbról azonnal a kapura pöccintett, labdája a felső lécről jött vissza. Kiegyensúlyozott és kiegyenlített, férfias küzdelem folyt a pályán a félidő lefújásáig, kevés igazi helyzettel.

A második játékrészt mintha kicsit álmosan kezdte volna mindkét csapat, bár a hazaiak részéről ez lehet, hogy csak altatás volt? Ugyanis a 3. percben Dinnyés indította remek ütemben a leshatár mögé belépő Bálindot, aki középütt kilépett, és 18 méterről a kiinduló kapus mellett higgadtan a jobb alsó sarokba helyezett, 1–0. Ahhoz képest, hogy az első félidőben mekkora küzdelem ment minden labdáért, mintha olcsón adták volna a vendégvédők ezt a gólt. Két perccel a vezető gól után Csordás küldött meg nagy lövést a hazai kapura, a labda azonban kipattant a védőkről. Öt percre rá ismét Csordás próbálkozhatott, egy előrevágott labdát kapásból küldött kapura húsz méterről, a hazai hálóőr, Horváth azonban mentett. Óriási erőfeszítéseket tett a vendégcsapat az egyenlítés érdekében, de a hazai védelmet megbontaniuk ritkán sikerült. A 79. percben Deák lőhetett középről, 17 méterről, középre tartó lövése Horváth melléről kipattan ugyan, de így is tisztázott a hazai portás. A 83. percben Csordás vitte ki a tömegből jobbra a labdát, éles szögből leadott lapos lövése azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. Az ellenakció során Bálind tört be jobbról, de a kivetődő Varga szögletre mentett. A 86. percben adódott a legnagyobb lehetőség a vendégek előtt, de Víg remek fejesét kiütötte Horváth, a kipattanót pedig Csordás ráküldte ugyan, de a hazai kapus akkor is menteni tudott. A 87. percben eldőlt a mérkőzés, Dunai ugratta ki remek ütemben Bálindot, aki higgadtan a bal alsó sarokba gurított, 2–0. Nagy küzdelmet vívott a két csapat, a hazai csapat a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten tartotta otthon a három pontot, ugyanakkor a vendégek is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ponttal távozzanak. Ez ezúttal nem sikerült.

Timár Zoltán, a Helvéciai SE játékos-edzője: – Egy jó ellenféllel szemben sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a mérkőzést úgy, hogy egy-két ziccert még ki is hagytunk.

Deák Sándor, a Fülöpszállás játékos-edzője: – Hajtós kis meccs, volt, sajnos a helyzeteket ma sem bírtuk kihasználni, ez már a negyedik meccs, amikor képtelenek vagyunk betalálni az ellenfél kapujába. Erre kell valami megoldást találni. Gratulálok a helvéciai csapatnak, ők is hajtottak, mi is, véleményem szerint ugyanakkor egy döntetelen talán igazságosabb lett volna. De a focit gólra játsszák, ők kétszer betaláltak, mi pedig egyszer sem. A szurkolóinkak ugyanakkor szeretném megköszönni, hogy ismét nagy létszámban elkísértek minket.

Helvéciai SE–Fülöpszállási SE 2–0 (0–0)

Helvécia, 100 néző, vezette: Rabi József (Kocsit Tamás, Golovics Attila)

Helvécia: Horváth M. – Cári (Jánosity), Csorba A., Palásti, Szabadi (Csorba Z.), Dunai, Bálind (Csorba Z.), Tamás (Menich), Dinnyés, Börönde, Tímár (Juhász.) Játékosedző: Tímár Zoltán.

Fülöpszállás: Varga – Pataki, MArcsó (File), Víg, Dóka, Jóni (Kovács B.), Csordás, Kovács P. (Deák), Földes, Nagy A., Andó. Játékos-edző: Deák Sándor.

Gól: Bálind a 48., és a 87. percben.

Sárga lap: Cári a 14., Bálind a 45., ill. Csordás a 87. percben.