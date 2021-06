Legendássá nyúlt döntőben lettek kupagyőztesek a kecskeméti dartsosok

Fennállása legnagyobb sikerét érte el a két éve az első osztályban szereplő Hírös Hunok Darts Club Kecskemét a 2021-es év darts Magyar Kupa döntőjében. A kupamenetelés ugyanakkor nem csak a megszerzett trófeáról marad emlékezetes, hanem a döntő összecsapásról is, amely – mind az időtartamát, mind az alakulását tekintve – már a befejezése pillanatában bevonult a kecskeméti sportlegendák világába.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Június 4. és 6. között összesen öt darts versenynek adott otthont az Érd Aréna, a második érdi darts hétvége keretében. Megrendezték az Érd Opent, a Dreher Steel egyéni nemzeti bajnokságot, a Dreher szabadidőkártyások bajnokságát, a Steel Hungarian Paradarts Grand Prix-t és a Steel Csapat Magyar Kupát. Az első osztályba két éve feljutott, és azóta egyedülálló módon az első-, a másod-, és a harmadosztályban is szereplő kecskeméti Hírös Hunok Darts Klub az idén az öt viadal közül az utolsóra, a kupára regisztrált. Szitás Gábor csapatkapitány a Balla Szabolcs, Csorba Zoltán, Tóth Róbert, Vida Mihály négyest választotta be a csapatába, így ezzel az öt fővel vágott neki a kecskeméti kontingens a mérkőzéssorozatnak.

Az már a szombati sorsoláson kiderült, hogy már a csoportkörben sem lesz könnyű dolguk, hiszen a jó nevekből álló Tököl és Pestújhely csapatait kapták ellenfélül. Ettől függetlenül a továbbjutás volt a cél, ami a reggeli mérkőzésen, a Tököl ellen elszenvedett vereség után szertefoszlani látszott, ám aztán egy, a Pestújhely fölött aratott 9-0-ás győzelemmel mégiscsak sikerült valóra váltani. Mivel csoportmásodikként ment tovább a brigád, tisztában voltak azzal, hogy a következő ellenfél csakis erős gárda lehet, hiszen a csoportgyőztesek közül kapják. Így is lett, a Phoenix DSE következett, országosan is elismert játékosokkal a kezdőcsapatban, ennek ellenére magabiztos, már-már szenzációs teljesítménnyel 9-3-as győzelemmel a kecskemétiek léptek tovább tizenhat közé, és ennek a mérkőzésnek pszichológiailag is nagy volt a jelentősége, hiszen ez volt az a győzelem, amely elhitette a Hunokkal, hogy bárkit megverhetnek.

A következő körben, a BEAC ellen voltak nehéz pillanatai a mérkőzésnek, nem mindenkinek ment zökkenőmentesen a játék, de Csorba Zoltán a padról beállva kettőből két meccset behúzva segítette a csapatot továbbjutáshoz, így 9-7-es győzelemmel jutottak a nyolc közé.

Következett a Papp Rajmunddal és Beke Józseffel felálló Békéscsaba. A lelki tehertől megszabadult kecskeméti társaság felszabadult, gyakorlatilag hibátlan játékkal 9-5-ös győzelmet aratott a csapatbajnokság első osztályában eddig száz százalékos ellenféllel szemben, és nagy örömmel konstatálták, hogy az ország négy legjobb csapata közé jutottak.

A következő ellenfél a kisteleki Revans DSE volt, az elődöntőben, az első éremmeccsen. A két csapat a várakozásoknak megfelelően végig fej-fej mellett haladt, a kecskemétiek viszont a legjobbkor robbantottak, a végén 3 leget zsinórban behúzva 9-6-ra hozták az elődöntőt. A mese tehát tovább íródott, és egyre szebben alakult.

A döntő

Következett a döntő, este nyolc órától. Nem is kis ellenfél várt rájuk, hanem a szegedi Partiscum DC. A kupához vezető utolsó lépcső kétszer olyan magas volt, mint az előző, ugyanis a döntőbe vezető úton kilenc megnyert legre tartó párharcokat vívtak a csapatok, a döntőben már kétszer kellett 9 legre nyerni. Kiélezettnek ígérkezett a meccs, hiszen két hasonló játékerőt képviselő csapat csapott össze, ráadásul a fizikai, mentális állapotuk is hasonló volt, hiszen ekkor már mind a két fél több mint tíz órája versenyzett, több mint fél napja volt talpon.

Az első szettben az történt, amire talán mindenki számított. Egy kissé félénk, egy kissé fáradt, inkább puhatolózó játék, teljesen kiegyenlített mérkőzés.

Egyik csapatnak sem sikerült három leges előnyre szert tennie, még két leges vezetésre is csak kétszer.

7-7 állásnál az ellenfél talán két legkiegyensúlyozottabb játékosa, Szalai János és Németh Szabolcs jött Vida Mihály és Balla Szabolcs ellen. Mind a két leget a Hunok nyerték, ezáltal hozták az első szettet.

A második szett ugyanolyan koreográfia szerint haladt, ahogy az első. Ezúttal sem sikerült senkinek három leggel ellépnie, ezúttal is szoros eredményalakulás mellett értek el 7–7-ig a felek. Ezúttal a szegediek nyerték a hajrát. Jöhetett a döntő szett, este 11 óra után, amikor a csaptok már tizennégy órája megállás nélkül dartsoztak, ami embertelen és szokatlan fizikai igénybevételt jelent, a fáradtságból adódó mentális kihagyásokról nem is beszélve.

Érezhetően pattanásig feszültek az idegek, ráadásul 5-5-ös állásnál nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Partiscum, és ekkor, kecskeméti szempontból a legrosszabbkor történt meg az, ami eddig az egész meccsen, az eddig lejátszott negyvenkét leg alatt egyszer sem, hárommal sikerült elhúzniuk a szegedieknek. 8–5-re vezettek, már csak egy karnyújtásnyira volt tőlük a kupa. Ami innentől kezdve történt, az már szinte a csoda kategóriájába tartozik.

A következő három játékban hibázni már nem lehetett, de nem is hibáztak a kecskemétiek, három játékot nyertek, és a 8–8-as állásnál hirtelen halál döntött a kupa sorsáról.

Szegedi részről Szalai János, a hírös városiak részéről Vida Mihály állt oda a táblához. Két nyert leg volt a cél, ekkor az óra már hétfő hajnali háromnegyedet mutatott. Vida Mihály ekkor, egy tovább már nem élezhető helyzetben elképesztő hidegvérről tanúságot téve 2/2-es száz százalékos kiszállózást mutatott be. A második dupla után aztán elszabadultak az indulatok, a kecskemétiek kicsi rakást játszottak a földön, Vida Mihály-jal legalul. Nem is csoda, hiszen a kiélezett helyzetben bemutatott káprázatos bravúrja azt jelentette, hogy a 2021-es év magyar Darts bajnoka a Hírös Hunok Darts Club Kecskemét.

Visszatekintés

A csapat kapitányával, Szitás Gáborral tekintettünk vissza röviden a felejthetetlen döntőre.

– A kupadöntő előtt milyen eredménnyel egyeztek volna ki? Mi volt az a célkitűzés, ami reálisnak tűnt?

– Szerettünk volna egy dobogós helyezést elérni, a meccset megelőző, reggeli csapatmegbeszélés is erről szólt. Azzal indultunk neki a viadalnak, hogy szerezzük meg Klubunknak az eddigi legjobb eredményt és éremmel térjünk haza. Nagyon örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítani és azzal, hogy megnyertük, mondanom sem kell, minden előzetes elképzelésünket felülmúltuk.

– Összesen hány óra versenyzést jelentett ez a vasárnapi, végül a döntő befejezéséig tartó menetelés?

– A verseny délelőtt tíz órakor kezdődött, mi persze kilenc órától már a táblák előtt álltunk és melegítettünk. A csoportkörök körülbelül négy óra alatt lementek, ezután pedig a 32-es főtábla következett. Aztán a sikeres egyenesági szereplés után este nyolc órakor kezdtük meg döntőt, ami hajnali egy óráig tartott. Összesen tehát tizenhat órát játszottunk, de aligha lepek meg bárkit a kijelentéssel, hogy minden percét megérte végigküzdeni.

– Fizikailag mekkora kihívást jelentett ez az igénybevétel?

– Nagy és szokatlan terhelés volt fizikálisan, mert szinte folyamatosan játékban voltunk, apróbb szünetekkel a meccsek között. A fizikai terhelésen felül a mentális igénybevétel is jelentős volt, hiszen a csoportkörök után a legjobb harminckettő mezőnyében már egyenes kieséses rendszer következett. Nem engedhettünk el egyetlen meccset sem, nem engedhettünk ki egy rövid időre sem, mert az értelemszerűen a verseny végét jelentette volna. Ilyen hosszú időn keresztül koncentrálni, folyamatosan fókuszálni és nyomás alatt teljesíteni nem volt egyszerű feladat. Több holtpontunk is volt, de a csapategység és a győzni akarás felülkerekedett.

– Örülni mennyire tudott a társaság azért a fáradtság mellett, amikor vége lett?

– Abban a pillanatban, ahogy Vida Misi bedobta a győzelmet jelentő utolsó duplát is, teljes volt az extázis.

– A klub többi tagja – hiszen vannak szép számmal – követte a közvetítést valahol? Lehetett valahol követni?

– Igen, a Magyar Darts Szövetség YouTube csatornáján élőben lehetett nézni a döntőt. Nagyon sok Klubtagunk követte, annak ellenére is, hogy maratoni döntőt vívtunk. Ezt abból is láttuk, hogy éjszaka már azonnal elkezdtek özönleni a gratulációk és a telefonhívások. Mindenki örült ennek a történelmi klubsikernek. De a gratuláció-áradat akkor még nem ért véget, azóta is kapjuk szinte az ország minden pontjáról. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szurkolt csapatunknak, és gratulált nekünk.

– Óriási sikert ért el az egyesület, de az élet ettől természetesen nem áll meg. Mik a jövőt illető célok?

– Valóban nagyon örülünk az első helynek, de nem állunk meg. Azon fogunk dolgozni, hogy még több sikert hozzunk a klubunknak, mind egyéni és mind csapatbajnoki szinten.