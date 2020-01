Küzdött, de kikapott az SG Kecskemét

Szép számú közönség előtt fogadta a Dunaferrt az SG Kecskemét Futsal együttese a futsal NB I. 15. fordulójában. A küzdelem vendéggyőzelemmel ért véget, de nagyon megnehezítették a felsőházba vágyó Dunaújváros dolgát a kecskemétiek.

Az első felvonásban a vendég gárda birtokolta többet a labdát, bár helyzeteket inkább pontrúgásokból tudtak teremteni, ám Tombácz jó napot fogott ki, és jó ideig nem találtak be kapujába. A 9. percben aztán egy kapu előtti kavarodás után Szedmákról vágódott a labda a hazai kapuba, így öngóllal szerezte meg az előnyt a Dunaújváros, 0–1. Időkérés után felpörögtek a hazaiak, ez góllá is érett. A 16. minutumban Móra Viktor szerzett labdát, majd lövését a kapus hárította, de a kipattanóra jó ütemben érkező Sallai nem hibázott, 1–1.

A fordulást követően is bátran játszott az SG Kecskemét Futsal, gólt azonban a vendégek szereztek. A 27. percben Fridrich lapos lökete vágódott a bal kapufáról Tombácz kapujába, 1–2. Nagy adok-kapok alakult ki ezután. A legnagyobb lehetőség hazai oldalon Csamangó előtt adódott, de nem tudott élni Móra forintos labdájával. A végére még maradt egy vendégkapufa, ám az eredmény már nem változott.

– Rúgtunk két gólt, a sors fintora, hogy az ellenfél nyert 2–1-re – tekintett vissza a találkozóra Koós Károly. – Elégedett vagyok a srácokkal, amit elterveztünk, azt megvalósítottuk. Most egy kicsit mélyebben védekeztünk, abból veszélyes kontrákat vezettünk. Látszott, hogy kevesen voltunk, elfáradtunk a második félidőben, a Dunaferr fölénk tudott kerekedni, és el is dönthette volna a mérkőzést. Tombácz jó napot fogott, ő segített át minket a nehezén. A végén ott volt a lehetőség az egalizálásra, de nem éltünk vele, így megérdemelten vitte el a három pontot a Dunaferr. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen sokan kilátogattak, várjuk őket a Veszprém ellen is majd.

Kecskemét Futsal–Dunaferr Due Dutrade FC 1–2 (1–1)

Kecskemét, 400 néző, vezette: Boda, Borbás

SG Kecskemét: Tombácz –Csamangó, Móra, Rutai, Dobosi. Cserék: Csővári – kovács J., Molnár, Daróczi, Sallai, Szedmák, Maczelka. Edző: Koós Károly.

Gólszerzők: Sallai a 16., illetve Szedmák (öngól) a 9., Fridrich a 27. percben.