Küzdelmes meccset nyert Tiszaugon a Fülöpszállás

A tizenkét forduló után tizenkét ponttal a kilencedik helyen álló Tiszaug KSE a tizenhárom ponttal a nyolcadik Fülöpszállást fogadta a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, az őszi záró fordulóban. A papírforma helyosztó rangadót, szoros mérkőzést ígért, ezen várakozásokat pedig igazolta is a zárt kapuk előtt vívott meccs. A végig küzdelmes, kiélezett találkozót a vendégcsapat nyerte.

A szomorkás novemberi időben csak a csapatok készültek a kezdésre a tiszaugi pályán – a vendégeknél ráadásul csak tizenegy játékos, hiszen csere nélkül érkezett a Fülöpszállás, a kapuban a játékos-edző, Deák Sándor melegített –, hiszen nézők ezúttal nem látogathattak ki a mérkőzésre. A rendező egyesület részéről minden előírást maximálisan betartva kezdődött meg a találkozó, mindjárt három góllal a mérkőzés első negyedórájában. A 6. percben a vendég File Dávid tört előre egyre komolyabb cselsorozattal a jobb oldalon, kényszerítőzött egyet Andó Viktorral, majd tizennyolc méterről, jobbról laposan a hosszú sarokba lőtt, 0–1. Nyolc percre rá egyenlített a hazai gárda, Szabó Norbert lőtt be egy szögletet a bal oldalról, a berobbanó Nagy Attila pedig négy méterről a léc alá fejelt, 1–1.

Sokáig nem örülhettek az egyenlítésnek a hazaiak, az ellentámadásból egy vendég előreívelést követően az előre törő Csordás Zoltán előbb átfejelte a kimozduló kapus felett a labdát, majd utána iramodott, és egy kétségbeesetten érkező hazai védőt megelőzve a jobb alsó sarokba lőtte, 1–2. Férfias, kemény csata folyt a pályán, hol ez, hol az a csapat veszélyeztetett. A 23. percben éppen a hazaiak. Akkor Szabó Norbert tört be nagy szóló végén a bal oldalon a 16-oson belülre, az ötösig robogott, a kivetődő Deák Sándor azonban vetődve fölszedte a labdát, négy percre rá a hazai Nagy Attila került kecsegtető lövőhelyzetbe a kapuval szemben, tizenöt méterre, lövését azonban egy védő blokkolta. A 31. percben Földes Lóránt ívelte előre a labdát, Kovács Bence a védőjét megkerülve érkezett, és a lehulló pettyest közelről, kapásból kapura lőtte, Békési Tibor bravúrral szögletre mentett. A sarokrúgást követően rendeztek egy mini-tűzijátékot a fülöpszállásiak a kapu előtt, az ötösön, a hálóba azonban nem találtak be.

A 35. percben Kósa Gergő keresztlabdájával Nagy Attila tört be balról a 16-oson belülre, kemény lövése Deák közreműködésével a felső lécről felfelé pattant, majd úgy ment ki szögletre, hogy egy komoly pörgés után még egyszer lehullott a felső lécre. A szöglet után Nagy ugyanúgy robbant be, mint az egyenlítő góljánál, csakhogy ezúttal a bal sarok mellé fejelt. A 39. percben újra a hazai Nagy veszélyeztetett, félmagas bombája azonban mellé szállt, majd a 44. percben Polovics Mihály küldött meg egy nagy bombát a jobb alsó sarok irányába, Deák vetődve mentett.

Vendéggóllal indult a második játékrész. Csordás Zoltán kapott labdát a térfél közepén a 47. percben, bevágtatott vele a hazai 16-oson belülre, buktatták, a játékvezető határozottan a 11-es pontra mutatott. A büntetőhöz előresétált a vendégek kapujából a kapusedző, Deák Sándor, és magabiztosan helyezett a balra mozduló Békési mellett a jobb alsó sarokba, 1–3. Négy perc múlva újra Csordás mutatott be egy hatalmas vágtát a jobb oldalon, középre adását követően Andó Viktor gurított a jobb alsó sarok mellé. Továbbra is nagy küzdelem folyt a pályán, a hazaiak mindent elkövettek a szépítés érdekében, a vendégek pedig egy pillanatra sem tettek le a kontrák vezetéséről. Az 57. percben egy előrevágott labdát követően a hazai hálóőr és a védője előnyös helyzetben voltak ugyan, de addig bizonytalankodtak, mígnem Csordás közéjük lépve ellopta a labdát, és bár kisodródott a bal oldalra, remek érzékkel emelte vissza a kapuba a pettyest, 1–4. Még el se könyvelhették a vendégek a biztos vezetést, amikor a hazai Polivics Mihály tekert jobbról, huszonkét méterről, szabadrúgásból a bal alsó sarokba, 2–4. Négy perc múlva már csak eggyel vezettek a vendégek, akkor Nagy Attila tört be a jobb oldalról, és helyezett elegánsan a hosszú sarokba, 3–4. Újra éles lett tehát a meccs, bár a küzdőszellemre eddig sem lehetett panasz.

A 71. percben a vendég Kovács Bence egy komoly cselsorozat végén a bal oldalról tört be a 16-oson belülre, egy védő buktatta, ez is 11-es. Ezúttal is a vendégek ideiglenes kapusa, Deák Sándor állt oda a labda mögé, és szinte lemásolta az első büntetőjét, ezúttal is a jobb alsó sarokba gurított, 3–5. Igyekezett rátenni még ez lapáttal a hazai gárda, egy előreívelést követően Baranyi lőtt balról, kapásból, talán nem elég erősen kapura, Deák védett. A 74. percben Polovics szabadrúgásból veszélyeztetett, ám ezúttal a jobb alsó sarok mellé lőtt. Gyűrték, gyömöszölték egymást a csapatok, a 84. percben a hazai gárda meg is fogyatkozott, miután Zsidai megkapta a második sárga lapját, és mivel az eredmény már nem változott, a vendégek elvitték a három pontot a Tiszaugról. Megérdemelten győzött a Fülöpszállás a pontszerzés érdekében szintén nagyon sokat dolgozó hazai csapat ellen.

Zsidai István, a Tiszaug vezetőedzője: – Sajnos rosszul zártuk az utolsó hazai mérkőzésünket. Többet vártam a csapatomból, úgy érzem, hogy a mezőnyben a vendégcsapat többet tett a sikerért, ráadásul mi sajnos végig csak mentünk az eredmény után. Gratulálok a vendégeknek.

Deák Sándor, a Fülöpszállás játékos-edzője: – Jó kis hajtós meccs volt ez, nagy kár, hogy a járvány miatt nézők nem láthatták. Létszámhiányosan érkeztünk ugyan, hiszen csere nélkül voltunk kénytelenek kiállni, de megmutattuk, hogy a szó igazi értelmében csapat vagyunk. Mindenki kitette a szívét, lelkét a pályára, az öt idegenben szerzett gól pedig önmagáért beszél.

Tiszaug KSE–Fülöpszállás SE 3–5 (1–2)

Tiszaug, vezette: Ézsiás Gábor (Fekete Bálint, Horváth Viktor)

Tiszaug: Békési – Baranyi, Zsidai, Szabó N., Polovics (Szabó L. 85.), Lovas (Rózsa 59.), Nagy A., Molnár (BAbita 59.), Szentesi, Kósa (Jarábik 72.), Juhász. Edző: Zsidai István.

Fülöpszállás: Deák – Pataki, File, Marcsó, Kovács B., Víg, Ngay A., Csordás, Földes, Pusztai, Andó. játékos-edző: Deák Sándor.

Gól: Ngay A. a 14., a 63., Polovics az 59., illetve File a 6., Csordás a 15., 57., Deák a 48., 71. percben.

Sárga lap: Polovics 12., Juhász 31., Molnár 48., illetve Földes 36., Pusztai 75., Andó 87. perc.